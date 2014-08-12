Polaroid'in küp şeklindeki aksiyon kamerası satışa sunuldu





Görüntüleme dünyasında pek çok önemli ürüne imza atan Polaroid, küp şeklindeki aksiyon kamerası Polaroid Cube'yi satışa sundu.





Sadece 35mm x3 boyutlarına sahip olan Cube çantanızda kaybolacak kadar küçük. Polaroid'in aksiyon kamerası segmentinde ses getirmeyi amaçladığı Cube tanıtıldığı dönemde 720p çekim yapabiliyordu. Ancak yeni geliştirmelerle bu çözünürlük Full HD'ye yükseltildi. Cihaz ayrıca 5MP'e kadar sabit görüntü de yakalanabiliyor. Kameranın görüş açısı 124 derece.





Manyetik klipsleri sayesinde herhangi bir metal yüzeye tutturulabilen Cube, 2 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip ve 2MB dahili hafıza barındırıyor. Kullanıcılar kayıtlarını ise asıl olarak microSD kartlara yapabiliyor.





Üründe bir mikrofon ve bir LED ışığı da bulunuyor. Tek şarj ile 90 dakika boyunca çekim yapabilmek mümkün. Suya ve toza dayanıklı olan Polaroid Cube 100$ fiyat etiketine sahip.

http://photojojo.com/store/awesomeness/polaroid-cube-camera/