Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir

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ABD ve Fransa merkezli kurumlarda görev yapan bir grup araştırmacı, Cüce gezegen Plüton’un yüzeyinde amonyağa rastladıklarını açıkladı.

Elde ettikleri bilgilere New Horizons uzay aracının gönderdiği veriler sayesinde sahip olan araştırma grubunun tespitleri Science Advances dergisinde yayınlanmış.

Gök bilimcilere göre Plüton yüzeyinde tespit edilen amonyak, cüce gezegenin yüzey altında sıvı halde su bulunduğu ihtimaline işaret ediyor. Tespite neden olan yer ise kahverengiye çalan rengi sebebiyle amonyak barındırdığı düşünülen Virgil Fossa adı verilen bölge.

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Araştırmacılar, volkanik aktiviteler sonucu oluştuğu düşünülen ve büyük bir çatlağın bulunduğu bölgedeki amonyak ile su buzunu New Horizons’ın sağladığı yakın kızılötesi görünge sayesinde fark etmişler.

Buz volkanları sebebiyle yüzeye sızdığı tahmin edilen amonyağın doğası gereği çok uzun bir süredir Virgil Rossa bölgesinde olamayacağı ifade ediliyor. Araştırmacılara göre söz konusu gaz, jeolojik anlamda kısa sayılabilecek bir süre olan birkaç milyon yıldır ilgili bölgede bulunuyor.

Plüton’un eksi 230 santigrat derecelere varan yüzey sıcaklığına rağmen yüzey altındaki suyun nasıl sıvı halde kaldığı sorusu nun cevabı ise gezegen çekirdeğinin uğradığı radyoaktif çürüme sonucu oluşan ısı ile açıklanıyor.

https://phys.org/news/2019-05-ammonia-surface-pluto-hints-subterranean.html