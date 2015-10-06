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Philips'in akıllı aydınlatma sistemi Hue artık Siri ile kontrol edilebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Philips'in akıllı aydınlatma sistemi Hue artık Siri ile kontrol edilebiliyor
 
Philips akıllı aydınlatma sistemi konusunda uzmanlaşmaya devam ediyor. Hue lambalarıyla oldukça önemli yeniliklere imza atan şirket bu kez akıllı aydınlatma sistemine Siri desteği kazandırdı.
Desteğe sahip bir aydınlatma sistemi satın almak için 200 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu ödeme karşılığında bir adet bağlantı noktası ve 3 adet ampul satın alabiliyorsunuz. Hue ampule sahip olan kullanıcılar ise 60 dolarlık bağlantı noktasını yenileyerek Siri desteğine kavuşabiliyorlar.

Siri ile birlikte daha önce uzaktan kumanda ve akıllı telefon uygulaması ile yapılabilen ışığı kapatıp açma, parlaklığı ayarlama ve ışık rengini seçme gibi özellikler sunuluyor. Hue uygulaması ve bağlantı noktası Siri desteği ile güncellendikten hemen sonra "Siri, ışıkları aç" gibi komutlar kullanılabilir oluyor.  

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