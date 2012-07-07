Pioneer'dan yeni bir taşınabilir GPS cihazı; Potter Navi-CN700

Japonya’nın önde gelen elektronik firmalarından Pioneer, ürün gamına yeni portatif GPS cihazı Potter-Navi SGX-CN700’ü ekledi.

Özellikle bisiklet tutkunlarına hitap eden cihazda 2.4 inçlik 240x320 piksel görüntü sunan LCD ekran bulunurken,10 saat boyunca kesintisiz çalışma sunuyor. Bisiklet kullanımı esnasında karşılaşılan toz ve su gibi zorlu koşullara dayanıklı olan Potter Navi SGX-CN700’ün arka tarafında ise bisikletin gidonuna takılmasını sağlayan bir klips bulunuyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Pioneer Potter-Navi SGX-CN700’ün satış fiyatıysa yaklaşık 500 dolar olarak belirlenmiş.



