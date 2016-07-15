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Pokemon Go'yu hayatınızdan çıkarın

Son günlerde tüm mecralarda karşımıza çıkan Pokemon Go paylaşımlarından sıkıldıysanız bu haber tam size göre. Zira tanıtacağımız eklentiyle Pokemon'a dair her şeyi tek tıkla engelleyebilirsiniz.
2 yıl
11,5b
1
36
Tarayıcılar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Pokemon Go'yu hayatınızdan çıkarın
 
Bir anda hayatımıza giren ve çok kısa sürede fenomen haline gelen Pokemon Go çılgınlığı şu sıralar teknoloji gündeminin en popüler konu başlıkları arasında yer alıyor. Öyle ki oyunla ilgili son gelişmeler, ipuçları ve gündelik yaşamdaki yansımaları derken nereye baksak Pokemon hakkında bir yazı görebilmek mümkün.
Elbette sokak sokak dolaşarak Pikachu’yu aramaktan zevk alanların yanı sıra bir o kadar kişi de oyunu gereksiz ve saçma buluyor. Eğer siz de artık Pokemon Go hakkındaki paylaşımları görmekten sıkıldıysanız ve Pokemon’suz günleri özlediyseniz bu eklenti tam size göre.
Pokemon NO isimli Google Chrome eklentisi kelime bazlı algoritmasıyla sosyal ağlarda ve diğer web sitelerinde yer alan Pokemon'a dair tüm içerikleri algılayarak -reklam engelleme eklentilerinde olduğu gibi- hepsini otomatik şekilde engelliyor. Üstelik paylaşımlardaki görselleri de ortadan kaldıran eklenti sağ üst bölümdeki sayaçta kaç adet bağlantının engellendiğini yazıyor. Yaptığımız denemeler sonucu büyük oranda başarı gösteren Pokemon NO'yu dilerseniz buradan indirebilirsiniz.

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Mr light 2 yıl en beğenilen
keko1337
Flappy bird agar.io gibi dünya çapındaki zeka seviyesi yaşına göre düşük boş işsiz insanların birbirinden görüp popülerleştirdiği sıradan uyduruk bir oyun seneye kaybolur gider bence biz bunları çok gördük Türkiyede zaten acayip bir cahillik var insanlarda 45 yaşındaki anne bile çocuğundan görüp oynar yani o derece cahiliz.

Psikolojik sorunlarınız mı var ? oyun popüler, insanların eğlendiriyor diye mi sinirleniyorsunuz ? oyunun zararı dahi yok hatta yürüyüş alışkanlığı kazandırıyor 35 yaşında yağdan oluşan adam yürüyüşe başladı oyun sayesinde; utanmadan hakaret ediyorsunuz.
keko1337Flappy bird agar.io gibi dünya çapındaki zeka seviyesi yaşına göre düşük boş işsiz insanların birbirinden görüp popülerleştirdiği sırad...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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YokCrysis 2 yıl
Flappy bird agar.io gibi dünya çapındaki zeka seviyesi yaşına göre düşük boş işsiz insanların birbirinden görüp popülerleştirdiği sıradan uyduruk bir oyun seneye kaybolur gider bence biz bunları çok gördük Türkiye'de zaten acayip bir cahillik var insanlarda 45 yaşındaki anne bile çocuğundan görüp oynar yani o derece cahiliz.
Flappy bird agar.io gibi dünya çapındaki zeka seviyesi yaşına göre düşük boş işsiz insanların birbirinden görüp popülerleştirdiği sıradan uyduruk bir oyun seney...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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DigitalWorld 2 yıl
Allah kullanmayı göstermesin!
SanalHayvan furyası gibi insanları meşgul edecek hiçbir anlamı olmayan bir furya.
Zıplayan ayakkabılar. Hulahup. Yaylar. vb vb. Böyle binlercesini gördük biz. Anlamıyorum insanlar bir halt sanıyor ona yanıyorum.
Oysa ne güzel oyunlar var. Hem de yerli he öyle yabancıya da gerek yok.
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DH Misafiri 2 yıl
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kadirirdem 2 yıl
Ben hayatıma sokmadım ki çıkarayım :)
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darkdiva 2 yıl
Hakkında bilgi sahibi olmadığı konularda yorum yapma zorunluluğu hisseden insanlar türedi ülkede. Kardeşim, bilmiyorsan ya da ilgilenmiyorsan oynama, bitti gitti.
Pokemon'un ne olduğunu bilmeyen adam gelmiş seneye unutulur diye yorum yapıyor. Pokemon kaç senedir var ve oyunları kaç yıldır rekorlar kırıyor haberin var mı mesela? Bu sene 20.yılını kutlayan bir seri için sıradan, uyduruk de üstüne de "bunu oynayan cahildir, aptaldır" de oh olsun bitsin. Eminim önüne koysak ne olduğunu bile çözemezsin, sonra milletin zevkine yorum yaparsın ancak.
Habere gelince, inanın Pokemon severler ve Pokemon GO oynayanlardan çok oynamayanlar ve karşıtı olanlar popülerleştiriyor bu işi. Oynayanlar gayet kendi halinde, eğlencesine bakıyor ama eleştiren kitle, başka derdi yokmuş gibi resmen Pokemon'la uğraşıyor :) Daha ülkemizde resmi olarak çıkmamış oyuna, "yasaklayın bunuuuu" diyen zihniyet de aynı işte. Siz popülerleştirmiş oluyorsunuz böyle yaparak.
Son sözüm de "ben oynamıyorum, asla da oynamam" diyen kitleye. Kısa ve öz: Bizene :)
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Pi 2 yıl
Yok yürüyüşe tesvik ediyormusmus bilmem ne. Essek kadar adam. Annesi bakkala ekmek almaya git dese gitmez. Neymis yuruyuse tesvik ediyormus
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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Hesap001 2 yıl
Zamanım yok keske oynayabilsem bide sarjı fena bosaltıyo
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DarkHellKnightX 2 yıl
Pokémon Go ile ilgili haberler BSC'de yapılsa daha iyi olmaz mı?
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Mianfei 2 yıl
Keko nickinin hakkını vermişin :D
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Guest-1E7109D3E 2 yıl
Ben oyuna karşı değilim abartılmadığı hayatın merkezi haline getirilmediği sürece oynanabilir.Bu diğer tüm sanal içerikler için geçerli oyunu hayat amacınız haline getirmeyin yeter.Birde farkına varmadan güneşte çok durmayın pokemon yakalayacam diye hastanelik olmayın.
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Portraitclub 2 yıl
İyi güzel de sizin siteden nasıl çıkaracağız pokemon haberlerini? Teknoloji sitesi değil oyun sitesine döndü. Bsc sizin kadar pokemon haberi yapmıyor
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Mugetsuga 2 yıl
Ne çok pokemon düşmanı varmış
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