PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonu hem daha hafif hem de daha az güç tüketiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony popüler oyun konsolu PlayStation 3'ün yeni bir versiyonunu hazırladı. CECH-3001B kodlu güncel Slim modelinin hafifletilmiş (2.59 Kg) versiyonu olan CECH-3000B kodlu yeni model aynı zamanda daha 200 Watt ile önceki modele (230 Watt) kıyasla daha az güç tüketiyor.
PlayStation 3'ün yeni sürümü sınırlama ile geliyor. HDMI arabirimi kullanılmadığı takdirde Blu-ray filmleri 480i çözünürlüğünde veren konsolda oyunlar ise bu kurala tabi değil. Japonya'da 30 Haziran'da satışa sunulacak 320GB kapasiteli yeni konsol, 250GB kapasiteli eski model ile aynı fiyat seviyesinden yani 436$ seviyesinden raflara giriş yapacak gibi görünüyor.
Kullanıcıların diledikleri zamanlarda televizyon yayınlarını kaydedebilmeleri için HDD kaydedicinin de sunulacağı yeni konsolun Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş yapıp yapmayacakları veya ne zaman sunulacakları henüz bilinmiyor ancak güç tüketimindeki kazanımlar dikkate alınırsa, PlayStation 3 Slim'in yeni versiyonunun Avrupa'ya gelmesi beklenebilir.
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bu dedigin sadece xbox ta oluoy saniyodum
Dediğin doğru PS2 Slimde küçük bir fan vardı fakat ben küöük bir fan koymalarından yana değilim 4 Cm çaplı bir fanı 2000 Rpm ile döndürmektense 8 Cm çaplı bir fanı 1000 Rpm ile döndürmenin daha sessiz olacağı kanısındayım.
Ben PS2 slimde kalkmıştı diye biliyorum ?
ps3 alan zaten oyun için alıyorken
sen gitmiş ille 1080 BR HD-film izle diye dayatıyorsun.
bu tamamen bir tercih meselesi
dahası BR filmleri ileri geri alırken
lenstte ciddi sıkıntılar yaşanıyor diye duymuştum.
umarım bu yeni versiyonda fan olayı tamamen kalkmıştır. !
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