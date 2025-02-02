Lityum üretiminde devrim: %92 verimli ve %75 daha az emisyonlu yeni yöntem

Lityum üretiminde yeni bir dönem
Günümüzde lityum genellikle iki yöntemle elde ediliyor: geniş tuz göllerinin buharlaştırılması veya kayalardaki lityum cevherinin asitlerle çözündürülmesi. Ancak her iki yöntem de çevresel açıdan çok ciddi sorunlara yol açıyor. Tuz göllerinden lityum çıkarma işlemi, geniş alanların kurumasına ve ekosistemlerin yok olmasına neden olurken, kayaçlardan çıkarma işlemi ise yüksek sıcaklıklar ve aşındırıcı kimyasallar gerektiriyor.
Penn State ekibinin geliştirdiği yeni elektro-kimyasal yöntem ise bu sorunlara çözüm sunuyor. Süreç, yüksek sıcaklıklara veya yoğun kimyasal kullanımına gerek duymadan, elektrik akımı ve hidrojen peroksit ile lityum iyonlarını verimli bir şekilde ayırabiliyor.
Çalışmanın baş araştırmacılarından Enerji Mühendisliği Profesörü Feifei Shi, yeni yöntemin endüstriyel lityum üretimini kökten değiştirebileceğini vurgularken yeni sistemin sağladığı en büyük avantajlardan biri, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 35,6 daha düşük maliyetle çalışması. Bunun yanı sıra, süreç sadece elektrik enerjisine dayandığı için doğrudan doğal gaz kullanımını ortadan kaldırarak sera gazı emisyonlarını da ciddi şekilde düşürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P