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Playstation Plus Şubat 2019 ücretsiz oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, Playstation Plus üyelerine şubat ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. İşte Playstation 4, Playstation 3 ve PS Vita kullanıcılarını bekleyen yapımlar:
3 ay
5,8b
1
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, şubat ayında Playstation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Şubat ayı listesinde PlayStation 4, Playstation 3 ve PS Vita kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor. Sony bu ay kullanıcılarını sevindirecek gibi.

Playstation 4 tarafında For Honor ve Hitman: The Complete First Season gibi iki AAA oyunu görüyoruz.. PlayStation 3 kullanıcılarını da Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Divekick bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Gunhouse ve Rogue Aces şubat ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.

PlayStation 4

For Honor
Hitman: The Complete First Season
Gunhouse
Rogue Aces

PlayStation 3

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Divekick

PS Vita

Divekick
Gunhouse
Rogue Aces
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WaylandIZMIR 3 ay en beğenilen dede17
Ee ps4 sahibini ilgilendiren konu mu bu? cihazı çöpe atıp xbox mı alalım
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tuuruls 3 ay
Hitman 1'in tam oyunu değil mi yoksa Hitman 1'in tam adı mı first season diye geçiyor?
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the_dedektif 3 ay
Yetti artık bu fiyatlar dedim sattım ps4 ü aldım xbox one ı aldım gamepass i cayır cayır oynuyorum.. O kadar...
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feocapito 3 ay
Ps+ı indirimde aldım yaklaşık 140 lira falandı 1 yıllık üyelik, geçen ay steep bu ay for honor ve hitmen birde önceki aylardan (3 aylık) just cause 3, knowledge is power, thats you, dead by day light, gow 3, mafia 3, destiny 2, gibi oyunlar da var, bugün almaya kalksam bunları en az 500-600 lira, bence gayet uygun böyle güzel oyunlar da denk gelince daha da güzelleşiyor, günümüzde ps oyunları alabilmek için en ekonomik yöntem bu bence.
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dede17 3 ay
İkiside aylar öncesinden xbox da vardı
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WaylandIZMIR 3 ay dede17
Ee ps4 sahibini ilgilendiren konu mu bu? cihazı çöpe atıp xbox mı alalım
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javaprof 3 ay
hitman güzelmiş.for honor harcadığım internete değer mi bilmem.
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Seyrim 3 ay
Güzel oyunlar oynamak istediğim fakat para kıymadığım oyunlar.. Tam hediyelik..
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