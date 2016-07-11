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Pokemon Go'da Pikachu yakalamanın en kolay yolu

Tüm dünyada adeta çılgınlık haline gelen Pokemon Go’da efsane karakter Pikachu'yu yakalamak aslında sandığınızdan çok daha basit. Aktaracağımız bu yöntemle artık herkesin bir Pikachu'su olacak.
2 yıl
16,5b
1
32
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Henüz yaklaşık bir hafta önce yayınlanmasına rağmen ülkemiz de dahil olmak üzere büyük ses getiren Pokemon Go tutkusu her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Oyuncular GPS yardımıyla sokak sokak, cadde cadde dolaşarak birbirinden farklı yeteneklere sahip Pokemon’ları yakalamaya çalışıyorlar. Arttırılmış gerçeklik sayesinde sıra dışı deneyim sunan oyunda en merak edilen konu ise tahmin edebileceğiniz gibi Pikachu.
Sevimli Pikachu’yu yakalayabilmek için türlü hallere giren ya da ne yapacağını bilemeyen kullanıcılara güzel bir haberimiz var. Zira aktaracağımız bu basit yöntemle siz de kolaylıkla Pikachu sahibi olabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım.
Oyuna ilk giriş yaptığınızda birinci nesil Pokemon’lardan Bulbasaur, Squirtle ve Charmander’dan birini seçmeniz için fırsat veriliyor. Fakat tam bu noktada seçim yapmadan harita üzerinde, doğal olarak gerçek hayatta konumuzu değiştirmelisiniz. Pokemon’lardan uzaklaştıkça tekrar size yakın bölgede doğmaya devam edecekler. Bu işlemi 4 kez yaptığınızda ise diğer Pokemon'larla beraber Pikachu'nun da harita üzerinde belirdiğini göreceksiniz.
Yaptığımız denemeler sonucu şu an sorunsuz bir şekilde işleyen yöntem için oyuna yeni başlıyor olmanız ve biraz sabır göstermeniz önemli. Pokemon Go'daki bu gizemli özellik bazı kullanıcıların hoşuna giderken bazıları için sinir bozucu olabiliyor.

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Mazzini 2 yıl en beğenilen
Genellikle trafoların yakınlarında geziyor ve tedaş bahçesinde hoplayıp zıplarken görenler var.
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Batuist 2 yıl
Allah akıl fikir versin. Öyle bir döneme giriyoruz ki bir iki yüzyıl önce 16-17 yaşında bir insan artık olgun bir kişilik kazanırken bugün 24-25 yaşında hala ergenlikten kurtulamamış bir nesil yetişiyor. İnsanlar zihinlerini yaşamın gerçekliğiyle yoğuracaklarına sanal bir dünyada ne kendine nede başkasına faydası olmayacak şeylerle meşgul edip bir türlü kişilik karakter ve doğru bir dünya görüşü, algısı geliştiremeyen nesiller yetişiyor. 1 asır önce adamlar 34- 35 yaşında profesör oluyordu şimdi o yaşta anca ergenlikten kurtuluyorlar.. Yok beynimizi nelere yorduğumuz ortada.. üretmek yok boş işlerle meşgul "ediliyoruz".
Allah akıl fikir versin. Öyle bir döneme giriyoruz ki bir iki yüzyıl önce 16-17 yaşında bir insan artık olgun bir kişilik kazanırken bugün 24-25 yaşında hala er...
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cem650 2 yıl
allah akıl fikir versin reklam yapa yapa zorla oyunu millete oynatacaksınız ..... millettede akıl yok ekmek almaya gitmez adam parkta pokemon yakalıyor işte böyle bir milletiz
allah akıl fikir versin reklam yapa yapa zorla oyunu millete oynatacaksınız ..... millettede akıl yok ekmek almaya gitmez adam parkta pokemon yakalıyor işte böy...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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BekirTemel 2 yıl
pika pi.
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haberelectro 2 yıl
Derdinizi...
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Master_Evil 2 yıl
tr marketine gelse de bizde görsek
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HR Creative 2 yıl
Sanal alemde boş işlerle uğraşıyorsunuz diyen kişiler şu anda survivor izliyordur
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HAAltuntas 2 yıl
7 level oldum bile. geç kaldık
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cem650 2 yıl
Yav he he
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turgut_07 2 yıl
güzel ayrıntı
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dawras 2 yıl
Ya arkadas oynadigimiz oyun birazcik gercek hayattan kopmak icin oynuyoruz.
Yazilan seylere bakiyorum da ( sadece bizim forum degil her yer )ne ergenligimiz kalmis, ne malligimiz kalmis vs itin bitarafina sokulmusuz.
Oyun oynamayanlari niye bu kadar rahatsiz ediyor ki? Sanki oynamayanlar evde atom parcaliyor.
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interwap 2 yıl
Kaptim ama diğer ucunu alamadım.
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infom@n 2 yıl
Bu gün oğlum,hanım, babam ve annemle pokemon avına çıktık ve ilk Pikachu'yu 1947 doğumlu babam buldu :P
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arel.gr 2 yıl
yaw staa sen bu işlerden anlarsın, neyin nesidir bu mesele ?
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Batuist 2 yıl
Allah akıl fikir versin. Öyle bir döneme giriyoruz ki bir iki yüzyıl önce 16-17 yaşında bir insan artık olgun bir kişilik kazanırken bugün 24-25 yaşında hala ergenlikten kurtulamamış bir nesil yetişiyor. İnsanlar zihinlerini yaşamın gerçekliğiyle yoğuracaklarına sanal bir dünyada ne kendine nede başkasına faydası olmayacak şeylerle meşgul edip bir türlü kişilik karakter ve doğru bir dünya görüşü, algısı geliştiremeyen nesiller yetişiyor. 1 asır önce adamlar 34- 35 yaşında profesör oluyordu şimdi o yaşta anca ergenlikten kurtuluyorlar.. Yok beynimizi nelere yorduğumuz ortada.. üretmek yok boş işlerle meşgul "ediliyoruz".
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