Philips'den "Ambiglow Plus" monitör

Televizyonlarda uzun zamandır "Ambilight" isimli özel bir aydınlatma teknoloji kullanan ve kısa zaman video incelemesine burada yer verdiğimiz AmbiLux teknolojisini görücüye çıkartan Philips, benzer bir teknoloji yeni tanıttığı monitör modeli 275C5QHGSW'ya da dahil etti.

27-inçlik AH-IPS panelinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan Philips 275C5QHGSW, teknik olarak 178/178 derece görüş açısı, çerçevesiz tasarım ve 250 cm/m2 parlaklık gibi görmeye alıştığımız bazı detaylar taşıyor. Monitörü ilginç kılan ve birçok benzerinden ayıran ise AmbiGlow Plus teknolojisi.

AmbiGlow Plus teknolojisi kendisine monitör bacağında yer buluyor ve dahili işlemcisiyle ekranda oynatılan görüntü rengini algılıyor. Ambilight ile benzer mantıkta çalışan teknoloji, algılanan görüntüdeki renkleri LED ışıklarıyla ortama yansıtıyor ve böylece örneğin bir deniz videosunda mavi, ormanlık alanda ise yeşil aydınlatma elde ediliyor. Ayrıca bu ışık sistemi monitör kapalıyken dahi ortam aydınlatması için kullanılabiliyor.

Bünyesinde HDMI, VGA ve D-Sub portlarını taşıyan Philips 275C5QHGSW, 350$ fiyat etiketiyle takın zamanda raflardaki yerini alıyor.

http://www.slashgear.com/philips-ambiglow-plus-base-monitor-features-a-color-synchronized-mood-light-29412258/