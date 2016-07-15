Pokemon Go'yu hayatınızdan çıkarın

Bir anda hayatımıza giren ve çok kısa sürede fenomen haline gelen Pokemon Go çılgınlığı şu sıralar teknoloji gündeminin en popüler konu başlıkları arasında yer alıyor. Öyle ki oyunla ilgili son gelişmeler, ipuçları ve gündelik yaşamdaki yansımaları derken nereye baksak Pokemon hakkında bir yazı görebilmek mümkün.

Elbette sokak sokak dolaşarak Pikachu’yu aramaktan zevk alanların yanı sıra bir o kadar kişi de oyunu gereksiz ve saçma buluyor. Eğer siz de artık Pokemon Go hakkındaki paylaşımları görmekten sıkıldıysanız ve Pokemon’suz günleri özlediyseniz bu eklenti tam size göre.

Pokemon NO isimli Google Chrome eklentisi kelime bazlı algoritmasıyla sosyal ağlarda ve diğer web sitelerinde yer alan Pokemon'a dair tüm içerikleri algılayarak -reklam engelleme eklentilerinde olduğu gibi- hepsini otomatik şekilde engelliyor. Üstelik paylaşımlardaki görselleri de ortadan kaldıran eklenti sağ üst bölümdeki sayaçta kaç adet bağlantının engellendiğini yazıyor. Yaptığımız denemeler sonucu büyük oranda başarı gösteren Pokemon NO'yu dilerseniz isimli Google Chrome eklentisi kelime bazlı algoritmasıyla sosyal ağlarda ve diğer web sitelerinde yer alan Pokemon'a dair tüm içerikleri algılayarak -reklam engelleme eklentilerinde olduğu gibi- hepsini otomatik şekilde engelliyor. Üstelik paylaşımlardaki görselleri de ortadan kaldıran eklenti sağ üst bölümdeki sayaçta kaç adet bağlantının engellendiğini yazıyor. Yaptığımız denemeler sonucu büyük oranda başarı gösteren Pokemon NO'yu dilerseniz buradan indirebilirsiniz.