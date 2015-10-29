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Philips'den "Ambiglow Plus" monitör

Philips'in rakiplerinin önüne geçecek önemli bir detay taşıyan yeni monitörü 275C5QHGSW, sahip olduğu AmbiGlow Plus teknolojisi ile meşhur Ambilight altyapısını bilgisayarlara getiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,6b
1
9
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips'den
Televizyonlarda uzun zamandır "Ambilight" isimli özel bir aydınlatma teknoloji kullanan ve kısa zaman video incelemesine burada yer verdiğimiz AmbiLux teknolojisini görücüye çıkartan Philips, benzer bir teknoloji yeni tanıttığı monitör modeli 275C5QHGSW'ya da dahil etti.
27-inçlik AH-IPS panelinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan Philips 275C5QHGSW, teknik olarak 178/178 derece görüş açısı, çerçevesiz tasarım ve 250 cm/m2 parlaklık gibi görmeye alıştığımız bazı detaylar taşıyor. Monitörü ilginç kılan ve birçok benzerinden ayıran ise AmbiGlow Plus teknolojisi.
AmbiGlow Plus teknolojisi kendisine monitör bacağında yer buluyor ve dahili işlemcisiyle ekranda oynatılan görüntü rengini algılıyor. Ambilight ile benzer mantıkta çalışan teknoloji, algılanan görüntüdeki renkleri LED ışıklarıyla ortama yansıtıyor ve böylece örneğin bir deniz videosunda mavi, ormanlık alanda ise yeşil aydınlatma elde ediliyor. Ayrıca bu ışık sistemi monitör kapalıyken dahi ortam aydınlatması için kullanılabiliyor.
Bünyesinde HDMI, VGA ve D-Sub portlarını taşıyan Philips 275C5QHGSW, 350$ fiyat etiketiyle takın zamanda raflardaki yerini alıyor.
Philips'den
 

http://www.slashgear.com/philips-ambiglow-plus-base-monitor-features-a-color-synchronized-mood-light-29412258/ Yorum Yaz
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goksenin10 4 yıl
Hong kong'lu TP VISION almıştı ama nerde üretiliyor bilmiyorum.
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huseyincarnege 4 yıl
o dehilde ben LG34UC97 monütörü merak ediyorum
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redoracle 4 yıl
Esas şu ilk quantum dot panelli monitörü bi gelsede görsek renkler dedikleri kadar varmıymış.
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deluxx 4 yıl redoracle
redoracle
Esas şu ilk quantum dot panelli monitörü bi gelsede görsek renkler dedikleri kadar varmıymış.

Teknolojinin sonu yok o gelse bu gelse şu gelse uzayıp gidiyor
Dostum tanıtım için teşekkür ederim
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fthyrr1976fy 4 yıl
oyuncu monitörü değil demi bu günlük kullanım için herhalde..
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Patren 4 yıl
4k olmalıdı bu ekran
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Cango69 4 yıl
Gereksiz birşey donanımı iyi olsun ambiantı şöyle dursun isteriz.
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WB 4 yıl
Philips TV bolumunu satmisti?
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filteke 4 yıl
4K olsaydı tadından yenmezdi
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