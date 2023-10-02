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    Playstation Plus Ekim 2023 oyunları: 900 TL değerinde

    PlayStation Plus kütüphanesine Ekim ayında eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay kütüphaneye 900 TL değerinde 3 oyun ekleniyor. İşte PS Plus Essential Ekim ayı oyunları...
    PS Plus Ekim 2023 oyunları: 900 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, bildiğiniz gibi tamamıyla yenilendi. Öyle ki Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Ekim 2023 ücretsiz oyunları

    Sony tarafından paylaşılan listeye göre PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına bu ay 900 TL değerinde üç yeni oyun ekleniyor. Bunlar ise sırasıyla The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olacak. Oyunlar 3 Ekim'de erişime açılacak ve 6 Kasım'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ayın PS Plus oyunları arasında Saints Row, Black Desert – Traveler Edition ve Generation Zero yer alıyordu. Dolayısıyla 3 Ekim'e kadar bu oyunları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bilmeyenler için PS Plus'ın en alt abonelik katmanı PS Plus Essential, ülkemizde aylık 175 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Güncel PS Plus ücretleri ise şu şekilde:

    • PlayStation Plus Essential

    • Aylık: 175 TL
    • 3 Aylık: 440 TL
    • Yıllık: 1440 TL

    • PlayStation Plus Extra

    • Aylık: 260 TL
    • 3 Aylık: 720 TL
    • Yıllık: 2340 TL

    • PlayStation Plus Deluxe

    • Aylık: 305 TL
    • 3 Aylık: 830 TL
    • Yıllık: 2740 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sinoeis 47 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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