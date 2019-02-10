Piyasalarda ani yükseliş, Bitcoin 3600 dolar barajını aştı

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; kripto para piyasası dün, 24 saat içerisinde büyük bir yükseliş gösterdi. Marketteki bu yükselişten neredeyse tüm dijital para birimleri faydalandı.

Geçtiğimiz günlerde 3600 dolar barajının altına düşen Bitcoin, piyasalardaki yükselişle beraber tekrar 3600 barajını aştı ve yatırımcılara ümit verdi. Söz konusu dijital para birimi, son 24 saat içerisinde yaklaşık %4,5'lik büyüme kaydetti.



CoinMarketCap'in piyasa hacmi sıralamasındaki ilk 10 kripto para biriminin hepsi dün, 24 saat içerisinde yükseliş gösterdi. Bu dijital para birimleri arasındaki 24 saatlik yükselişte %17,81'lik büyümeyle ilk sırayı Litecoin kaparken onu %13,49'luk büyümeyle EOS izliyor. Listenin son sırasında da %0,02'lik yükselişiyle Tether bulunuyor.

Kripto para piyasasındaki bu hareketlenme birçok yatırımcıyı ve analisti heyecanlandırdı fakat söz konusu piyasanın geleceğiyle ilgili tahminde bulunmak için henüz erken.

Birçok yatırımcı ve analisti 2018 kapanış fiyatlarında yanıltan dijital para piyasası, 2019 yılına da kötü bir giriş yapmış ve bu kötü gidişatı bir türlü düzeltememişti. Bugünkü yükselişin daha ne kadar süreceği ise merak konusu.

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