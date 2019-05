Plants vs. Zombies 2'nin iOS versiyonu nihayet kendini gösterdi

Plants vs. Zombies'in devam oyunu Plants vs. Zombies 2 nihayet Appstore'daki yerini aldı. Ancak, oyun şu an için Avustralya ve Yeni Zelanda Appstore'larında indirilebilir içerik olarak sunulmakta. Oyunun tüm ülkelerin Appstore'larında yer almamasının sebebi ise, PopCap'ın oyunu belli bir kesimle test ederek sorunsuz bir şekilde oyuncular ile buluşturmak istemesi.





Hatırlayacağınız üzere, Plants vs. Zombies 2'nin 18 Temmuz tarihinde iOS platformu için yayınlanacağı belirtilmişti. Bir süre iOS platformuna özel kalacak olan yapım, sonrasında ise Android, PC ve konsollar için yayınlanacaktı. Ancak, tarihte ufak bir ertelemeye gidilerek oyunun yine aynı platform sıralamasıyla yaz sonunda yayınlanacağı açıklanmıştı.





Plants vs. Zombies 2 test amaçlı olarak Avustralya ve Yeni Zelanda Appstore'larındaki yerini almış olsa da, diğer ülkelerin Appstore'ları ve diğer platformlar için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.

