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    Lityum üretiminde devrim: %92 verimli ve %75 daha az emisyonlu yeni yöntem

    Özellikle batarya üretiminde en kritik bileşen olan lityumun üretiminde daha çevreci ve verimli bir yol geliştirildi. Yeni yöntem ile lityum, %75 daha az emisyonla ve %92 verimle çıkarılıyor.
    Lityum üretiminde hem çok verimli hem de az emisyonlu yeni yöntem Tam Boyutta Gör
    ABD'deki Penn State Üniversitesi’nden araştırmacılar, elektrikli araçlar ve taşınabilir elektronik cihazlar için kritik bir malzeme olan lityumun daha çevreci ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdi. Elektro-kimyasal bir süreç kullanan bu teknik, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 92,2 verimlilik sunarken, karbon emisyonlarını yüzde 75 oranında azaltıyor.

    Lityum üretiminde yeni bir dönem

    Günümüzde lityum genellikle iki yöntemle elde ediliyor: geniş tuz göllerinin buharlaştırılması veya kayalardaki lityum cevherinin asitlerle çözündürülmesi. Ancak her iki yöntem de çevresel açıdan çok ciddi sorunlara yol açıyor. Tuz göllerinden lityum çıkarma işlemi, geniş alanların kurumasına ve ekosistemlerin yok olmasına neden olurken, kayaçlardan çıkarma işlemi ise yüksek sıcaklıklar ve aşındırıcı kimyasallar gerektiriyor.

    Penn State ekibinin geliştirdiği yeni elektro-kimyasal yöntem ise bu sorunlara çözüm sunuyor. Süreç, yüksek sıcaklıklara veya yoğun kimyasal kullanımına gerek duymadan, elektrik akımı ve hidrojen peroksit ile lityum iyonlarını verimli bir şekilde ayırabiliyor.

    Çalışmanın baş araştırmacılarından Enerji Mühendisliği Profesörü Feifei Shi, yeni yöntemin endüstriyel lityum üretimini kökten değiştirebileceğini vurgularken yeni sistemin sağladığı en büyük avantajlardan biri, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 35,6 daha düşük maliyetle çalışması. Bunun yanı sıra, süreç sadece elektrik enerjisine dayandığı için doğrudan doğal gaz kullanımını ortadan kaldırarak sera gazı emisyonlarını da ciddi şekilde düşürüyor.

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