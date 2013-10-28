Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pinterest ve Getty Images'den fotoğraf bilgi anlaşması

5 yıl
353
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pinterest ve Getty Images'den fotoğraf bilgi anlaşması
Farklı işleyişiyle kendine özel bir yapısı bulunan ve diğer sosyal ağlardan ayrılan Pinterest ve stok fotoğraf alanında hizmet veren Getty Images, fotoğraf ayrıntıları konusunda özel bir işbirliğine gitti.
Bu anlaşma doğrultusunda Getty Images içerisinde pin'lenen herhangi bir görselin adı, konu ayrıntıları, fotoğrafı çeken kişinin adı, numarası ve bağlı olduğu koleksiyon gibi bilgiler direkt olarak Pintereset içerisine aktarılmış olacak ve bu sayede beğenilen fotoğrafın her türlü ayrıntısı hızlı bir şekilde popüler sosyal ağ içerisinde görüntülenmiş olacak. Ayrıca bu destek, kullanıcılara telif hakkı sorunu olmadan paylaşma imkanı tanıyacak.
Bu bilgiler için Pinterest'in Getty Images firmasına tam miktarı açıklanmayan bir ücret ödediği de gelen bilgiler arasında.

http://www.engadget.com/2013/10/25/pinterest-pairs-up-with-getty-images-tells-you-who-shot-your-pi/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper VIA A3316 Akıllı Telefon Video İnceleme 5 yıl Alienware'in yeni oyun canavarı dizüstü bilgisayarlarını kullandık 5 yıl Sony PSZ-SA25 ve PSZ-HA1T "Suya, Toza, Darbeye dayanıklı" harici USB diskler video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim