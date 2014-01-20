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Popüler RSS servisi Feedly, üzerinde çalıştığı URL kısaltma özelliğini kullanıma sundu

5 yıl
8,8b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler RSS servisi Feedly, üzerinde çalıştığı URL kısaltma özelliğini kullanıma sundu
Google'ın Reader isimli servisini kapatması sonrası en çok kullanılan RSS platformlarından birisi haline gelen Feedly, üzerinde 8 hafta boyunca çalıştığı URL (Website bağlantısı) kısaltma özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.
Feedly'nin kendi ayarları içerisinden açılabilen bu yeni özellik sayesinde, kişilerin beğendikleri içerikleri çok fazla karakter kullanmadan paylaşmasının önü açıldı. Kısalttığı bağlantılara otomatik olarak Facebook, Twitter ve Google+ için başlık, özet, kaynak ve görsel bilgileri de ekleyebilen yeni özellik, bu bağlantıları "feedly.com/e" şeklinde oluşturarak oldukça faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Feedly'nin konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/insider/2014/01/17/feedly-launches-url-shortener-rss-reader-service/#!sGvpQ Yorum Yaz
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