Philips'in akıllı aydınlatması alışveriş yardımcınız olmaya hazır





Işık üzerinden veri iletimi konularında son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, farklı projelerin doğmasına da ev sahipliği yapıyor.





Philips tarafından geliştirilen yeni bir proje, lamba ve akıllı telefon arasında etkileşim kurarak kullanıcının alışveriş merkezinde ihtiyacı olan standlara yönlendirilmesini sağlıyor.





Düsseldorf kentinde EuroShop perakende mağazasında pilot denemeleri yapılan projede, mağazaya takılan LED ampüller aynı zamanda akıllı telefonlar ile etkileşime geçerek konum belirleyebiliyor, kullanıcıa mesaj veya konum gönderebiliyor veya indirim önerileri sunabiliyor.





LED ampüller akıllı telefonun ön kamerası ile haberleşiyor. Örneğin kullanıcı bir yemek tarifini uygulamaya tanıttığında altında durduğu LED ışıklandırma konumunu tespit ediyor ve yemek için gerekli malzemeleri hangi standdan alacağını güzergah çizerek aktarıyor. Her altında durduğu LED ışıklandırma da kullanıcının konumunu kontrol ediyor.





Bunun haricinde standlardan geçerken ilgili LED ışıklandırmadan indirim ve hediye çeki gibi öneriler de yine akıllı telefonlara sunuluyor.





Philips sistemi geliştirdikçe yeni alışveriş merkezlerine de kurmayı istiyor. Böylece reklam konusunda da markalara önemli bir avantaj sağlanabilecek.

http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/networks/philips-creates-store-shopping-assistant-with-leds-and-smart-phone