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PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonu hem daha hafif hem de daha az güç tüketiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonu hem daha hafif hem de daha az güç tüketiyor
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Sony popüler oyun konsolu PlayStation 3'ün yeni bir versiyonunu hazırladı. CECH-3001B kodlu güncel Slim modelinin hafifletilmiş (2.59 Kg) versiyonu olan  CECH-3000B kodlu yeni model  aynı zamanda daha 200 Watt ile önceki modele (230 Watt) kıyasla daha az güç tüketiyor. 
PlayStation 3'ün yeni sürümü sınırlama ile geliyor. HDMI arabirimi kullanılmadığı takdirde Blu-ray filmleri 480i çözünürlüğünde veren konsolda oyunlar ise bu kurala tabi değil. Japonya'da 30 Haziran'da satışa sunulacak 320GB kapasiteli yeni konsol, 250GB kapasiteli eski model ile aynı  fiyat seviyesinden yani 436$ seviyesinden raflara giriş yapacak gibi görünüyor.
Kullanıcıların diledikleri zamanlarda televizyon yayınlarını kaydedebilmeleri için HDD kaydedicinin de sunulacağı yeni konsolun Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş yapıp yapmayacakları veya ne zaman sunulacakları henüz bilinmiyor ancak güç tüketimindeki kazanımlar dikkate alınırsa, PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonunun Avrupa'ya gelmesi beklenebilir. 
PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonu hem daha hafif hem de daha az güç tüketiyor
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peters 8 yıl en beğenilen
umarım pasif soğutma yoktur.Çünkü ısıdan sebep anakartının yamulduğunu ve işlemcinin bu yamukluktan dolayı soğutucudan ayrılarak lehimlerinin anakarttan temasının kesildiğini ve kırmızı ışık hatası verdiğini okudum.Kimse ps3 üne bez sarıp yada sıcak hava tabancasıyla sürekli içini açıp uğraşmak istemez heralde.
umarım pasif soğutma yoktur.Çünkü ısıdan sebep anakartının yamulduğunu ve işlemcinin bu yamukluktan dolayı soğutucudan ayrılarak lehimlerinin anakarttan temasın...
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candurucan 8 yıl
peters
umarım pasif soğutma yoktur.Çünkü ısıdan sebep anakartının yamulduğunu ve işlemcinin bu yamukluktan dolayı soğutucudan ayrılarak lehimlerinin anakarttan temasının kesildiğini ve kırmızı ışık hatası verdiğini okudum.Kimse ps3 üne bez sarıp yada sıcak hava tabancasıyla sürekli içini açıp uğraşmak istemez heralde.

bu dedigin sadece xbox ta oluoy saniyodum
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peters 8 yıl
Benim aklımda öyle kalmış xbox dada 3k denen hata için kullanıyorlarmış.Sadece kısa vadede işe yarıyormuş.
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Virinom 8 yıl
PS2'DE -SLİM- hatırladığm kadarıyla çk küçük bir fan vardı.Belkide bu konsola da öyle bir şey koyarlar.

Dediğin doğru PS2 Slimde küçük bir fan vardı fakat ben küöük bir fan koymalarından yana değilim 4 Cm çaplı bir fanı 2000 Rpm ile döndürmektense 8 Cm çaplı bir fanı 1000 Rpm ile döndürmenin daha sessiz olacağı kanısındayım.
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cllyldrm 8 yıl
Haber verilmisti
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codestech 8 yıl
çok iyi ticari bir hamle..
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TheMarjinaLs 8 yıl
PS2'DE -SLİM- hatırladığm kadarıyla çk küçük bir fan vardı.Belkide bu konsola da öyle bir şey koyarlar.
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peters 8 yıl en beğenilen
umarım pasif soğutma yoktur.Çünkü ısıdan sebep anakartının yamulduğunu ve işlemcinin bu yamukluktan dolayı soğutucudan ayrılarak lehimlerinin anakarttan temasının kesildiğini ve kırmızı ışık hatası verdiğini okudum.Kimse ps3 üne bez sarıp yada sıcak hava tabancasıyla sürekli içini açıp uğraşmak istemez heralde.
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iscanthere 8 yıl
fanın kalkması imkansız. Ps2 de bile kalkmamıştı 2. Slim versiyonunda bile.
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Awesome 8 yıl

iscanthere

fanın kalkması imkansız. Ps2 de bile kalkmamıştı 2. Slim versiyonunda bile.

Ben PS2 slimde kalkmıştı diye biliyorum ?
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SEO-Uzmanı 8 yıl
en sonunda soni akıllanmaya başladı sanırım
ps3 alan zaten oyun için alıyorken
sen gitmiş ille 1080 BR HD-film izle diye dayatıyorsun.
bu tamamen bir tercih meselesi
dahası BR filmleri ileri geri alırken
lenstte ciddi sıkıntılar yaşanıyor diye duymuştum.
umarım bu yeni versiyonda fan olayı tamamen kalkmıştır. !
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Cremiesto 8 yıl
Ben bu satış politikasından anlamamda bu son vuruşlarımı hani bu ps4 çıkmadan elimden bunlarıda çıkarıyım taktiği mi ?
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