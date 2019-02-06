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Kullanıcılara olan borçların ödenmesi için QuadrigaCX borsası satışa çıkartılabilir

Kurucusu öldükten sonra sert bir düşüşe geçen QuadrigaCX, birçok kullanıcıyı mağdur etmişti. Avukatlar, kullanıcılara olan borçların ödenmesi için QuadrigaCX borsasını satışa çıkartabilir.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Mahkeme kararıyla atanan bir avukat, yayınlanan raporlara göre, geçtiğimiz günlerde vefat etmiş olan ve oldukça büyük bir kripto para borsası olan QuadrigaCX'in eski CEO’su Gerald Cotten’in dizüstü bilgisayarını alacak.
İddiaya göre, söz konusu bilgisayar 190 milyon dolarlık QuadrigaCX müşteri fonuna erişim sağlayabiliyor. Prosedürlere göre sırasında bu para üçüncü bir tarafa aktarılacak ve onun aracılığıyla dağıtılacak. 
Kripto para varlıkları "soğuk bir cüzdanda" saklandığı için mahkeme, QuadrigaCX davasının tipik bir iflas olmadığını düşünüyor. Alacaklılar, davayı sürdürmek için başka bir yetki bölgesinde açabilir.
Eğer Gerald Cotten'in dizüstü bilgisayarında 190 milyon dolarlık fona erişimi sağlayabilecek anahtara ulaşılamazsa, kullanıcılara olan borçların ödenmesi için QuadrigaCX borsası satılacak.
Ölümü hakkında bazı şüpheler bulunan QuadrigaCX'in eski CEO'su Gerald Cotten'in ölüm belgesi; Hindistan hükumeti tarafından yayınlamıştı.

https://cointelegraph.com/news/breaking-lawyers-might-sell-quadrigacx-to-settle-debts Yorum Yaz
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sniper23 3 ay
Kurucusu bağırsak ile alakalı bir hastalık olan Crohn's disease (hastalığı) dolayı ölmüş. Milyon dolarlık şirket sahibi ölünce direk çakılmış adeta.
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