Pinterest ve Getty Images'den fotoğraf bilgi anlaşması

Farklı işleyişiyle kendine özel bir yapısı bulunan ve diğer sosyal ağlardan ayrılan Pinterest ve stok fotoğraf alanında hizmet veren Getty Images, fotoğraf ayrıntıları konusunda özel bir işbirliğine gitti.

Bu anlaşma doğrultusunda Getty Images içerisinde pin'lenen herhangi bir görselin adı, konu ayrıntıları, fotoğrafı çeken kişinin adı, numarası ve bağlı olduğu koleksiyon gibi bilgiler direkt olarak Pintereset içerisine aktarılmış olacak ve bu sayede beğenilen fotoğrafın her türlü ayrıntısı hızlı bir şekilde popüler sosyal ağ içerisinde görüntülenmiş olacak. Ayrıca bu destek, kullanıcılara telif hakkı sorunu olmadan paylaşma imkanı tanıyacak.

Bu bilgiler için Pinterest'in Getty Images firmasına tam miktarı açıklanmayan bir ücret ödediği de gelen bilgiler arasında.

http://www.engadget.com/2013/10/25/pinterest-pairs-up-with-getty-images-tells-you-who-shot-your-pi/