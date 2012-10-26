Philips'ten 27-inç Full HD AMVA panele ve 2 MP web kameraya sahip LCD monitör

LCD monitör üretiminde yılların deneyimine sahip Philips firmasının 27-inç boyutlu yeni modeli ''271P4QPJKEB/00'' üzerindeki örtüler bugün itibarıyla kaldırıldı. Yeni model, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan, WLED arka aydınlatmalı AMVA (Advanced Multi-domain Vertical Alignment) panel teknolojisi ile geliyor. Aynı panele daha önce AOC m2752Pqu'da rastladığımızı not düşelim.



271P4QPJKEB/00, gerek enerji tasarrufu gerek çevrecilik hususlarında gayet iddialı görünüyor. Philips'in ''PowerSensor'' olarak isimlendirdiği özellik %80'lere varan oranda enerji tasarrufu iddiası taşıdığı gibi LCD monitörün kullanım ömrünü de uzatıyor. Bu özellik sayesinde LCD monitör karşı tarafa zararsız kızılötesi sinyaller gönderiyor ve sinyaller alıyor. Eğer gönderilen ve alınan sinyaller neticesinde karşı tarafta herhangi bir kişi tespit edilemezse ekranın parlaklık seviyesi otomatik şekilde kısılıyor. Çevrecilik hususuna değinecek olursak LCD monitörde %65 oranında, geri dönüşümlü plastik materyaller kullanılmış. LCD monitörün içeriğinde ise PVC-BFR gibi doğaya zararlı materyallerin bulunmadığı vurgulanmış.



Griden griye 6 ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk, 178 derece dikey ve 178 derece yatay görüş açısı gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıran LCD monitör, çalışırken 27.6 watt civarında enerji harcıyor.

DisplayPort, HDMI, DVI-D (HDCP) ve VGA (D-Sub) girişi gibi zengin bağlantı seçeneklerine yer verilen LCD monitörde, 3 adet USB 2.0 portu ile toplamda 4 watt ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlörler bulunuyor.



VESA bağlantı standardı desteği sayesinde duvara monte edilebilen, yüksekliği 150 mm arttırılabilen, duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen, 65 derece sağa veya sola döndürülebilen ve 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen LCD monitörün, kuşkusuz en dikkat çeken özelliklerinden birisi 2 megapiksel çözünürlüğündeki web kamerası. Böylece yakınlarınızla sesli ve görüntülü iletişim kurmak adına ekstradan web kamera satın almak zorunda kalmıyorsunuz.

Philips, 271P4QPJKEB/00 için 400 Euro'dan ön sipariş almaya başlamış.

