Philips'ten oldukça farklı tasarım yapısı ile dikkatleri üzerine çeken, 2013 DesignLine televizyon modelleri

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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Phlips, yeni tanıttığı DesignLine televizyon modelleri ile kullanıcıların daha önce alışık olmadıklar yeni bir tasarım anlayışı sunuyor.
Phlips tarafından yeni tanıtılan DesignLine televizyon serisi öncelikle tasarımsal açıdan oldukça farklı bir yapı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 46"(46PDL8908) ve 55"(55PDL8908) olmak üzere iki farklı ekran boyutunda hazırlanan televizyon modelleri, tek parça degrade cam halindeki tasarımları ile duvara yaslanarak ayakta durabiliyorlar. Oldukça ince çerçeve yapısına sahip olan televizyonlar, tasarımcı Frank Rettenbacher tarafından "Alışık olduğumuz geleneksel televizyon tasarım anlayışından uzaklaşmak istediğimiz için tasarlandılar" şeklinde yorumlanırken, baş tasarımcı Rod White tarafından televizyon modellerinin evlerinde mükemmel yaşam ortamını sağlamak isteyen ve bunun için en iyi ürünleri arayan kullanıcıların hedef alınarak geliştirildiği belirtiliyor.
Tasarımı tamamlayan ve Philips'in oldukça popüler "Ambilight" ışık teknolojisine de sahip olan modeller kullanıcılarına, yaslandıkları duvarda inanılmaz bir görsel şov sunabiliyorlar. Teknik olarak, 117cm modeli 1049x1049x39.5mm boyutlarında ve 140cm olan modeli 1191x1241x41.5mm boyutlarında olan yeni DesignLine televizyon serisi, Smart TV özelliğine, Full HD 16:9 1920x1080P LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli panele, 1400Hz Perfect Motion Rate değeri ile hareketli sahnelerde ileri keskinlik oranına, dahili çift çekirdekli işlemciye, 4xHDMI, 3xUSB, Wi-Fi, Ethernet Lan bağlantı seçeneklerine ve DVB-C, DVB-T, DVBT2, DVBS2 yayın desteklerine sahip.
İstenildiği zaman duvara da asılabilen modeller, 3D wOOx HD Stereo 2x15 watts hoparlörleri ile ses soru yaşamazlarken, MyRemote uygulaması ile uzaktan yönetim ve kontrol imkanlarına sahipler. Wi-Fi üzerinden akıllı görüntü aktarımı/paylaşımı gibi ekstra özelliklere de sahip olan yeni Design Line modellerin, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan yeni seri hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/03/15/philips-designline-tv-square-pane-of-glass-video/
http://www.engadget.com/2013/03/15/philips-designline-tv-square-pane-of-glass-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun dışında tvnin görüntüsü, sesi,ambilight özelliği ve 3d'si başarılı.
şaka mı yapıyorsun arkadaşım? bu fiyata bulduysan düşünme bile
inanılmaz bir fiyata veriyor.işin içinde başka bir şey olmasın dikkat et bence
İnanılmaz bir televizyon yapmış adamlar, ciddi anlamda televizyonda farklılık ve yeni bir çağ diyebiliriz. Düşünce çok güzel, tasarım muhteşem, teknolojisi çok farklı :) Daha önce 21:9 ekranı ilk kez yapan, ambilightı keşfeden Philips'ti, yine yepyeni bir şey keşfedip, hayallerin ötesi bir tasarım yapmışlar.
Fiyatları elbette yüksek olacaktır, konsept açısından teknolojik olarak gövde gösterisi, en iyi ürünü biz yaparız mesajı taşıyor ki mesajı iyi iletmiş, rakiplerde benzer bir ürün olmadığı kadar.
Cam bildiğiniz cam değil elbette. Türk mantığı olmuş yorumlar :) Özel teknoloji ile üretilen kırılması çok çok zor olan bir cam. Öyle normal darbelere dayanıklı. Kurşun gelirse onu bilmem :)
Sözün özü hiç tutmadım...
tr altyazı desteği mevcut.
Çinlilerle ortaklığa gitti.
en.wikipedia.org/...