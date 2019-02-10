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Piyasalarda ani yükseliş, Bitcoin 3600 dolar barajını aştı

Uzun zamandır düşüşte olan kripto para piyasası, dün ani bir yükseliş gösterdi. Bitcoin de bu yükselişten yararlandı ve 3600 dolar barajını aştı. Ayrıca Litecoin ve EOS'ta %15'ten fazla büyüme var.
3 ay
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10
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; kripto para piyasası dün, 24 saat içerisinde büyük bir yükseliş gösterdi. Marketteki bu yükselişten neredeyse tüm dijital para birimleri faydalandı. 
Geçtiğimiz günlerde 3600 dolar barajının altına düşen Bitcoin, piyasalardaki yükselişle beraber tekrar 3600 barajını aştı ve yatırımcılara ümit verdi. Söz konusu dijital para birimi, son 24 saat içerisinde yaklaşık %4,5'lik büyüme kaydetti.
CoinMarketCap'in piyasa hacmi sıralamasındaki ilk 10 kripto para biriminin hepsi dün, 24 saat içerisinde yükseliş gösterdi. Bu dijital para birimleri arasındaki 24 saatlik yükselişte %17,81'lik büyümeyle ilk sırayı Litecoin kaparken onu %13,49'luk büyümeyle EOS izliyor. Listenin son sırasında da %0,02'lik yükselişiyle Tether bulunuyor.
Kripto para piyasasındaki bu hareketlenme birçok yatırımcıyı ve analisti heyecanlandırdı fakat söz konusu piyasanın geleceğiyle ilgili tahminde bulunmak için henüz erken.  
Birçok yatırımcı ve analisti 2018 kapanış fiyatlarında yanıltan dijital para piyasası, 2019 yılına da kötü bir giriş yapmış ve bu kötü gidişatı bir türlü düzeltememişti. Bugünkü yükselişin daha ne kadar süreceği ise merak konusu.

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
3600 artmış hali mi oluyor? peki 18 bin $'dan alanlara ne olacak :D
2017 sonunda 20 bin $ sınırına yaklaşmıştı. sözde 2018 sonunda 50-60 bin $'a zıplayacaktı.
3600 artmış hali mi oluyor? peki 18 bin $'dan alanlara ne olacak :D2017 sonunda 20 bin $ sınırına yaklaşmıştı. sözde 2018 sonunda 50-60 bin $'a zıplayacaktı...
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Mesudum 3 ay
Vurgun zamanı gelince size de bilgi verilecektir, emin olun.
Sonra hep beraber uçarız, tamam mı?
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WoXeD 3 ay
şu forum bu işlerden anladığında çok kişi ağlayacak. almaya niyeti olan varsa son bir dip yapacak ordan alsın 2600 civarlarına alıp koyun ilgilenenler.Senelik en düşük fiyatlara baktığınızda hep yükseldiğini görürsünüz. ama 20k yı anıp durun siz. 1k dan 150 doları da gördü btc. bunu hep yapar. anlamadığınız şeyler hakkında,kaçırdığınız trenlerin arkasından söver durursunuz anca :)
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MHEC 3 ay
Zamanında 20k $ dı
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stalker(1979) 3 ay
Hadi pamuk eller cebe :) Birilerinin para kazanması lazım :)
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
3600 artmış hali mi oluyor? peki 18 bin $'dan alanlara ne olacak :D
2017 sonunda 20 bin $ sınırına yaklaşmıştı. sözde 2018 sonunda 50-60 bin $'a zıplayacaktı.
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Kumarbazlar paralarını hazırlasın. Ama dikkat edin kasa her zaman kazanır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Spider_hip 3 ay
Heyt be yine başlıyorlar sazan.avi ye.
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