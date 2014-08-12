Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Polaroid'in küp şeklindeki aksiyon kamerası satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,6b
1
9
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Polaroid'in küp şeklindeki aksiyon kamerası satışa sunuldu

Görüntüleme dünyasında pek çok önemli ürüne imza atan Polaroid, küp şeklindeki aksiyon kamerası Polaroid Cube'yi satışa sundu.

Sadece 35mm x3 boyutlarına sahip olan Cube çantanızda kaybolacak kadar küçük. Polaroid'in aksiyon kamerası segmentinde ses getirmeyi amaçladığı Cube tanıtıldığı dönemde 720p çekim yapabiliyordu. Ancak yeni geliştirmelerle bu çözünürlük Full HD'ye yükseltildi. Cihaz ayrıca 5MP'e kadar sabit görüntü de yakalanabiliyor. Kameranın görüş açısı 124 derece.

Manyetik klipsleri sayesinde herhangi bir metal yüzeye tutturulabilen Cube, 2 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip ve 2MB dahili hafıza barındırıyor. Kullanıcılar kayıtlarını ise asıl olarak microSD kartlara yapabiliyor. 

Üründe bir mikrofon ve bir LED ışığı da bulunuyor. Tek şarj ile 90 dakika boyunca çekim yapabilmek mümkün. Suya ve toza dayanıklı olan Polaroid Cube 100$ fiyat etiketine sahip.  

http://photojojo.com/store/awesomeness/polaroid-cube-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ibo83 2 yıl
Bugün mediamarkt te gördüm son 1 tane kalmış 100 TL
Acaba alsam mı?
Yoksa wifili versiyonu alsam daha mı mantıklı?
Şahsi fikrim ekranı olan wifi'li 300 TL geçmeyecek full HD kamera
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
ben aldım.çok güzel çekim yapıyor.avcunuzda kaybolacak kadar küçük,çok güçlü bir mıknatıs var üstünde.metal yüzeylere sımsıkı yapışıyor.gayet başarılı olmuş.tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 5 yıl
go prolar gıbi yüksek hızlı video seçeneği var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan dh 5 yıl
Yurt dışında satışa çıkmış.
Türkiye den satın alan var mı ?
Ben bulamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 5 yıl
Tipi çok şirin olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 yıl
2 MB dahili hafıza ne için acaba? İKİ MEGABAYT
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
photojojo.com/...
Site güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
My pen is big 5 yıl
Resimler yok mu ekrem bey?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumfiçu 5 yıl
Çok beklentim yok ama iyi bir keskinliği varsa düşünülebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Logitech H600 Kablosuz Kulaklık Test Masamızda 5 yıl Xiaomi Redmi Note video inceleme "160$'a 8 çekirdekli telefon" 5 yıl Snapdragon 810 mercek altında: 64-bit, 8 çekirdek, Adreno 430 ve dahası... 5 yıl Mobilite: Dünyanın En Küçük GPU'su, Yeni Z3 Compact Görüntüleri, LG'den Bootloader Hamlesi, Türkiyeden İHA Atılımı ve dahası ... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim