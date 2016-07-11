Pokemon Go'da Pikachu yakalamanın en kolay yolu

Pikachu. Henüz yaklaşık bir hafta önce yayınlanmasına rağmen ülkemiz de dahil olmak üzere büyük ses getiren Pokemon Go tutkusu her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Oyuncular GPS yardımıyla sokak sokak, cadde cadde dolaşarak birbirinden farklı yeteneklere sahip Pokemon’ları yakalamaya çalışıyorlar. Arttırılmış gerçeklik sayesinde sıra dışı deneyim sunan oyunda en merak edilen konu ise tahmin edebileceğiniz gibi

Sevimli Pikachu’yu yakalayabilmek için türlü hallere giren ya da ne yapacağını bilemeyen kullanıcılara güzel bir haberimiz var. Zira aktaracağımız bu basit yöntemle siz de kolaylıkla Pikachu sahibi olabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım.

Oyuna ilk giriş yaptığınızda birinci nesil Pokemon’lardan Bulbasaur, Squirtle ve Charmander’dan birini seçmeniz için fırsat veriliyor. Fakat tam bu noktada seçim yapmadan harita üzerinde, doğal olarak gerçek hayatta konumuzu değiştirmelisiniz. Pokemon’lardan uzaklaştıkça tekrar size yakın bölgede doğmaya devam edecekler. Bu işlemi 4 kez yaptığınızda ise diğer Pokemon'larla beraber Pikachu'nun da harita üzerinde belirdiğini göreceksiniz.

Yaptığımız denemeler sonucu şu an sorunsuz bir şekilde işleyen yöntem için oyuna yeni başlıyor olmanız ve biraz sabır göstermeniz önemli. Pokemon Go'daki bu gizemli özellik bazı kullanıcıların hoşuna giderken bazıları için sinir bozucu olabiliyor.