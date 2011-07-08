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Playbook artık daha sosyal; Blaq for Playbook 1.1 Blackberry App World'de

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,6b
1
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Blackberry App World'de satışa sunulduğu ilk günde platformun en çok yüklenen ücretli yazılımı olan Blaq for Playbook'un ilk güncellemesi yayınlandı. Playbook'un ilk Twitter yazılımı olan Blaq for Playbook'un yayınlanan güncellemesi ilk sürümdeki sorunları giderirken; birçok yeni özelliği de yazılıma kazandırıyor.

Blaq for Playbook 1.1 ile gelen yeni özellikler şöyle;

  • Web görünüşünü büyütebilmek
  • Kullanıcı hesabı koruma altındayken kilidin gösterilmesi
  • Birden fazla hesap desteği
  • Herhangi bir mesajı silebilme
  • Arama
  • Arama için hashtags
  • Gündem
  • Uygulama içi bildirim sistemi
  • İngilizce dışında farklı dillerde mesaj gösteriminin iyileştirilmesi
  • Listeler
  • Görsel gönderimi için durum çubuğu
  • Görsel iyileştirmeler

Bu güncelleme ile eksiksiz bir Twitter yazılımı haline gelen 1,99 dolarlık Blaq for Playbook'un Blackberry App World'deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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BarGoS 8 yıl
playbook ile ilgili haberleri duymak çok güzel
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