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Pinterest, GIF desteğine kavuştu

5 yıl
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1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pinterest, GIF desteğine kavuştu
Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Pinterest, resmi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklama doğrultusunda GIF desteğini vermeye başladığını duyurdu.
Daha önce GIF dosyaları için başka bağlantılara gitmek zorunda kalan kullanıcılar, bu yeni destek sayesinde artık Pinterest içerisinde GIF dosyalarını direkt olarak hareketli bir şekilde izleyebilecekler. Şimdilik servisin masaüstü sürümü üzerine getirilen GIF desteği, yapılan açıklamada belirtildiği kadarıyla da kısa süre sonra mobil sürümlere getirilecek.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.pinterest.com/post/74295033496/a-gif-from-pinterest Yorum Yaz
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