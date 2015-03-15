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Philips'ten ilk kez iki monitör tek bir üründe

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
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20
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips'ten ilk kez iki monitör tek bir üründe

Birden fazla monitörü yanyana kullanan tüketiciler için üreticiler genelde enli monitörler geliştirerek çeşitli optimizasyonlarla ikiye veya dörde bölünebilecek hale getiriyor. Philips ise iki monitörü tek bir kasaya sığdırdı.
Philips Two-in-One adındaki ürün iki ekran ile sanal olarak kesintisiz tek bir ekran sunabilen ilk monitör olduğu iddiasında. İki adet 19 inçlik ekranı biraraya getiren monitör ortaya 32 inçlik bir ekran çıkarıyor.
IPS iki adet monitörün arasında 3.5mm kalınlığında bir sınır var. Kavisli ekran efekti oluşturabilmek için bu sınırda iki monitörün de küçük bir açı yaptığı görülüyor. Her iki monitörde iki adet USB girişi mevcut. Ayrıca bir monitörde DisplayPort ve VGA, diğer monitörde ise VGA ve MHL destekli HDMI çıkışları bulunuyor.
Monitörlerin standı 10mm yükseklik ayarına ve 22.5 derece öne arkaya eğilmesine izin veriyor. Ürünlerde ayrıca 250 kandela/m2, 5ms tepki süresi ve 1280x1024 piksel çözünürlük yer alıyor. Philips ürün için 499$ fiyat seviyesi belirlerken bazı kanallarda daha ucuza bulmak mümkün.



http://www.technobuffalo.com/2015/03/14/philips-two-in-one-monitor-is-now-available/ Yorum Yaz
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adam olun 4 yıl en beğenilen
dh üyeleri tarafından uygun görülmemiştir üretimi durdurun.
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Virinom 4 yıl
O çözünürlükle ancak iddaa bayilerinde canlı skor yayınlanır.
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01myavuz 4 yıl
Ortaya 1920x1080, yanlarada 1280x1080 monitör olsa oyun için olabilirdi, tepki süreside 2 ms olmalı. Anlaşılıyorki oyun için yapılmamış. O fiyatı vereceğime 2. elden 2 monitör alır kullanırım.
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Master_Evil 4 yıl
zamanla geliştirirler, fikir güzel, full hd gelir nasılsa
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gael 4 yıl
Borsayla fazla ilgilenseydim almayı düşünürdüm, animasyon modelleme yapanlar için de uygun olabilir
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Reddemon35 4 yıl
Anca guvenlik monitoru olur oda 19 kucuk gelir 2 tane 19 al daha ucuz bu arada
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Kerim5100 4 yıl
Beyler her bir monitör 1280x1024 sanırım yabancı sitelerde böyle yazıyor...
Yani 2560x1024 eder :)
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metebyr 4 yıl
tasarım güzel fikir güzel ama çözünürlük olmamış. gerçi çözünürlük yanlış verilmiş olabilir
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siyahtemas 4 yıl
üçlüsünü 1080p ve 144 hz yapsınlar, aynı gün alırım
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DubSteq 4 yıl siyahtemas
siyahtemas
üçlüsünü 1080p ve 144 hz yapsınlar, aynı gün alırım

Sen bence ilk önce istediğin ekranı 144 hz de sürebilecek bir ekran kartı al.Adamlar sonra yapar korkma
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OZKNaln 4 yıl
belendim
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Teknode 4 yıl
Tasarımcılar için çok ideal. Bir de bu açıdan bakmak lazım olaya.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Çözünürlük batırmış
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emrebdt 4 yıl
çözünürlüğe zaten diyecek bişey yok amao açı olmamış.Onun yerine düz 32 inçlik monitöre 2 tane giriş eklesinler,bu şekilde ortadan 2 ye bölseler hatta ortada çerçeve olmasa tek bir giriş takıldığında 32 inç,çift girişte 19 inç lik görüntü elde etmiş olsalar çok daha yararlı olurdu.
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Glorfindel1907 4 yıl
Oyun için üretilmediği çok açık zaten.
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