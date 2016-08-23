Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu

Alman otomobil devi Volkswagen’ın tedarikçileriyle yaşadığı kriz giderek büyüyor. Öyle ki gelen son haberlere göre Golf modelinin üretimi zorunlu olarak durduruldu. Peki krizin ardındaki gerekçe ne?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
24,3b
1
63
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir süredir Almanya’nın Wolfsburg kentinde yer alan tedarikçileriyle arasında problemler olduğu bilinen Volkswagen’daki sorun henüz çözülebilmiş değil. Edinilen bilgilere göre Prevent DEV’in sahibi olduğu iki büyük şirket, Alman otomobil üreticisinin önceden haber vermeden bazı kontratları ve siparişleri iptal etmesinden dolayı parça gönderimini durdurdu.
Ayrıca Bkz. "Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı"
Yapılan açıklamalara göre ES Automobilguss vites kutusu için gerekli dökme demirin, CarTrim ise koltuk kılıflarının tedariğini durdurduğunu açıkladı. Bu yüzden Wolfsburg’daki fabrikada Golf üretimini önümüzdeki hafta 5 gün durdurmak zorunda kalacak Volkswagen'da yaklaşık 10 bin kişilik iş gücü kesilecek. Krizden Passat ve Golf üretiminde katkısı olan Zwickau fabrikasının da etkilendiği, Passat üretimi yapan Emden merkezinin ise bir süre kapalı kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Haftalık Zarar 45 Milyon Dolar 

Kulislerde konuşulanlara göre bir haftada 45 milyon dolar zarara uğrayacak Volkswagen'ın anlaşmaktan başka şansının olmadığı belirtiliyor. Diğer bir iddiaya göre Alman otomobil üreticisinin en önemli tedarikçisinden fiyat indirimi istediği ve bu teklifle ortaklık üzerinde anlaşmazlıkların baş gösterdiği dile getiriliyor. Tedarikçiler ise zarara uğradıkları halde tutumlarından vazgeçmeyerek Volkswagen’i köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Restleşmenin devam etmesi durumunda Alman devinin küresel çapta kriz yaşayacağı, sevkiyatlarda ciddi anlamda gecikme meydana geleceği ifade ediliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Negatiwe 3 yıl
Avrupada en çok satılan otomobil. Krize gel.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Keyif,yalnız gitmez 3 yıl Sirrüs
Eee boşu boşuna dememişler ne oldum değil ne olacağım demeli diye


Ayrıca:
eksisozluk.com/...
3 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 3 yıl
Golf'ün fiyatları artar artık
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gorkemuse 3 yıl
Krize bak çay demle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeytinkoy 3 yıl
Elinde Golf olanlar "Fabrika üretimi durdurdu" diye yazarak sıfırından 10.000 tl üstüne ilanı koysunlar, alıcılar sıraya dizilir.

Bu fırsatı kaçırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
dert etmesinler o zaman deri koltuk hediye gelsin bence şikayet eden olmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zvjezdan 3 yıl
Zam is coming..



Şaka bir yana zarar çok büyük, bu krizi yaratan Volkswagen tarafı gibi görünüyor. Öyleyse her şey mübah..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhat 3 yıl
Bu sene golf reklam falan hiç görmedim, her sene reklamı olurdu.
Durdurma değilde, parça gecikmesi olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 3 yıl
Koca şirketi 2 sene önce katarlılara sat sonra yok şu krizi yok bu krizi diye marka değerini düşür yok pahasına geri al. Sömürünün yeni şekli bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiserslautern34 3 yıl
Ulan adamlar ne sözleşmelerden, ne milyon dolarlardan nelerden bahsediyorlar şu yorumlara bak ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
olan golf'un fiyatları artar artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KADANS 3 yıl
hep vw mi millete sıra bekletecek kapısının önünde, biraz da o beklesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 yıl
Türkler varken vwnin sırtı yere gelmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl
99-06 Bora 06-16 Passat ilk el kullanicisi olduktan sonra 2015 Mazda 3 kullanmaya basladim. Kafam rahat, arabam sekil, otomatik sanziman asiri konforlu, muzik sistemim iyi. VW'den sonra Mazda iyi geldi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24311 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, Volkswagen ve
8 etiket daha Golf Popüler üretim kriz passat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 3 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 3 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 3 yıl Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu 3 yıl Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı 3 yıl Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D 3 yıl Steve Wozniak: iPhone 7′de kulaklık girişinin kaldırılması insanları sinirlendirecek 3 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor 3 yıl Gelecek yıl iPhone modelinde kavisli ekran görebiliriz 3 yıl Samsung Z2 duyuruldu: İlk 4G destekli Tizen telefonu 3 yıl Corsair 400C "Minik Beyaz" kasayı inceliyoruz 3 yıl Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster 3 yıl PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor 3 yıl Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı 3 yıl Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar 3 yıl HBM3 bellekler geliyor 3 yıl AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor 3 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi 3 yıl Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu Sonraki Paypal Türkiye’ye geri dönüyor 3 yıl Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa 3 yıl Daha ucuz HBM bellekler yolda 3 yıl Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği 3 yıl Samsung, elden geçirilmiş amiral gemisi telefonlar satmaya başlayacak 3 yıl Nvidia Tegra Parker: Mobil dünyanın en güçlü yonga seti 3 yıl Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı 3 yıl Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor 3 yıl Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında" 3 yıl Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor! 3 yıl NSA, yıllarca Cisco'nun güvenlik duvarlarını gözetlemiş 3 yıl Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı 3 yıl Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io" 3 yıl Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi 3 yıl Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi 3 yıl Gigabyte BRIX oyuna giriyor 3 yıl Akıllı telefon pazarının hakimi Android 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 Batman versiyonu geliyor 3 yıl Brazzers’ın hack’lenen Instagram hesabından Türkçe mesaj paylaşıldı 3 yıl Karşınızda Sony PS4 Slim Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim