Philips'ten ilk kez iki monitör tek bir üründe





Birden fazla monitörü yanyana kullanan tüketiciler için üreticiler genelde enli monitörler geliştirerek çeşitli optimizasyonlarla ikiye veya dörde bölünebilecek hale getiriyor. Philips ise iki monitörü tek bir kasaya sığdırdı.

Philips Two-in-One adındaki ürün iki ekran ile sanal olarak kesintisiz tek bir ekran sunabilen ilk monitör olduğu iddiasında. İki adet 19 inçlik ekranı biraraya getiren monitör ortaya 32 inçlik bir ekran çıkarıyor.

IPS iki adet monitörün arasında 3.5mm kalınlığında bir sınır var. Kavisli ekran efekti oluşturabilmek için bu sınırda iki monitörün de küçük bir açı yaptığı görülüyor. Her iki monitörde iki adet USB girişi mevcut. Ayrıca bir monitörde DisplayPort ve VGA, diğer monitörde ise VGA ve MHL destekli HDMI çıkışları bulunuyor.

Monitörlerin standı 10mm yükseklik ayarına ve 22.5 derece öne arkaya eğilmesine izin veriyor. Ürünlerde ayrıca 250 kandela/m2, 5ms tepki süresi ve 1280x1024 piksel çözünürlük yer alıyor. Philips ürün için 499$ fiyat seviyesi belirlerken bazı kanallarda daha ucuza bulmak mümkün.









http://www.technobuffalo.com/2015/03/14/philips-two-in-one-monitor-is-now-available/