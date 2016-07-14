Diyanet-Sen başkanı Pokemon Go’nun yasaklanmasını istedi

Arttırılmış gerçeklik ve GPS sayesinde oturarak oyun oynama alışkanlığına son veren Pokemon Go genç kitleyi adeta sokaklara döktü. Birbirinden farklı yeteneklere sahip Pokemon’ları yakalamak için uğraşan oyuncuların bunun için harita üzerinde belirlenen noktalara gitmeleri gerekiyor.

Açık alanların yanı sıra alışveriş merkezi, okul ya da hastane gibi binalarda da çıkabilen Pokemon’ların camilerde belirmeye başlamasıTürkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası'nın tepkisini çekti. Diyanet-Sen başkanı Mehmet Bayraktutar yaptığı açıklamada karakterlerin camilerde çıkmasının camileri hafife alma anlamına geldiğini söyleyerek ibadet yeri camilerin ehemmiyet ve öneminin küçümsendiğini belirtti. Üstelik camilerin ticari oyun yeri olarak gösterilmesini batının İslam dinine karşı bir oyunu şeklinde yorumlayan Bayraktutar "Bunu kınıyorum. Türkiye’de yasaklanmasını istiyorum" dedi.

Sosyal medyada kullanıcıları ikiye bölen açıklama sonrası bazı oyuncular bunun sadece etkileşimli bir eğlence aracı olduğunu ve yasaklanmaması gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise Diyanet-Sen başkanının sözlerine hak verdiler.