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Philips'ten Hue lambalarını kablosuz kontrol edebilen özel kumanda

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
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Diğer Ev Elektroniği
Oğuz Avcı
Editör
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Philips'ten Hue lambalarını kablosuz kontrol edebilen özel kumanda
 
Hue lambalarıyla aydınlatmaya farklı bir bakış açısı kazandıran Philips bu kez ise Hue'leri kablosuz kontrol edebilen kumandasını satışa sunuyor. Hue wireless dimming adındaki özel kit duvara kolaylıkla monte edilebiliyor. Bu sayede dilerseniz duvar üzerinden ışığınızı kontrol edebiliyorken dilerseniz kumandayı yanınıza alarak kontrolleri yerinizden gerçekleştirebiliyorsunuz.
En fazla 10 adet Hue lambayı kontrol edebilen ürün ışıkları tamamen açıp kapatmak dışında şiddetini ayarlamanıza da yardımcı olabiliyor. Eylül ayında satılacak Hue wireless dimming bir adet hue ışıkla beraber 40 dolara satılacak. Yalnızca Hue lambanın fiyatı ise 20 dolar seviyesinde. Ancak 806 lümen ışık saçabilen bu lamba yalnızca beyaz renk yayabiliyor, bu yüzden renkli ışık kontrolü mümkün olmuyor.

http://www2.meethue.com/en-us/the-range/hue-wireless-dimming-kit/ Yorum Yaz
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