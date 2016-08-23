Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı

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Yayınlanmasıyla birlikte çok kısa bir süre içerisinde adeta ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go kan kaybetmeye başladı. Tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olan ve ilk ay 200 milyon dolar gelir elde ederek rekor kıran yapım artık oyuncuları sıkmaya başladı.
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Apptopia’nın araştırma verilerine göre temmuz ayının ortalarında 45 milyon kullanıcı (haftada en az bir kere oyuna giren) ile pik noktasını gören Pokemon Go ayın ortalarından itibaren düşüşe geçti. Yaklaşık yüzde 23 oranında gerileyen yapım 15 milyon oyuncusunu kaybederek 30 milyon kullanıcı seviyesine geldi. Özetle oyuna bir hevesle başlayan kitle Pokemon Go’dan uzaklaşarak yerini fanatiklere bıraktı.
Tüm bu gerilemelere rağmen Niantic ve Nintendo’ya Amerika’da günlük 2 milyon dolar kazandıran Pokemon Go’nun gerilemeyi durdurabilmesi, en azından yavaşlatabilmesi için şüphesiz oyunda önemli yenilikler yapması gerekiyor.
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O değil de millet oyunu eskitti daha adamlar oyunu resmi olarak Türkiye'ye sunmadılar.