Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı

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Apptopia’nın araştırma verilerine göre temmuz ayının ortalarında 45 milyon kullanıcı (haftada en az bir kere oyuna giren) ile pik noktasını gören Pokemon Go ayın ortalarından itibaren düşüşe geçti. Yaklaşık yüzde 23 oranında gerileyen yapım 15 milyon oyuncusunu kaybederek 30 milyon kullanıcı seviyesine geldi. Özetle oyuna bir hevesle başlayan kitle Pokemon Go’dan uzaklaşarak yerini fanatiklere bıraktı.

Tüm bu gerilemelere rağmen Niantic ve Nintendo’ya Amerika’da günlük 2 milyon dolar kazandıran Pokemon Go’nun gerilemeyi durdurabilmesi, en azından yavaşlatabilmesi için şüphesiz oyunda önemli yenilikler yapması gerekiyor.

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Aslında bu gerileme mobil oyunların genelinde görülüyor. Öyle ki Verto Analytics’in verilerine bakılırsa popüler oyunların büyük bölümü yayınlandıktan sadece bir hafta sonra, uygulamayı indiren kullanıcıların'unu elinde tutabiliyor. Yüzde 15 oranındaki kullanıcı grubu ise aradan bir ay geçmesine rağmen oyunu oynamaya devam ediyor.