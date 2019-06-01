Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir

Elde ettikleri bilgilere New Horizons uzay aracının gönderdiği veriler sayesinde sahip olan araştırma grubunun tespitleri Science Advances dergisinde yayınlanmış.
Gök bilimcilere göre Plüton yüzeyinde tespit edilen amonyak, cüce gezegenin yüzey altında sıvı halde su bulunduğu ihtimaline işaret ediyor. Tespite neden olan yer ise kahverengiye çalan rengi sebebiyle amonyak barındırdığı düşünülen Virgil Fossa adı verilen bölge.
Buz volkanları sebebiyle yüzeye sızdığı tahmin edilen amonyağın doğası gereği çok uzun bir süredir Virgil Rossa bölgesinde olamayacağı ifade ediliyor. Araştırmacılara göre söz konusu gaz, jeolojik anlamda kısa sayılabilecek bir süre olan birkaç milyon yıldır ilgili bölgede bulunuyor.
Plüton’un eksi 230 santigrat derecelere varan yüzey sıcaklığına rağmen yüzey altındaki suyun nasıl sıvı halde kaldığı sorusu nun cevabı ise gezegen çekirdeğinin uğradığı radyoaktif çürüme sonucu oluşan ısı ile açıklanıyor.
https://phys.org/news/2019-05-ammonia-surface-pluto-hints-subterranean.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O kadar uzaktaki sana rakamsal olarak yazsam km cinsinden sıfırları okuyamazsin...