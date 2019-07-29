Pokemon Duel kapanıyor

Pokemon Go yapımının hemen ardından Pokemon Company ortaklığı Pokemon Duel adında yeni bir oyun daha piyasaya sürmüştü. Önemli bir oyuncu sayısına ulaşan oyunun fişi çekiliyor.

Pokemon Duel nedir?

Pokemun Duel ilk oyunun aksine strateji tabanlı bir masa oyunuydu. Oyunda gerçek zamanlı olarak dünya çapında oyuncularla düello yapabiliyordunuz. Nisan 2016 tarihinde Japonya’da indirmeye sunulan oyun 2017 yılında da yaygın erişime açılmıştı. Oyunun toplamda 100 milyon civarında indirme sayısına sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Pokemon Company tarafından yapılan duyuruya göre 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle oyunun sunucuları kapatılacak ve uygulama mağazalarından çekilecek. Oyuncuların sahip oldukları mücevherleri bu tarihe kadar harcamaları isteniyor. Ayrıca bugüne kadar oyun içi harcama yapmış olanlara iade yapılmayacak.

Bir süredir oyunda sıkıntılar yaşandığı ve oyuncuların bu nedenle oynayamadığı şeklinde eleştiriler geliyordu. Oyunun beklendiği kadar oyuncu çekemediği ve Pokemon Masters oyununun çıkışı nedeniyle daha fazla kaynak ayrılamayacağı ifade ediliyor. Pokemon Masters da oyuncuların 3v3 şeklinde kapıştığı gerçek zamanlı maçlar sunuyor.