Playstation Plus Ekim 2023 oyunları: 900 TL değerinde

- PS Plus Ekim 2023 ücretsiz oyunları
- PlayStation Plus Essential
- PlayStation Plus Extra
- PlayStation Plus Deluxe
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PS Plus Ekim 2023 ücretsiz oyunları
Sony tarafından paylaşılan listeye göre PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına bu ay 900 TL değerinde üç yeni oyun ekleniyor. Bunlar ise sırasıyla The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olacak. Oyunlar 3 Ekim'de erişime açılacak ve 6 Kasım'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ayın PS Plus oyunları arasında Saints Row, Black Desert – Traveler Edition ve Generation Zero yer alıyordu. Dolayısıyla 3 Ekim'e kadar bu oyunları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bilmeyenler için PS Plus'ın en alt abonelik katmanı PS Plus Essential, ülkemizde aylık 175 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Güncel PS Plus ücretleri ise şu şekilde:
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PlayStation Plus Essential
- Aylık: 175 TL
- 3 Aylık: 440 TL
- Yıllık: 1440 TL
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PlayStation Plus Extra
- Aylık: 260 TL
- 3 Aylık: 720 TL
- Yıllık: 2340 TL
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PlayStation Plus Deluxe
- Aylık: 305 TL
- 3 Aylık: 830 TL
- Yıllık: 2740 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
P.VATİF NE DEMEK ??
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.