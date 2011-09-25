Philips'in Android tabanlı GoGear Connect medya oynatıcısı ön siparişe sunuldu

Mobil işletim sistemlerinden özellikle Android'in katettiği mesafe sadece akıllı telefon ve tabletlerde değil taşınabilir müzik oynatıcılar gibi cihazlarda da tercih edilmesini sağlıyor. Bu bakımdan iPod Touch rakipleri devamlı artıyor.

Samsung Galaxy WiFi, Archos veya Cowon D3 Plenue gibi cihazlar buna örnek olarak verilebilir. Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcısı kervanına katılan diğer bir firma ise Philips.





Eylül ayında satışa sunma sözü verilen 3.2 inç dokunmatik ekran, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 8GB/16GB dahili hafıza, WiFi, mükrofon, microSD girişi, arka kamera, Android Market erişimi, FM radyo özelliklerine sahip Philips GoGear Connect 3 modeli şimdilik sadece bir perakende mağazasında ön siparişe sunuldu.





ABD'de faaliyet gösteren çevrimiçi perakende mağazası J&R, 200$ fiyat etiketiyle cihazı ön siparişe sundu. Ancak kesin sevkiyet tarihi çok yakında şeklinde lanse ediliyor. Tahminler Ekim ayı içerisinde sevkiyatın başlayacağı yönünde.