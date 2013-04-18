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Pocket'ın iOS, Android ve Mac versiyonları güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Pocket'ın iOS, Android ve Mac versiyonları güncellendi
Web sayfalarını çevrimdışı okumaya imkan veren Pocket uygulaması ilk yıl dönümünün şerefine iOS, Android ve Mac platformları için güncellendi.
Güncellemeyle birlikte gelen en dikkat çekici yenilik ise, uygulamanın sosyal ağ entegrasyonundaki gelişme oldu. Halihazırda Facebook, Twitter ve e-posta gibi yollar üzerinden paylaşım imkanı sunan uygulama, Pocket kullanan diğer kullanıcılarla da paylaşıma imkan veriyor. Geliştiricinin belirttiğine göre, e-posta ile paylaşımın en popüler paylaşım seçeneği olduğu Pocket'da bu yeni seçenek oldukça iyi bir paylaşım alternatifi olacak gibi görünüyor.
Aldığı güncellemeyle birlikte 4.5 sürüm numarasına ulaşan Pocket'a aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.
Pocket - Google Play 
http://getpocket.com/blog/2013/04/introducing-pockets-send-to-friend-share-with-the-people-who-matter-most/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ramelov 6 yıl
Sayin Mavit daha önce Read it Later`i kolayca safariye senkronize etmiştim ama Pocket haline dönüştürülünce bir türlü safari ile senkronize etmeyi beceremedim. Mümkünse kisaca tarif etseniz size zahmet. Teşekkürler.
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