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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer'dan yeni bir taşınabilir GPS cihazı; Potter Navi-CN700

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Japonya’nın önde gelen elektronik firmalarından Pioneer, ürün gamına yeni portatif GPS cihazı Potter-Navi SGX-CN700’ü ekledi. 
Özellikle bisiklet tutkunlarına hitap eden cihazda 2.4 inçlik 240x320 piksel görüntü sunan LCD ekran bulunurken,10 saat boyunca kesintisiz çalışma sunuyor. Bisiklet kullanımı esnasında karşılaşılan toz ve su gibi zorlu koşullara dayanıklı olan Potter Navi SGX-CN700’ün arka tarafında ise bisikletin gidonuna takılmasını sağlayan bir klips bulunuyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Pioneer Potter-Navi SGX-CN700’ün satış fiyatıysa yaklaşık 500 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 7 yıl
android telefona sport tracker yükleyip kullanmak varken artık hikaye oldu bu aletler. çok prof abiler de zaten polar marka gps kullanıyor. ki set olarak zaten 2000 euro gibi fiyata geliyor. kadens nabız sürat vs ölçüm işlemleri beraber yapılıp bilgisayara aktarıcam dediğinde başka şansın yok.
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aoguz 7 yıl
Arkadaşlar peşin hükümde bulunmayın. Motor ve bisiklet meraklıları bu cihazlardan alıyor. Özellikle üzerindeki yazılımlar telefonlarımızda olmayan farklı özellikler içerebiliyor. Örneğin dağcılıkla uğraşan bir arkadaşım böyle bir GPS alıcısı alıp, üzerine topografik harita yüklemişti. Veya yol dışında arazide gittiği yolu aynı şekilde geri döndürebiliyor ya da belirli bir süre bekleme ve kullanıcıdan tepki alamama durumunda belirli radyo frekanslarından SOS sinyali gönderenleri var. Bu ürün de o pazara yönelik üretilmiş bir şey.
1 Yanıt Yanıtla
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gps.navigation 7 yıl aoguz
aoguz
Arkadaşlar peşin hükümde bulunmayın. Motor ve bisiklet meraklıları bu cihazlardan alıyor. Özellikle üzerindeki yazılımlar telefonlarımızda olmayan farklı özellikler içerebiliyor. Örneğin dağcılıkla uğraşan bir arkadaşım böyle bir GPS alıcısı alıp, üzerine topografik harita yüklemişti. Veya yol dışında arazide gittiği yolu aynı şekilde geri döndürebiliyor ya da belirli bir süre bekleme ve kullanıcıdan tepki alamama durumunda belirli radyo frekanslarından SOS sinyali gönderenleri var. Bu ürün de o pazara yönelik üretilmiş bir şey.

Keşke herkes sizin gibi BİLEREK yazsa, ama nedense akıl fikir parasında bazılarının.
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labirent300a 7 yıl
valla ona 500 dolar verene kadar bir akıllı telefonla işimi hallederim (htc wfs ve güneş enerjisi ile çalışan şarj aletiyle kullanıyorum hatta şu aralar)
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cevizkabugu 7 yıl
bizde bisikletle Türkiye turuna çıkacak kadar salaktık dimi 500 dolara bu cihazı alacağız..
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RAN7843 7 yıl
oha one fiyat öyleee yaaa bende sandım 100 dolar fıyatlı bır şey çok pahalı bir cihazzz kalsınnnn
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