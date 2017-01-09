Phison’dan giriş seviyesine SSD kontrolcüler

Daha çok akıllı telefonlar ve masaüstü bilgisayar sistemleri ile ön plana çıkan CES 2017 fuarında bileşen firmaları da önemli ürünlerini sergiledi. Depolama sektörünün önemli ismi Phison, giriş seviyesine yönelik 2 farklı kontrolcü ile fuardaydı.

Maliyetler Düşüyor

Phison E8 serisi daha çok giriş seviyesine yönelik olarak geliştirildi. Bu bakımdan önceki yüksek performanslı E7 serisinin devamı değil tamamlayıcı unsuru görünümünde. Seri, SSD ürünlerinde biraz daha maliyetleri aşağıya çekebilecek.

Phison PS5008-E8 olarak pazarlanacak kontrolcü SATA tabanlı ürünlerin performansını arttırmak için geliştirildi. Düz veya 3D NAND belleklere uyumlu olan seri 4 kanallı ve PCIe 3.0 x2 standardını temel alıyor. Serinin daha cezbedici fiyat etiketleri kullanmak isteyen 3D NAND üreticileri tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.

Yeni seride firma agresif SLC bellekleme ve tamponlama optimizasyonları ile yüksek hız rakamlarına ulaşabiliyor. Fuardaki E8 prototipleri rastgele 4K erişimde 35MB/s okuma hızı 174MB/s yazma hızları elde edebiliyor. Sürekli erişimde ise 650MB/s okuma ve 900MB/s yazma hızlarına ulaşılıyor. Yeni serinin performans olarak 6 kanallı SM2260 kontrolcüsünü temel alan Intel 600p serisini ikiye katladığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Insta360 Pro ile 8K çözünürlükte 360 derece videolar çekin"

Phison PS5008-E8 serisi iki versiyon olarak satılacak. Standart versiyon DRAM ile gelirken PS5008-E8T versiyonu ise DRAM barındırmayacak. Serinin Mart ayından itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor. Şimdiden pek çok SSD üreticisi Phison ile görüşmelere başlamış durumda.