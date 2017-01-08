Insta360 Pro ile 8K çözünürlükte 360 derece videolar çekin

Android ve iOS cihazlarına 360 derece video kaydı yapabilen aksesuarları ile tanıdığımız Insta360 girişimi, CES 2017 fuarında asıl bombayı patlattı. Firma 8K çözünürlüğünde 360 derecelik videolar kaydedebilen yeni kamerasını tanıttı.

8K 360 Derece

6 adet F/2.4 balık gözü lens barındıran Insta360 Pro adındaki kamera 60MP çözünürlüğünde 360 derecelik fotoğraf çekimi yapabiliyor. Video tarafında ise daha yetenekli. 30 kare/saniye oranında 8K 360 derece 3D videolar veya 100 kare/saniye oranında 4K 360 derece 3D videolar ile sanal gerçeklik konusunda cihaz bir adım önde olduğunu gösteriyor.

HDR ve RAW formatlarda çıktı alabileceğiniz kamera time lapse videoları oluşturabiliyor. Yine canlı olarak 4K çözünürlükte H.264 veya H.265 standardı üzerinden video yayınlayabiliyorsunuz. WiFi, 4G ve Ethernet bağlantıları ile sürekli bağlı kalabilmeniz mümkün. Yine HDMI ile görüntüleri harici ekranlara da aktarabiliyorsunuz.

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Alüminyum gövdeye sahip kamerada 2 hassas mikrofon da yer alıyor. Toplam ağırlık ise 1.2Kg civarında. Videolarınızı yüksek kapasiteli SD kartlara kaydedebilir veya USB 3.0 Tip-C üzerinden bilgisayara aktarabilirsiniz.

Çıkarılabilir 5000mAh kapasiteli batarya 75 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. Insta360 Pro için talep edilen fiyat 3000$ seviyesinde. Satışlar Amazon üzerinden yıl ortalarında başlayacak.