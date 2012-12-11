Photoshop ve Illustrator CS6, artık retina ekranları destekliyor

Yazılım dünyasının önemli isimlerinden Adobe, rMBP kullanıcılarının merakla beklediği Photoshop ve Illustrator CS6 güncellemesini yayınladı.

Yayınlanan güncelleme ile her iki programın da arayüzü yüksek çözünürlüklü (HiDPI) destekli hale gelerek retina ekranlı Macbook Pro'ların gerçek ekran gücünü kullanmaya başladı. Öte yandan Adobe, şimdilik HiDPI desteğini şimdilik sadece Mac OS için verirken; yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde diğer işletim sistemlerine de destek vermeye başlanacağını duyurdu.

Yayınlanan güncellemeden, hem Creative Cloud hem de bireysel kullanıcılar yararlanabilmekte.