Piksel tabanlı animasyon ve tasarım uygulaması: Pixel Mate





Mac bilgisayar sistemleri için geliştirilen son tasarım uygulamalarından Pixel Mate, sade ve kullanışlı ara yüzü ile piksel tabanlı tasarımlar oluşturabiliyor.

Zongyang Zhang adlı geliştirici tarafından hazırlanan Pixel Mate uygulaması, içerisinde yer alan kalem, silgi, damlalık, dikdörtgen seçim, sihirli değnek, taşıma, dolgu, çizgi, dikdörtgen ve elips araçları ile piksel tabanlı tasarımlar üretilmesine, bu tasarımlardan hareketli GIF animasyonlar oluşturulmasına ve en önemlisi katmanlar üzerinden çalışmalar yürütülmesine imkan verebiliyor.

Yüklendiği cihazlarda tam ekran olarak çalışabilen ve animasyon ya da sabit tasarımlar için ön izleme modu da üzerinde bulunan Pixel Mate, 14,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id633096726?mt=12