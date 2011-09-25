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Philips'in Android tabanlı GoGear Connect medya oynatıcısı ön siparişe sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemlerinden özellikle Android'in katettiği mesafe sadece akıllı telefon ve tabletlerde değil taşınabilir müzik oynatıcılar gibi cihazlarda da tercih edilmesini sağlıyor. Bu bakımdan iPod Touch rakipleri devamlı artıyor.
Samsung Galaxy WiFi, Archos veya Cowon D3 Plenue gibi cihazlar buna örnek olarak verilebilir. Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcısı kervanına katılan diğer bir firma ise Philips.

Eylül ayında satışa sunma sözü verilen 3.2 inç dokunmatik ekran, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 8GB/16GB dahili hafıza, WiFi, mükrofon, microSD girişi, arka kamera, Android Market erişimi, FM radyo özelliklerine sahip Philips GoGear Connect 3 modeli şimdilik sadece bir perakende mağazasında ön siparişe sunuldu.

ABD'de faaliyet gösteren çevrimiçi perakende mağazası J&R, 200$ fiyat etiketiyle cihazı ön siparişe sundu. Ancak kesin sevkiyet tarihi çok yakında şeklinde lanse ediliyor. Tahminler Ekim ayı içerisinde sevkiyatın başlayacağı yönünde.

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IL EST MON COCAINE 8 yıl
android yüklü pmp leri anlamıyorum kesinlikle gereksiz ipod touch gibi bir piyasa kazanma çabasında herkes ama feriştahı gelse olmaz hiçbir medya oynatıcı touch ın kolaylığını kalitesini veremiyor ayrıca benim philips pmp vardı o kadar problemliydiki en sonunda sinirden parçaladım tabi bu bütün philips ürünlerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor belki benim şansıma öyle oldu yada o modelde sorunlar vardı ama olumsuz bir iz bırakıyor açıkçası
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berkerden 8 yıl
Ama ses kalitesinde bunun kadar iyi olacağını sanmam. Bende GoGear Ariaz 8gb-radyolu olanından var ve kulaklığı, ses kalitesi, işlemesi olsun diğer hiçbir cihaza benzemiyor. Zevk veriyor müzik dinlemek insana. Tabi parayı verdikten sonra hem oyun oynar hem de daha düşük de olsa kalitesi müzik dinlerim demek için diğer ürünlere yönelinebilir.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bunu alacağıma gider PS Vita alırım. O da herşeyi oynatır. Üstelik çok daha güçlü...
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OverClocK1ng 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bunu alacağıma gider PS Vita alırım. O da herşeyi oynatır. Üstelik çok daha güçlü...

Eksi verilmesini anlamadığım için ilk defa kendi mesejıma alıntı yapıyorum.
Çünkü yukarıda alıntı yaptığım şeyle ne demek istediğim anlaşılmamış bu yüzden açıklama yapmayı gerek gördüm.

Yukarıdaki cihazda Android var. Android ne için tercih edilir ?

Hızlı diye mi ? = Hayır

Android tercih edilir çünkü her şeyi oynatsın diye.
Bir de Internet'te dolaşırken Flash falan desteklesin gibi özellikler yüzünden.

Ben bir Cowon D2+ kullanıcısı olarak Cowon'u yakından takip ediyorum. Daha yeni Androidli D3 çıkarttı ve cihaz herşeyi destekliyor.
Gel gelelim yavaş, takılmalar var vs. vs. sorunları var.

Şimdi bir arkadaş ta yukarıda yazmış. Philips'in MP3 playerlarının ses kalitesinden bahsetmiş. İyi güzel
Android olmadığı zaman o ses çipleri kullanılamıyor mu ? Veya o sesi çıkartamıyor mu ?
Alakası bile yok. Tabi çıkartır. Ses kalitesini etkileyen içindeki ses çipi. Android değil.

2. söyleyeceğim ise Internet. Yahu 3.2" ekranda nasıl bir Internet deneyimi sunacaksın ki böyle bir şey üretiyorsun.

Bence bu cihazı Philips "Bakın biz de yaptık" demek için yapmış.
Tamam fiyatı falan çok güzel. Ama bakın Cowon'a. D3 ne büyük hüsran oldu.

Tamam PS Vita'nın boyutları büyük ve cepte bu cihaz gibi kolay taşınmaz ama benim yukarıda PS Vita alırım dememin sebebi, eğer beklenti MP3 çalması, Internet'te gezinme, Flash videoları oynatma, ekranda film izleme gibi şeylerse PS Vita buna 10 basar. Hiç olmazsa ekranı büyük. Internet te adam gibi kullanılır, Film de adam gibi izlenir.
MP3 ü saymıyorum zaten. Sadece MP3 için böyle bir cihaz alanı anlamak mümkün değil zaten. Haaa ses kalitesi çok çok iyidir. Ona bir şey diyemem. O zaman alan adamı anlarım.
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Volkanbaba 8 yıl
Galaxy wifi gibi çok yönlü bir ürün değil gibi bu donanımı düşük heralde cpu su rami hakkında bir bilgi yok.
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