Playbook artık daha sosyal; Blaq for Playbook 1.1 Blackberry App World'de

Blackberry App World'de satışa sunulduğu ilk günde platformun en çok yüklenen ücretli yazılımı olan Blaq for Playbook'un ilk güncellemesi yayınlandı. Playbook'un ilk Twitter yazılımı olan Blaq for Playbook'un yayınlanan güncellemesi ilk sürümdeki sorunları giderirken; birçok yeni özelliği de yazılıma kazandırıyor.

Blaq for Playbook 1.1 ile gelen yeni özellikler şöyle;

Web görünüşünü büyütebilmek

Kullanıcı hesabı koruma altındayken kilidin gösterilmesi

Birden fazla hesap desteği

Herhangi bir mesajı silebilme

Arama

Arama için hashtags

Gündem

Uygulama içi bildirim sistemi

İngilizce dışında farklı dillerde mesaj gösteriminin iyileştirilmesi

Listeler

Görsel gönderimi için durum çubuğu

Görsel iyileştirmeler

Bu güncelleme ile eksiksiz bir Twitter yazılımı haline gelen 1,99 dolarlık Blaq for Playbook'un Blackberry App World'deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.