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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı

    Sangal Esports ve DaXe Games girişimleriyle adından söz ettiren genç girişimci Emre Ergül; bu ay yapılan yatırım turunda 1 milyon TL değerleme almayı başardı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizden de yavaş yavaş genç ve yetenekli girişimcilerimizin önemli başarılara imza attığını görüyoruz. İlk olarak Sangal Esports girişimiyle tanıdığımız genç yetenek Emre Ergül başarılarını katlayarak devam ettiriyor.

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    Emre Ergül kimdir?

    İvmesi giderek yükselen espor sektörünü fark ederek henüz 14 yaşında Sangal eSports girişimini kuran Emre Ergül; ekibi ile birlikte CS:GO ve Wolfteam oyunlarında kariyer yapmıştı. Hatta o dönem yatırım alan en genç espor oyuncularından birisi olmuştu.

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    Geçtiğimiz Şubat ayında ise oyun geliştiriciliği tarafına yönelerek DaXe Games girişimini kurmuştu. DaXe Games ilk etapta hypercasual olarak adlandırılan ve sade ara yüzlerle basit bir şekilde oynanan mobil oyunlara odaklandı.

    Geleceğe dair önemli projeleri olan DaXe Games bu ay içerisinde yapılan yatırım turunda 1 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldı. Yatırımın Sedat Eryılmaz tarafından yapıldığı belirtiliyor. DaXe Games bu yatırımı ekibi büyütmek için kullanacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. en beğenilen
    1 Milyon dolar mı, TL mi? Bir karar verin, arada bayağı bir fark var çünkü.
    3 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    haber de ne yaptığı bile yazmıyor !?
    bu nasıl haber !?
    sen parayı ön plana çıkartan bir başlık at !
    haberin içi boş !
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. BunuAnanaSorsanaDelikanl
    hava cıva
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf. (düzenlendi)
    @ltrg O kadar acıdım ki size birde cevap vermesin diye engellemiş beni ki aklı sıra son sözü söyledim cevap veremezsin ayağına yatmış çünkü söyleyecek sözü yok oda biliyor öncelikle olmayan bilginize yazık anca buraya gelip boş işler bunlar yapılmaz vs. dersin sonra'da çıkıp sanki bana epic games kesildiniz dersiniz bilginiz yok fikriniz çok epic games ne firması önce onu bir öğrenseydiniz keşke böyle konuşarak bilgisizliğiniz ile kendinize güldürmezdiniz ayrıca her sene standlar'da robot elektrikli araba gösteriyorlar daha ileri gidemiyor demişsiniz bu kadar cahil olmayın arkadaşım orda görüyorsunuz peki araştırıyormusunuz bu çalışmalar şuan ne durum'da diye adamlar bire bin katıp hala araştırıyor geliştiriyor Amerikada bir çok firma ile görüşüp yardım destek istiyorlar ama sizin gibi dünyadan bir haber babasın'dan harçlık alıp babasının ödediği internet ile foruma gelip boş iş bunlar diyen üretmekten birşey anlamadığı gibi üretenlere'de saygısı olmayan engellemeye çalışan insanlar malesef bilmez onlar anca birşeyler yapılacak bitecek onuda gelip anca forumdan ordan burdan duyacak ki bilgisi olsun çünkü araştırma kendini eğitme bilgi vs. sizlerde olan nitelik değil malesef adama Peak 1,8 milyar dolara satıldı diyorum bu firmada o fiyata satılsın gel o zaman konuş diyor hiç bilmiyor ki Peak firması bu zaman kadar kaç defa ne kazanmış araştırma yok ki adam'da hayatta bilgisi olmayan insan işte sizi en çok yoran insandır malesef ülkemiz'de sizin gibi çok insan var umarım iyi bir eğitim alıp birşeyler öğrenip kendinizi geliştirirsiniz
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    ltrg (Emin Çimen) 1 hf.
    Bos isler.Fos
    1 Yanıt Yanıtla
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    AnadoluEfes 1 hf. ltrg
    Peak 1,8 milyar dolara Zynga'ya satılmadan önce'de aynı sizin gibiler tarafından böyle boş iş deniliyordu sen hayatın boyunca 1.8 milyar dolar kazana bilirmisin ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    drjacob (... ) 1 hf.
    helal olsun
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    theasus (Theasus Ee) 1 hf.
    Klasik Ekrem71 haberi :)
    Yanıtla
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf.
    Aferim delikanlıya buradaki ezik ergenler gibi devletine veya ana babasına ağlamamış başarmış.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    haber de ne yaptığı bile yazmıyor !?
    bu nasıl haber !?
    sen parayı ön plana çıkartan bir başlık at !
    haberin içi boş !
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    Bunun gibi çok insan var, ama reklam yapılmıyor. Kendisiyle bir iletişiminiz olabilir mi...
    Yanıtla +1
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. en beğenilen
    1 Milyon dolar mı, TL mi? Bir karar verin, arada bayağı bir fark var çünkü.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    interwap (Volkan ) 1 hf. Mütercim Bey
    Dolar 10 olursa ve TL'den de bir sıfır atarsak fark kalmayabilir. (Anlık)
    Yanıtla +4
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    itachi237 (Efe Bey ) 1 hf. Mütercim Bey
    1 milyon dolar değerleme üzerinden 1 milyon tl yatırım almış. gayet yazıyor
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf. Mütercim Bey
    Hocam haberin hiçbir yerinde dolar yazmıyor, içerik ya da başlığı mı düzelttiler? Yoksa ben mi göremiyorum..
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Helal olsun böyle insanlara ihtiyacımız var
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