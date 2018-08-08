Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi Pocophone F1'in videoları internete saçıldı

Fiyat/performans devi Xiaomi, Mayıs ayında tanıttığı Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition modelleriyle fiyat etiketi konusunda çıtayı az da yükseltti. Bunun farkında olan Çinli üretici, nispeten daha uygun fiyatlı modeli Pocophone F1 ile kullanıcılara yeni bir alternatif sunacak. Bakalım Pocophone F1 bizlere neler vaat edecek?

Pocophone F1 özellikleri nasıl olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Pocophone F1; 5.99 inç büyüklüğünde 2246 x 1080 piksel (inç başına 416 ppi) çözünürlük sunan çentikli bir ekranla bizleri selamlayacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 çipseti ve 6 GB sistem belleğinden alacak olan Pocophone F1, sahip olduğu sıvı soğutma sistemiyle de rakiplerine fark atacak olan Pocophone F1, depolama kısmında ise microSD kart ile 128 GB'a kadar artırılabilir 64 GB dahili depolama birimi bulunduracak.

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 4000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek olan Pocophone F1'de 12+5 MP çözünürlüğüne sahip çift arka kamera kurulumu bulunacak. Selfie tarafında ise 20 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alacak. Ön kamerayı kullanarak IR (kızılötesi) yüz tanıma özelliği aracılığıyla telefonun kilidini açabilmek de mümkün.

Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkacak olan Pocophone F1'in bağlantı seçenekleri ise şöyle olacak: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi.

Şimdiye kadar mavi renk seçeneğiyle ortaya çıkan Pocophone F1'in çıkış tarihi ve fiyatı ise netlik kazanmış değil.

Pocophone F1 kutu açılış videosu ve AnTuTu testi ortaya çıktı

Kutu içerisinden çıkanlar:

Xiaomi Pocophone F1

Slikon kılıf

Kullanım kılavuzu

SIM kart iğnesi

5V=2.5A / 9V=2A / 12V=1.5A çıkış gücüne sahip seyahat adaptörü

USB Type-C - USB kablosu

Videoda da görüldüğü üzere Pocophone F1, AnTuTu testinden 258.150 puan alarak ayrılıyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_pocophone_f1_leaks_in_its_entirety_through_detailed_video-news-32656.php