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Philips'ten oldukça farklı tasarım yapısı ile dikkatleri üzerine çeken, 2013 DesignLine televizyon modelleri

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,5b
1
44
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips'ten oldukça farklı tasarım yapısı ile dikkatleri üzerine çeken, 2013 DesignLine televizyon modelleri
Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Phlips, yeni tanıttığı DesignLine televizyon modelleri ile kullanıcıların daha önce alışık olmadıklar yeni bir tasarım anlayışı sunuyor.
Phlips tarafından yeni tanıtılan DesignLine televizyon serisi öncelikle tasarımsal açıdan oldukça farklı bir yapı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 46"(46PDL8908) ve 55"(55PDL8908) olmak üzere iki farklı ekran boyutunda hazırlanan televizyon modelleri, tek parça degrade cam halindeki tasarımları ile duvara yaslanarak ayakta durabiliyorlar. Oldukça ince çerçeve yapısına sahip olan televizyonlar, tasarımcı Frank Rettenbacher tarafından "Alışık olduğumuz geleneksel televizyon tasarım anlayışından uzaklaşmak istediğimiz için tasarlandılar" şeklinde yorumlanırken, baş tasarımcı Rod White tarafından televizyon modellerinin evlerinde mükemmel yaşam ortamını sağlamak isteyen ve bunun için en iyi ürünleri arayan kullanıcıların hedef alınarak geliştirildiği belirtiliyor.
Tasarımı tamamlayan ve Philips'in oldukça popüler "Ambilight" ışık teknolojisine de sahip olan modeller kullanıcılarına, yaslandıkları duvarda inanılmaz bir görsel şov sunabiliyorlar. Teknik olarak, 117cm modeli 1049x1049x39.5mm boyutlarında ve 140cm olan modeli 1191x1241x41.5mm boyutlarında olan yeni DesignLine televizyon serisi, Smart TV özelliğine, Full HD 16:9 1920x1080P LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli panele, 1400Hz Perfect Motion Rate değeri ile hareketli sahnelerde ileri keskinlik oranına, dahili çift çekirdekli işlemciye, 4xHDMI, 3xUSB, Wi-Fi, Ethernet Lan bağlantı seçeneklerine ve DVB-C, DVB-T, DVBT2, DVBS2 yayın desteklerine sahip.
İstenildiği zaman duvara da asılabilen modeller, 3D wOOx HD Stereo 2x15 watts hoparlörleri ile ses soru yaşamazlarken, MyRemote uygulaması ile uzaktan yönetim ve kontrol imkanlarına sahipler. Wi-Fi üzerinden akıllı görüntü aktarımı/paylaşımı gibi ekstra özelliklere de sahip olan yeni Design Line modellerin, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan yeni seri hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/03/15/philips-designline-tv-square-pane-of-glass-video/
Philips'ten oldukça farklı tasarım yapısı ile dikkatleri üzerine çeken, 2013 DesignLine televizyon modelleri

http://www.engadget.com/2013/03/15/philips-designline-tv-square-pane-of-glass-video/ Yorum Yaz
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FullHD 3 yıl
Mükemmel tv
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xmasx 5 yıl
Bu model Bang & Olufsen `den calıntı degilse ben birsey bilmiyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
@miracle40 kurulum ücreti ödediniz mi acaba?
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Buzmavili 5 yıl DH Misafiri
Kurulum ücreti yok👍 gönlünden koparsa
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miracle40 5 yıl
Teknosa.com'dan aldığım ürün çarşamba günü servis tarafindan kuruldu. Kuruluma gelen arkadaş usb üzerinden güncel yazılım ve kanalları yükledi.smart tv özelliğini kullanmak için ise wi-fi şifresini girmemin yeterli olacağını söyledi. Ancak ne kablolu ne de kablosuz şekilde internete bağlanmıyor. Internet kurulumu başarılı şekilde tamamlandi şeklinde mesajı alıyorum. Ancak smart tv tusuna bastığımda 'to complete smart tv sign in, please switch your Tv set off andon again' şeklinde yazı çıkıyor. Nette yazan tum çözüm önerilerini uygulamama rağmen sonuc değişmedi. Benzer problem yaşayan var mı?
bunun dışında tvnin görüntüsü, sesi,ambilight özelliği ve 3d'si başarılı.
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skoc70 6 yıl
Arkadaşlar bu TV nin sıfır fiyatı 12.11.2013 de en düşük 7600 TL. Bir arkadaş sıfır almış hiç kutusu açılmamış. Faturası var, peşin 3500 TL. ye bıraktı. Alsam nasıl olur tereddütdeyim.
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ravenous 6 yıl skoc70
skoc70

Arkadaşlar bu TV nin sıfır fiyatı 12.11.2013 de en düşük 7600 TL. Bir arkadaş sıfır almış hiç kutusu açılmamış. Faturası var, peşin 3500 TL. ye bıraktı. Alsam nasıl olur tereddütdeyim.

şaka mı yapıyorsun arkadaşım? bu fiyata bulduysan düşünme bile
inanılmaz bir fiyata veriyor.işin içinde başka bir şey olmasın dikkat et bence
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erkangl 6 yıl
Aşık oldum televizyona evimde istiyorum :) Tam da ona uygun köşem var uf.
İnanılmaz bir televizyon yapmış adamlar, ciddi anlamda televizyonda farklılık ve yeni bir çağ diyebiliriz. Düşünce çok güzel, tasarım muhteşem, teknolojisi çok farklı :) Daha önce 21:9 ekranı ilk kez yapan, ambilightı keşfeden Philips'ti, yine yepyeni bir şey keşfedip, hayallerin ötesi bir tasarım yapmışlar.
Fiyatları elbette yüksek olacaktır, konsept açısından teknolojik olarak gövde gösterisi, en iyi ürünü biz yaparız mesajı taşıyor ki mesajı iyi iletmiş, rakiplerde benzer bir ürün olmadığı kadar.
Cam bildiğiniz cam değil elbette. Türk mantığı olmuş yorumlar :) Özel teknoloji ile üretilen kırılması çok çok zor olan bir cam. Öyle normal darbelere dayanıklı. Kurşun gelirse onu bilmem :)
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Dexter61 6 yıl
TR altyazı desteği yoktur bunda da :)
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ersinkilci 6 yıl
uydu receiver, bluray oynatıcı, ps3 vs bunları nereye koyacağız? Hadi bunları bir sehpaya koyduk diyelim, sehpayı nereye koyacağız. Hadi sehpayı yan duvara koyduk diyelim bağlantıları nasıl yapacağız? Hadi bağlantıları yaptık diyelim uydu receiverdan kanal değiştirmek için kafamızı hep yana mı çevireceğiz? Hadi çevirdik diyelim..(bu kadar yeter)


Sözün özü hiç tutmadım...
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kayruka 6 yıl Dexter61
Dexter61

TR altyazı desteği yoktur bunda da :)

tr altyazı desteği mevcut.
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@CAN@ 6 yıl
Philips eski kalitesini hissettirmeye başlıyor sanki.
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yc#1 6 yıl
gokayozyer
ya bu philips tv üretiminden çekilmemişmiydi.. benmi yanlış hatırlıyorum.

Çinlilerle ortaklığa gitti.
en.wikipedia.org/...
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OKANATLI 6 yıl
Vay arkadas bu televizyon ise bizim salondaki nedir ? , Ben tasarımı begendim açıkcası.
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grafiker 6 yıl
Yahu arkadaş böyle bir alete o uzaktan kumanda gitmişmi ya Allah aşkına nedir o daha iyi bir uzaktan kumada yapılabilirmiş ama TV ye bittim orası ayrı...
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