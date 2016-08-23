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Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı

Son dönemde ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada çılgınlık haline gelen Pokemon Go artık eskisi kadar ilgi görmüyor. Araştırma sonuçlarına göre oyun şimdiden milyonlarca kullanıcısını kaybetti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,5b
1
66
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yayınlanmasıyla birlikte çok kısa bir süre içerisinde adeta ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go kan kaybetmeye başladı. Tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olan ve ilk ay 200 milyon dolar gelir elde ederek rekor kıran yapım artık oyuncuları sıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu"  
Apptopia’nın araştırma verilerine göre temmuz ayının ortalarında 45 milyon kullanıcı (haftada en az bir kere oyuna giren) ile pik noktasını gören Pokemon Go ayın ortalarından itibaren düşüşe geçti. Yaklaşık yüzde 23 oranında gerileyen yapım 15 milyon oyuncusunu kaybederek 30 milyon kullanıcı seviyesine geldi. Özetle oyuna bir hevesle başlayan kitle Pokemon Go’dan uzaklaşarak yerini fanatiklere bıraktı.
Aslında bu gerileme mobil oyunların genelinde görülüyor. Öyle ki Verto Analytics’in verilerine bakılırsa popüler oyunların büyük bölümü yayınlandıktan sadece bir hafta sonra, uygulamayı indiren kullanıcıların yüzde 30'unu elinde tutabiliyor. Yüzde 15 oranındaki kullanıcı grubu ise aradan bir ay geçmesine rağmen oyunu oynamaya devam ediyor.

Tüm bu gerilemelere rağmen Niantic ve Nintendo’ya Amerika’da günlük 2 milyon dolar kazandıran Pokemon Go’nun gerilemeyi durdurabilmesi, en azından yavaşlatabilmesi için şüphesiz oyunda önemli yenilikler yapması gerekiyor.

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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Gayet normal şaşırtıcı bir durum değil. Bu hep böyleydi. İlk zamanlarında Angry Birds nasıldı çılgınlık boyutundaydı. Şimdi oynayan yok. Birkaç ay sonra büyük bir bölüm daha oynamayı bırakacak.

O değil de millet oyunu eskitti daha adamlar oyunu resmi olarak Türkiye'ye sunmadılar.
Gayet normal şaşırtıcı bir durum değil. Bu hep böyleydi. İlk zamanlarında Angry Birds nasıldı çılgınlık boyutundaydı. Şimdi oynayan yok. Birkaç ay sonra büyük ...
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Antares 3 yıl
Acemice davrandılar. Kısa sürede sunucu sorunlarını çözüp tüm dünyaya açılmaları gerekiyordu. Oyunu çok sığ bir şekilde bıraktılar gereken güncellemeler gelmedi. Başka yönetimle bu oyun çok daha uzun soluklu olabilirdi
Acemice davrandılar. Kısa sürede sunucu sorunlarını çözüp tüm dünyaya açılmaları gerekiyordu. Oyunu çok sığ bir şekilde bıraktılar gereken güncellemeler gelmed...
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Kirk Lee 3 yıl
Hani bi atasözümüz vardır ya "Tez koşan atın b*ku seyrek düşer" diye... Popüler kültürün hızına yenik düşmesi normal.
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Androit kullanici 2 yıl
Efsane oyundu ben baya oynadım ama artık sıkıcı oluyor bıraktım gitti
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mehmetdonmez88 2 yıl
Pikaçhu etkinliği olacak bol bol yakalayın :)
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H.B.V 2 yıl
Malumun ilanı bu normal yani
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maxveratemizlik 2 yıl
Her oyun zamanla sıkmaya başlar
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mehmetdonmez88 2 yıl maxveratemizlik
oyunda seçtiğin takıma ait whatsupp gurubu yoksa daha da sıkıcı olur.
bizim valor takım olarak 19 kişilik gurubumuz var.
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pokemon_satıyorum 2 yıl
türkiye'de neden hala yok anlamıyorum kaç ay geçti. yeni pokemonlar da hala eklenmedi. pokemonların çıkardığı sesler dinazor sesi gibi. madem oyun çıkartıyorsunuz küçük ayrıntıları da es geçmeyin.
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mehmetdonmez88 2 yıl pokemon_satıyorum
haklısın arkadasım. sırf seslerını duymamak ıcın hem oyun ıcınden hem de telefonun sesını kısıyorum artık korku fılmı gıbı ses cıkıyor :D
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Tiirex 2 yıl
Çok belliydi böyle olacağı benim amcam bile başlamıştı böyle elinde telefonla evde bekliyordu. Yani herkes bi hevesle başladı sonra şimdide bizim gibiler kalıcak galiba.
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adnansetek 2 yıl Tiirex
Tiirex
Çok belliydi böyle olacağı benim amcam bile başlamıştı böyle elinde telefonla evde bekliyordu. Yani herkes bi hevesle başladı sonra şimdide bizim gibiler kalıcak galiba.


Tersten esse yine iyi rüzgar hiç esmiyor artık

Telefonumda hala yüklü ama açıp da oynayasım gelmiyor artık.
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Nerevarine 3 yıl
TR'ye resmi olarak gelmedihâlâ değil mi?
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kk king 3 yıl
Bırakablardan biride benim aşırı sıkıcı
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similes 3 yıl
ban yedikten sonra bende bıraktım 38 lvl :)
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Fatih617 3 yıl
Türkiye'ye hala gelmedi bu arada :D Oynadığımdan değil google play üzerinde güncelleme gözükmediginden biliyorum :D
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Eric Theodore Cartman. 3 yıl
Çok gelişmesi lazım
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Shanki 3 yıl
Gayet normal dünyaya açılmayıp getireceğiz dedikleri özellikleri getirmeyip haftalarca oyunun en önemli özelliklerini bozuk bıraktılar. İnsanların çoğu beklediği aradığı kısmen bulduğu heyecandan da sıkıldı.Üstüne botlar hileler eklenince kaçınılmaz olan gerçekleşti.Serverları dünya geneline açıp nearby falan gibi özellikleri düzeltip çeşitli ve değişik özelliklerin de eklenmesiyle ilk günkü gibi olmasa da şimdikinden çok daha iyi bir ilgi yakalayabilirler
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