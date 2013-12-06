Popüler HDR fotoğraf oluşturma yazılımı Photomatix Pro'nun 5. sürümü kullanıma sunuldu

HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar elde etmek için geliştirilmiş popüler yazılımlardan Photomatix Pro'nun 5. sürümü kullanıma sunuldu.

Yayınlanan 5. sürümüyle içerisine çok daha gerçekçi sonuçlar için kontrast tabanlı düzenleme sağlayan "Tone Mapping" aracı ile gayrimenkul fotoğrafçıları için iç ile dış mekanlar arasında üst düzey dinamik aralık sağlayan yeni "Fusion" yöntimi eklenen Photomatix Pro, ayrıca artık birden fazla fotoğrafın düzenlemesi için çoklu ayar desteği veriyor, düzenlemelerde yer alan hayaletlerin silinmesi için daha esnek ayar seçenekleri sunuyor ve Fusion özelliğini tek bir RAW dosyası için kullandırtabiliyor.

Windows ve Mac sistemler için 99$ fiyat etiketiyle satılan Photomatix Pro'nun 5. sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.hdrsoft.com