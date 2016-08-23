Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu

Bir süredir Almanya’nın Wolfsburg kentinde yer alan tedarikçileriyle arasında problemler olduğu bilinen Volkswagen’daki sorun henüz çözülebilmiş değil. Edinilen bilgilere göre Prevent DEV’in sahibi olduğu iki büyük şirket, Alman otomobil üreticisinin önceden haber vermeden bazı kontratları ve siparişleri iptal etmesinden dolayı parça gönderimini durdurdu.

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Yapılan açıklamalara göre ES Automobilguss vites kutusu için gerekli dökme demirin, CarTrim ise koltuk kılıflarının tedariğini durdurduğunu açıkladı. Bu yüzden Wolfsburg’daki fabrikada Golf üretimini önümüzdeki hafta 5 gün durdurmak zorunda kalacak Volkswagen'da yaklaşık 10 bin kişilik iş gücü kesilecek. Krizden Passat ve Golf üretiminde katkısı olan Zwickau fabrikasının da etkilendiği, Passat üretimi yapan Emden merkezinin ise bir süre kapalı kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Haftalık Zarar 45 Milyon Dolar

Kulislerde konuşulanlara göre bir haftada 45 milyon dolar zarara uğrayacak Volkswagen'ın anlaşmaktan başka şansının olmadığı belirtiliyor. Diğer bir iddiaya göre Alman otomobil üreticisinin en önemli tedarikçisinden fiyat indirimi istediği ve bu teklifle ortaklık üzerinde anlaşmazlıkların baş gösterdiği dile getiriliyor. Tedarikçiler ise zarara uğradıkları halde tutumlarından vazgeçmeyerek Volkswagen’i köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Restleşmenin devam etmesi durumunda Alman devinin küresel çapta kriz yaşayacağı, sevkiyatlarda ciddi anlamda gecikme meydana geleceği ifade ediliyor.