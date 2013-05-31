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Piksel tabanlı animasyon ve tasarım uygulaması: Pixel Mate

6 yıl (Son Güncelleme: 2 ay)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Piksel tabanlı animasyon ve tasarım uygulaması: Pixel Mate
 
Mac bilgisayar sistemleri için geliştirilen son tasarım uygulamalarından Pixel Mate, sade ve kullanışlı ara yüzü ile piksel tabanlı tasarımlar oluşturabiliyor.
 
Zongyang Zhang adlı geliştirici tarafından hazırlanan Pixel Mate uygulaması, içerisinde yer alan kalem, silgi, damlalık, dikdörtgen seçim, sihirli değnek, taşıma, dolgu, çizgi, dikdörtgen ve elips araçları ile piksel tabanlı tasarımlar üretilmesine, bu tasarımlardan hareketli GIF animasyonlar oluşturulmasına ve en önemlisi katmanlar üzerinden çalışmalar yürütülmesine imkan verebiliyor.
 
Yüklendiği cihazlarda tam ekran olarak çalışabilen ve animasyon ya da sabit tasarımlar için ön izleme modu da üzerinde bulunan Pixel Mate, 14,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden satın alınabiliyor.
 
 
Piksel tabanlı animasyon ve tasarım uygulaması: Pixel Mate
 

https://itunes.apple.com/tr/app/id633096726?mt=12 Yorum Yaz
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visiotech.gen.tr 6 yıl
çok kaliteli ve kısa süreliğine ücretsiz olan bir ekran koruyucu, izleyene seyir zevki veren bir akvaryum teması

itunes.apple.com/...

bana bunlarla gelin
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oltanoltan 6 yıl
Basit bir uygulamaya benziyor Mac im olsa denerdim.
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