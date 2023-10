Playstation Plus Ekim 2023 oyunları: 900 TL değerinde

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, bildiğiniz gibi tamamıyla yenilendi. Öyle ki Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Ekim 2023 ücretsiz oyunları

Sony tarafından paylaşılan listeye göre PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına bu ay 900 TL değerinde üç yeni oyun ekleniyor. Bunlar ise sırasıyla The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olacak. Oyunlar 3 Ekim'de erişime açılacak ve 6 Kasım'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları! 1.250TL değerinde 6 oyun 3 gün önce eklendi

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ayın PS Plus oyunları arasında Saints Row, Black Desert – Traveler Edition ve Generation Zero yer alıyordu. Dolayısıyla 3 Ekim'e kadar bu oyunları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bilmeyenler için PS Plus'ın en alt abonelik katmanı PS Plus Essential, ülkemizde aylık 175 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Güncel PS Plus ücretleri ise şu şekilde:

PlayStation Plus Essential

Aylık: 175 TL

3 Aylık: 440 TL

Yıllık: 1440 TL

PlayStation Plus Extra

Aylık: 260 TL

3 Aylık: 720 TL

Yıllık: 2340 TL

PlayStation Plus Deluxe

Aylık: 305 TL

3 Aylık: 830 TL

Yıllık: 2740 TL

