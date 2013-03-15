Philips'ten oldukça farklı tasarım yapısı ile dikkatleri üzerine çeken, 2013 DesignLine televizyon modelleri





Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Phlips, yeni tanıttığı DesignLine televizyon modelleri ile kullanıcıların daha önce alışık olmadıklar yeni bir tasarım anlayışı sunuyor.

Phlips tarafından yeni tanıtılan DesignLine televizyon serisi öncelikle tasarımsal açıdan oldukça farklı bir yapı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 46"(46PDL8908) ve 55"(55PDL8908) olmak üzere iki farklı ekran boyutunda hazırlanan televizyon modelleri, tek parça degrade cam halindeki tasarımları ile duvara yaslanarak ayakta durabiliyorlar. Oldukça ince çerçeve yapısına sahip olan televizyonlar, tasarımcı Frank Rettenbacher tarafından "Alışık olduğumuz geleneksel televizyon tasarım anlayışından uzaklaşmak istediğimiz için tasarlandılar" şeklinde yorumlanırken, baş tasarımcı Rod White tarafından televizyon modellerinin evlerinde mükemmel yaşam ortamını sağlamak isteyen ve bunun için en iyi ürünleri arayan kullanıcıların hedef alınarak geliştirildiği belirtiliyor.

Tasarımı tamamlayan ve Philips'in oldukça popüler "Ambilight" ışık teknolojisine de sahip olan modeller kullanıcılarına, yaslandıkları duvarda inanılmaz bir görsel şov sunabiliyorlar. Teknik olarak, 117cm modeli 1049x1049x39.5mm boyutlarında ve 140cm olan modeli 1191x1241x41.5mm boyutlarında olan yeni DesignLine televizyon serisi, Smart TV özelliğine, Full HD 16:9 1920x1080P LED arka aydınlatmalı ve 3D destekli panele, 1400Hz Perfect Motion Rate değeri ile hareketli sahnelerde ileri keskinlik oranına, dahili çift çekirdekli işlemciye, 4xHDMI, 3xUSB, Wi-Fi, Ethernet Lan bağlantı seçeneklerine ve DVB-C, DVB-T, DVBT2, DVBS2 yayın desteklerine sahip.

İstenildiği zaman duvara da asılabilen modeller, 3D wOOx HD Stereo 2x15 watts hoparlörleri ile ses soru yaşamazlarken, MyRemote uygulaması ile uzaktan yönetim ve kontrol imkanlarına sahipler. Wi-Fi üzerinden akıllı görüntü aktarımı/paylaşımı gibi ekstra özelliklere de sahip olan yeni Design Line modellerin, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan yeni seri hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/03/15/philips-designline-tv-square-pane-of-glass-video/

http://www.engadget.com/2013/03/15/philips-designline-tv-square-pane-of-glass-video/