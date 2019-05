Playstation Plus Şubat 2019 ücretsiz oyunları açıklandı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sony, şubat ayında Playstation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Şubat ayı listesinde PlayStation 4, Playstation 3 ve PS Vita kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor. Sony bu ay kullanıcılarını sevindirecek gibi.Playstation 4 tarafında For Honor ve Hitman: The Complete First Season gibi iki AAA oyunu görüyoruz.. PlayStation 3 kullanıcılarını da Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Divekick bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Gunhouse ve Rogue Aces şubat ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.For HonorHitman: The Complete First SeasonGunhouseRogue AcesMetal Gear Solid 4: Guns of the PatriotsDivekickDivekickGunhouseRogue Aces