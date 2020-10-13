Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı

Tam Boyutta Gör

Ülkemizden de yavaş yavaş genç ve yetenekli girişimcilerimizin önemli başarılara imza attığını görüyoruz. İlk olarak Sangal Esports girişimiyle tanıdığımız genç yetenek Emre Ergül başarılarını katlayarak devam ettiriyor.

İlginizi Çekebilir

Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı

Emre Ergül kimdir?

İvmesi giderek yükselen espor sektörünü fark ederek henüz 14 yaşında Sangal eSports girişimini kuran Emre Ergül; ekibi ile birlikte CS:GO ve Wolfteam oyunlarında kariyer yapmıştı. Hatta o dönem yatırım alan en genç espor oyuncularından birisi olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Geçtiğimiz Şubat ayında ise oyun geliştiriciliği tarafına yönelerek DaXe Games girişimini kurmuştu. DaXe Games ilk etapta hypercasual olarak adlandırılan ve sade ara yüzlerle basit bir şekilde oynanan mobil oyunlara odaklandı.

Geleceğe dair önemli projeleri olan DaXe Games bu ay içerisinde yapılan yatırım turunda 1 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldı. Yatırımın Sedat Eryılmaz tarafından yapıldığı belirtiliyor. DaXe Games bu yatırımı ekibi büyütmek için kullanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.