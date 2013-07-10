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Plants vs. Zombies 2'nin iOS versiyonu nihayet kendini gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
53
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Plants vs. Zombies 2'nin iOS versiyonu nihayet kendini gösterdi
Plants vs. Zombies'in devam oyunu Plants vs. Zombies 2 nihayet Appstore'daki yerini aldı. Ancak, oyun şu an için Avustralya ve Yeni Zelanda Appstore'larında indirilebilir içerik olarak sunulmakta. Oyunun tüm ülkelerin Appstore'larında yer almamasının sebebi ise, PopCap'ın oyunu belli bir kesimle test ederek sorunsuz bir şekilde oyuncular ile buluşturmak istemesi.

Hatırlayacağınız üzere, Plants vs. Zombies 2'nin 18 Temmuz tarihinde iOS platformu için yayınlanacağı belirtilmişti. Bir süre iOS platformuna özel kalacak olan yapım, sonrasında ise Android, PC ve konsollar için yayınlanacaktı. Ancak, tarihte ufak bir ertelemeye gidilerek oyunun yine aynı platform sıralamasıyla yaz sonunda yayınlanacağı açıklanmıştı.

Plants vs. Zombies 2 test amaçlı olarak Avustralya ve Yeni Zelanda Appstore'larındaki yerini almış olsa da, diğer ülkelerin Appstore'ları ve diğer platformlar için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.

http://www.polygon.com/2013/7/9/4496410/plants-vs-zombies-2-delayed-for-soft-launch-to-refine-systems Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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dark-knight 6 yıl
Oyun mekanikleri ilk oyunla hemen hemen aynı. Getirdiği yeni bitkiler, zombiler ve zamanda yolculuk olayı da güzel. Başarılı buldum ben. Eminim milyonlarca defa indirilir daha ilk günden. Yalnız textler ve bazı görseller retinaya uygun tasarlanmamış, göze batıyor retina iPadlerde.
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Zendagi Migzara 6 yıl
tr store a geldi
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NoWLoadinG 6 yıl Zendagi Migzara
Zendagi Migzara

tr store a geldi

Ben mi körüm sen mi komiksin, link atsana?

Benim gibi heyecanla bekleyen binlerce insanın hayatından 10-15 saniye oyunu aramak için çalmak seni mutlu edecekse: Merhaba, kimsenin hakkının kimsede kalmadığı dünyaya hoşgeldin...
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bersgurs 6 yıl
İlk oyun kadar güzel olmasada yine oynanabilir bir oyun olmuş.Yeni oyun dinamikleri eklemişler farklılaşmaya çalışmış ilk oyundan.
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StarzL 6 yıl
Oyun tek kelime ile harika olmuş, dediğiniz gibi biraz daha zorlaştırmışlar ancak Antik Mısır'ı hiç power up kullanmadan rahatça bitirdim. Yalnız sorum şu olacak; oyunu silip Türkiye AppStore'dan indirdiğimizde ilerlediğimiz progress'ten devam edebilecekmiyiz?
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Elder Wand 6 yıl
Android'e gelme konusunda kesin tarih var mı?Burada yaz sonu denmiş ama kesin tarih göremedim.Bilgilendirirseniz sevinirim.
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kungfukid 6 yıl
Gelsin bi deniyeağ
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XanthiN 6 yıl
Link atın bulamadım
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artemisbd 6 yıl
Arkadaşlar ben de indirdim epey de ilerledim oyunda, oyun parayı doğa üstü güç satın al elektrik kıçına tekme bas boğaza makas gibi güçlerin kullanımı için parayla coin satıyor :) tabi öyle oluncada eskisinden daha zor yapmışlar levelleri, mısıra felan seyahat var, güneşlerinizi asasına çeken firavun koymuşlar,parlayan mumyalardan makinalı çoklu atış bonusu düşüyor, yeni bitkiler var bumeranglı ...
25pp sağolsun :) pvz 2 diye aratın yoksa çıkmaz.
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ekksl6 6 yıl
iphone 5 ios7 beta 3 te oyun açılmıyor:)
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Ahmet© 6 yıl
Şuan sadece Avustralya ve Yeni Zelanda içinmiş
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Ordinary Story 6 yıl
JB'li kullananlar kırılmış halini nette bulabilirler. Ben şuanda çekiyorum.
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Awesome 6 yıl
Müthiş olmuş
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Marc Marquez 6 yıl
Hesabı New Zealand yapınca kredi kartı istiyor.
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ekksl6 6 yıl
avusturalya yapıp none ile kartsız işlem diyin...ben şu an indiriyorum
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mamilan 6 yıl
oyun içi indirme yapan yada benim gördügüm ilk oyun ios'ta :D
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