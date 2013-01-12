Pod2g'nin iPad uygulaması "podDJ", Appstore'daki yerini aldı

iOS 5.1.1 için yayınlanan "Absinthe 2.0" adlı jailbreak aracının geliştirilmesinde önemli rol oynayan pod2g'nin iPad için geliştirdiği "podDJ" uygulaması Appstore'daki yerini aldı.





Kullanıcıların iTunes kütüphanesindeki MP3, AAC, WAV ve AIFF gibi ses formatlarını miksleyebileceği ve bunlara scratch efekti ekleyebilecekleri uygulama, basit bir kullanıcı arayüzüyle geliyor. Geliştiricinin iddiasına göre PodDJ, Appstore'da gerçek anlamda scratch efekti verebilen tek uygulama olma özelliğini taşırken; 5 ms'lik düşük gecikme süresiyle de bu işlemi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Sıfır gecikme süresiyle de dikkat çeken uygulama kullanıcı oynat tuşuna baştığı anda şarkıyı başlatıyor. Bunun yanı sıra, 60 Hz'lik bir yenileme oranına sahip olan uygulama, otomatik BPM algılama veya el ile BPM hesaplama, monitör çıkışı ve harici mikser desteğini de bünyesinde barındırıyor.





İlk iki gün için 10.99 TL'lik bir indirimli fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulan uygulamanın bu ayın sonuna kadar 14.99 TL'den sonrasında 17.99 TL'den satışına devam edeceğini de belirtelim. podDJ'e Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.







http://poddj.com/index.html