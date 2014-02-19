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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips'in akıllı aydınlatması alışveriş yardımcınız olmaya hazır

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips'in akıllı aydınlatması alışveriş yardımcınız olmaya hazır

Işık üzerinden veri iletimi konularında son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, farklı projelerin doğmasına da ev sahipliği yapıyor.

Philips tarafından geliştirilen yeni bir proje, lamba ve akıllı telefon arasında etkileşim kurarak kullanıcının alışveriş merkezinde ihtiyacı olan standlara yönlendirilmesini sağlıyor.

Düsseldorf kentinde EuroShop perakende mağazasında pilot denemeleri yapılan projede, mağazaya takılan LED ampüller aynı zamanda akıllı telefonlar ile etkileşime geçerek konum belirleyebiliyor, kullanıcıa mesaj veya konum gönderebiliyor veya indirim önerileri sunabiliyor.

LED ampüller akıllı telefonun ön kamerası ile haberleşiyor. Örneğin kullanıcı bir yemek tarifini uygulamaya tanıttığında altında durduğu LED ışıklandırma konumunu tespit ediyor ve yemek için gerekli malzemeleri hangi standdan alacağını güzergah çizerek aktarıyor. Her altında durduğu LED ışıklandırma da kullanıcının konumunu kontrol ediyor. 

Bunun haricinde standlardan geçerken ilgili LED ışıklandırmadan indirim ve hediye çeki gibi öneriler de yine akıllı telefonlara sunuluyor.

Philips sistemi geliştirdikçe yeni alışveriş merkezlerine de kurmayı istiyor. Böylece reklam konusunda da markalara önemli bir avantaj sağlanabilecek. 

http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/networks/philips-creates-store-shopping-assistant-with-leds-and-smart-phone Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
güzel bir adım teknoloji için.
buraya gelmeyecegine göre sorun yok.
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mncmnc 5 yıl
avm gibi kapalı alanlarda gps kullanılabileceğini sanmıyorum. ?
ön kamera yada sensorler uzerinden ancak takip sağlanabilir senin kullandığın gps ile aktifleşen sistemler ancak gps in kullanılabildiği alanlarda işe yarayacaktır
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carman 5 yıl
güzel bir sistem bize gelmesi baya baya zaman alır ama bu tarz gelişmeler başka gelişmelerinde önünü açar
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umut_baris 5 yıl
Arduino nun biraz daha fabrikasyon işi gibi olmuş. Arduio ile de yapılabiliyor aydınlatma kontrolü ama bu kadar gelişmiş değil.
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DarthLuca 5 yıl
ön kamera filan kullanılmıyor, GPS kullanıyor sistem. Ben evdekine tanıttım, kapının dışına çıkınca ışıkları kapatıyor, geldiğimde yakıyor. Ayrıca nette bir sürü program mevcut ihtiyaca göre tanımlanabilen
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