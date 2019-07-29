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Fortnite şampiyonasında Bugha, 3 milyon doları kaptı

Fortnite World Cup New York final etkinliğinde sahneye çıkan Sentinels Fortnite oyuncusu Kyle “Bugha” Geirsdorf toplam 3 milyon dolarlık rekor ödülün sahibi oldu.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Epic Games’in düzenlediği ve ödül rekoru kıran Fortnite World Cup New York final etkinliği sona erdi. 4 kategoride toplam 30 milyon doların dağıtıldığı final etkinliğinde yine rekor rakamda tek kişi ödülü verildi.

Dev ödül

Fortnite World Cup etkinliği yaklaşık bir yıl önce duyuruldu ve bugüne kadar geçen süre zarfında çeşitli elemeler ve maçlar yapıldı. Etkinlik kapsamında 10 haftalık Solos tek kişi maçları yapıldı ve 100 finalist seçildi. Duos kategorisinde ise 50 ikili takım finale kaldı. Creative World Cup kategorisinde en iyi tasarımı yapanlar ödüllendirildi. Celebrity Pro-Am ise ünlü yayıncıların sivil toplum kuruluşları için yarışmasına sahne oldu.

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Finallerde 16 yaşındaki Sentinels Fortnite oyuncusu Kyle “Bugha” Geirsdorf, Solos kategorisinde toplamda 3 milyon dolarlık en büyük ödülün sahibi oldu. Bugha toplamda 59 puan topladı ve son 3 saatte hiç puan kaybetmemesiyle dikkat çekti. İkinci olan Psalm toplam 33 puan, EpikWhale ise 32 puan topladı. Bu isimler bir milyon dolardan fazla ödül topladı.

Duos kategorisinde nyrhox ve aquaa ekibi birinci olarak 3 milyon dolar ödül kazandı. Creative World Cup ve Celebrity Pro-Am kategorileri ile toplamda 30 milyon dolarlık ödül dağıtılmış oldu. Yıl boyunca yapılan etkinlikler ile birlikte ödül havuzu 100 milyon dolara ulaştı.

Bir oyun etkinliğinde en fazla ödül ise Dota 2 2019 turnuvasına ait oldu. Kitle fonlama yöntemi ile Dota 2 etkinliğinin ödül havuzu 31 milyon dolara ulaşmış durumda.

 

https://www.polygon.com/2019/7/28/8934013/fortnite-world-cup-winner-solos-prize-pool Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kenbalx 23 dk.
Oyun oynayana bu kadar para verebiliyorsa hesap edin oyun yapımcıları ne kadar kazanıyor. :(
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12 Angry Men 1 sa.
Vay be tebrik ederim. Şahsen ömür boyu çalışıp biriktirsem elde edemem bu kadar parayı.
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