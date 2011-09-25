Philips'in Android tabanlı GoGear Connect medya oynatıcısı ön siparişe sunuldu

Haber Editörü
Mobil işletim sistemlerinden özellikle Android'in katettiği mesafe sadece akıllı telefon ve tabletlerde değil taşınabilir müzik oynatıcılar gibi cihazlarda da tercih edilmesini sağlıyor. Bu bakımdan iPod Touch rakipleri devamlı artıyor.
Samsung Galaxy WiFi, Archos veya Cowon D3 Plenue gibi cihazlar buna örnek olarak verilebilir. Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcısı kervanına katılan diğer bir firma ise Philips.
Eylül ayında satışa sunma sözü verilen 3.2 inç dokunmatik ekran, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 8GB/16GB dahili hafıza, WiFi, mükrofon, microSD girişi, arka kamera, Android Market erişimi, FM radyo özelliklerine sahip Philips GoGear Connect 3 modeli şimdilik sadece bir perakende mağazasında ön siparişe sunuldu.
ABD'de faaliyet gösteren çevrimiçi perakende mağazası J&R, 200$ fiyat etiketiyle cihazı ön siparişe sundu. Ancak kesin sevkiyet tarihi çok yakında şeklinde lanse ediliyor. Tahminler Ekim ayı içerisinde sevkiyatın başlayacağı yönünde.
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Eksi verilmesini anlamadığım için ilk defa kendi mesejıma alıntı yapıyorum.
Çünkü yukarıda alıntı yaptığım şeyle ne demek istediğim anlaşılmamış bu yüzden açıklama yapmayı gerek gördüm.
Yukarıdaki cihazda Android var. Android ne için tercih edilir ?
Hızlı diye mi ? = Hayır
Android tercih edilir çünkü her şeyi oynatsın diye.
Bir de Internet'te dolaşırken Flash falan desteklesin gibi özellikler yüzünden.
Ben bir Cowon D2+ kullanıcısı olarak Cowon'u yakından takip ediyorum. Daha yeni Androidli D3 çıkarttı ve cihaz herşeyi destekliyor.
Gel gelelim yavaş, takılmalar var vs. vs. sorunları var.
Şimdi bir arkadaş ta yukarıda yazmış. Philips'in MP3 playerlarının ses kalitesinden bahsetmiş. İyi güzel
Android olmadığı zaman o ses çipleri kullanılamıyor mu ? Veya o sesi çıkartamıyor mu ?
Alakası bile yok. Tabi çıkartır. Ses kalitesini etkileyen içindeki ses çipi. Android değil.
2. söyleyeceğim ise Internet. Yahu 3.2" ekranda nasıl bir Internet deneyimi sunacaksın ki böyle bir şey üretiyorsun.
Bence bu cihazı Philips "Bakın biz de yaptık" demek için yapmış.
Tamam fiyatı falan çok güzel. Ama bakın Cowon'a. D3 ne büyük hüsran oldu.
Tamam PS Vita'nın boyutları büyük ve cepte bu cihaz gibi kolay taşınmaz ama benim yukarıda PS Vita alırım dememin sebebi, eğer beklenti MP3 çalması, Internet'te gezinme, Flash videoları oynatma, ekranda film izleme gibi şeylerse PS Vita buna 10 basar. Hiç olmazsa ekranı büyük. Internet te adam gibi kullanılır, Film de adam gibi izlenir.
MP3 ü saymıyorum zaten. Sadece MP3 için böyle bir cihaz alanı anlamak mümkün değil zaten. Haaa ses kalitesi çok çok iyidir. Ona bir şey diyemem. O zaman alan adamı anlarım.