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Pictastic ile Facebook üzerinde fotoğraf aramak ve paylaşmak kolaylaşıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde fotoğraf tabanlı paylaşım platformlarında yaşanan artış bu alana yönelik uygulamaların da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Pictastic uygulaması bunlardan birisi.

Windows Phone için ücretsiz olan uygulama günde 250 milyon fotoğrafın paylaşıldığı Faceboook'u bir fotoğraf paylaşım ağına dönüştürüyor. 

Uygulamanın haber kaynağı fotoğrafları ve fotoğraflarla paylaşılmış linkleri filtrelere göre tarayarak ekranınıza getiriyor. Uygulamada bulunan son fotoğraflar bölümü arkadaşlarınız ve beğendiğiniz sayfaların fotoğraf güncellemelerini de anında gösteriyor.

Facebook uygulaması ile entegre olan Pictastic, fotoğraflara yorum yapabilmenizi de sağlıyor. Paylaşma fonksiyonu ise yüklediğiniz fotoğrafları istediğiniz efektlerle süsleyerek Facebook üzerinden yayınlamanıza imkan tanıyor.


http://windowsphone.com/s?appid=5051ae30-9249-448e-ae3a-f978d13bab5c

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e-Militarist 5 yıl
Pictastic

23/12

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/pictastic/09c155ee-ebda-4172-a70c-b9ee7f1bce18
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E_Aydin35 7 yıl
Facebok, Google görselleri sollama aşamasına geliyor bu fotoğraf trafiği ile :p :)) Ama olmıyıcak birşey değil..
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