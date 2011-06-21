PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonu hem daha hafif hem de daha az güç tüketiyor

Sony popüler oyun konsolu PlayStation 3'ün yeni bir versiyonunu hazırladı. CECH-3001B kodlu güncel Slim modelinin hafifletilmiş (2.59 Kg) versiyonu olan CECH-3000B kodlu yeni model aynı zamanda daha 200 Watt ile önceki modele (230 Watt) kıyasla daha az güç tüketiyor.

PlayStation 3'ün yeni sürümü sınırlama ile geliyor. HDMI arabirimi kullanılmadığı takdirde Blu-ray filmleri 480i çözünürlüğünde veren konsolda oyunlar ise bu kurala tabi değil. Japonya'da 30 Haziran'da satışa sunulacak 320GB kapasiteli yeni konsol, 250GB kapasiteli eski model ile aynı fiyat seviyesinden yani 436$ seviyesinden raflara giriş yapacak gibi görünüyor.

Kullanıcıların diledikleri zamanlarda televizyon yayınlarını kaydedebilmeleri için HDD kaydedicinin de sunulacağı yeni konsolun Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş yapıp yapmayacakları veya ne zaman sunulacakları henüz bilinmiyor ancak güç tüketimindeki kazanımlar dikkate alınırsa, PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonunun Avrupa'ya gelmesi beklenebilir.