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Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi Pocophone F1'in videoları internete saçıldı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni nesil amiral gemisi Pocophone F1'in kutu açılış ve AnTuTu test videosu yayınlandı. Pocophone F1 özellikleri ve kutu açılış videosu haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
6,4b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Fiyat/performans devi Xiaomi, Mayıs ayında tanıttığı Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition modelleriyle fiyat etiketi konusunda çıtayı az da yükseltti. Bunun farkında olan Çinli üretici, nispeten daha uygun fiyatlı modeli Pocophone F1 ile kullanıcılara yeni bir alternatif sunacak. Bakalım Pocophone F1 bizlere neler vaat edecek?

Pocophone F1 özellikleri nasıl olacak? 

Sızdırılan bilgilere göre Pocophone F1; 5.99 inç büyüklüğünde 2246 x 1080 piksel (inç başına 416 ppi) çözünürlük sunan çentikli bir ekranla bizleri selamlayacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 çipseti ve 6 GB sistem belleğinden alacak olan Pocophone F1, sahip olduğu sıvı soğutma sistemiyle de rakiplerine fark atacak olan Pocophone F1, depolama kısmında ise microSD kart ile 128 GB'a kadar artırılabilir 64 GB dahili depolama birimi bulunduracak.
Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 4000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek olan Pocophone F1'de 12+5 MP çözünürlüğüne sahip çift arka kamera kurulumu bulunacak. Selfie tarafında ise 20 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alacak. Ön kamerayı kullanarak IR (kızılötesi) yüz tanıma özelliği aracılığıyla telefonun kilidini açabilmek de mümkün.
Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkacak olan Pocophone F1'in bağlantı seçenekleri ise şöyle olacak: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi.
Şimdiye kadar mavi renk seçeneğiyle ortaya çıkan Pocophone F1'in çıkış tarihi ve fiyatı ise netlik kazanmış değil. 

Pocophone F1 kutu açılış videosu ve AnTuTu testi ortaya çıktı

Kutu içerisinden çıkanlar:
  • Xiaomi Pocophone F1 
  • Slikon kılıf
  • Kullanım kılavuzu
  • SIM kart iğnesi
  • 5V=2.5A / 9V=2A / 12V=1.5A çıkış gücüne sahip seyahat adaptörü
  • USB Type-C - USB kablosu
 
Videoda da görüldüğü üzere Pocophone F1, AnTuTu testinden 258.150 puan alarak ayrılıyor. 
 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_pocophone_f1_leaks_in_its_entirety_through_detailed_video-news-32656.php Yorum Yaz
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Xtrud 9 ay en beğenilen
Meizu 16 gibi bir güzellik tanıtıldı DH uyuyor...
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lebendefrans 8 ay
facebookta gruplarda millet sipariş etti birçoğunun da eline ulaştı bu telefon günaydın dh ailesi.
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programmer_onur 8 ay
Migros'ta 64 GB'lik modelini 3800 liradan satıyor manyaklar. Bakın bu fiyat yine Migros'ta uzun süredir satışta bulunan 128 GB'lik amiral model Mi 8 ile AYNI FİYAT. ŞAKA GİBİ !
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DH Misafiri 9 ay
Xiaomi'nin arka dizaynları çok kötü... sürekli kavisli saçma sapan bir tasarım kullanıyor. Belki ele yerleşmesi için yapıyor ama tasarım kötü oluyor... bu telefonda da aynı şey olmuş...
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constantin87 9 ay
E bunun arkası şey değil mi ya mate 9?
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Xtrud 9 ay en beğenilen
Meizu 16 gibi bir güzellik tanıtıldı DH uyuyor...
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QuexSeeL 9 ay Xtrud
Meizu 16 da çentik olmadığı için haber yapmaya değmeyen bir telefon dh için niye çentik önemli çentik can çentikli telefonlara alışmamız lazım çentik siz bir hayat düşünülemez dh için.
Hala şaşırıyorum çentik hayatın bir gerçeği hem çok güzel görünüyor denildi burada, dh de, videolarda peeeh.
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TearsForFears 9 ay
Mi 8den batarya ve performans olarak iyi ama kamera olarak daha kötü olacak gibi gözüküyor. Kameraları iyi olursa mi8 e tercih ederim.
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Kerim5100 9 ay
2500 civarına gelse rahat satar!
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tugares 9 ay
Mi6 128 GB Seramik 3200₺ bandına kadar geldi dediğiniz fiyat ütopik olur ama olursa da güzel olur
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michael01 9 ay
İsminde F1 olması sıkıntı yaşatabilir.
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