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Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir

Plüton yüzeyinde tespit edilen amonyak, cüce gezegenin yüzey altında sıvı halde su bulunduğu ihtimaline işaret ediyor. New Horizons yakın geçişi sonucu elde edilen detaylar haberimizde.
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Gökhan G.
Editör
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Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir
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ABD ve Fransa merkezli kurumlarda görev yapan bir grup araştırmacı, Cüce gezegen Plüton’un yüzeyinde amonyağa rastladıklarını açıkladı.

Elde ettikleri bilgilere New Horizons uzay aracının gönderdiği veriler sayesinde sahip olan araştırma grubunun tespitleri Science Advances dergisinde yayınlanmış.

Gök bilimcilere göre Plüton yüzeyinde tespit edilen amonyak, cüce gezegenin yüzey altında sıvı halde su bulunduğu ihtimaline işaret ediyor. Tespite neden olan yer ise kahverengiye çalan rengi sebebiyle amonyak barındırdığı düşünülen Virgil Fossa adı verilen bölge.

Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir
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Araştırmacılar, volkanik aktiviteler sonucu oluştuğu düşünülen ve büyük bir çatlağın bulunduğu bölgedeki amonyak ile su buzunu New Horizons’ın sağladığı yakın kızılötesi görünge sayesinde fark etmişler.

Buz volkanları sebebiyle yüzeye sızdığı tahmin edilen amonyağın doğası gereği çok uzun bir süredir Virgil Rossa bölgesinde olamayacağı ifade ediliyor. Araştırmacılara göre söz konusu gaz, jeolojik anlamda kısa sayılabilecek bir süre olan birkaç milyon yıldır ilgili bölgede bulunuyor.

Plüton’un eksi 230 santigrat derecelere varan yüzey sıcaklığına rağmen yüzey altındaki suyun nasıl sıvı halde kaldığı sorusu nun cevabı ise gezegen çekirdeğinin uğradığı radyoaktif çürüme sonucu oluşan ısı ile açıklanıyor.


https://phys.org/news/2019-05-ammonia-surface-pluto-hints-subterranean.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaazto28 6 gün
Şu uzay haberlerini okuyunca her seferinde gülüyorum, yakında yaşanabilir gezegen yok, uzakta ise belki var ama ana sorun hala mesafeleri aşamamak... Ne garip ışık hızında bile gidilse mars yolculuğu 5 dk. Biz görür müyüz bilmiyorum şu ışık hızını da geçebilecek bir teknoloji keşfedilmesi lazım yoksa uzay macerası bi anlam ifade etmiyor. Uzay ile ilgili o kadar veri tabanı oluşturup gidememek de ayrı bir şekilde insanı tuhaflaştırır...
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Askaparta 5 gün
Uzaya yapılan yatırımları Dünya'ya yapsak yav.
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darkaura 6 gün
gunes sisteminin hangi kosesine baksan topragin, buzun altinda mikrobik yasama uygun bir ortam bulunuyor. dunyada asiri sartlarda yasayabilen archaealari bu ortamlara gondersek bahar havasinda park gezintisi yapar gibi rahat mutlu yasabilerler. kurumus deniz yatagindaki tuzlarin icine hapsolmus su zerresinde 5milyon yil yasayabilen varliklardan soz ediyoruz. yasamin bu kadar dayanikli ve inatci oldugunu dusundukce gunes sisteminde yayilmamasi, baska koselere yerlesmemesi esas supriz olur. topragin ve buzun altini arastirabilcek araclar gonderilirse yasamin cok farkli yonlerini, farkli kimyalarini kesfetmemiz cok olasi.
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al-ozaria 1 hf.
İlk dijital bilgisayarın 1945'de yapıldığına bakarak 1969'da Ay'a ayak bastığımızı düşünürsek. Şimdiki hızla Mars'ta yerleşik istasyon kurduğumuzu ancak torunlarımız görür. Maalesef kıtlık, hastalık, buz devri veya sıcak ya da soğuk savaş dönemi gibi bir şey gerekiyorki teknoloji hızlansın.
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Portraitclub 1 hf.
Dünya’ya benzeyen 13,14 tane gezegen varmış oralara neden bakılmıyor?
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TIGERSHARK 1 hf. Portraitclub
Bildiğim kadarıyla şu an ki teknoloji ile ulaşılamayacak kadar uzaktalar.
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BekirARSLAN 1 hf. Portraitclub
Portraitclub
Dünya’ya benzeyen 13,14 tane gezegen varmış oralara neden bakılmıyor?

O kadar uzaktaki sana rakamsal olarak yazsam km cinsinden sıfırları okuyamazsin...
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