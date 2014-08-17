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Pop-up reklam sistemini geliştiren Zuckerman kullanıcılardan özür diledi

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Pop-up reklam sistemini geliştiren Zuckerman kullanıcılardan özür diledi

Tarayıcımız ile internette gezinirken aniden ayrı bir pencere olarak karşımıza çıkan reklamlar oldukça rahatsız edici olsa da hem yayıncısına hem de reklam verene oldukça iyi gelirler kazandırabiliyor. Ancak bu sistemi ilk geliştiren Ethan Zuckerman'ın internet kullanıcılarına mesajı var.

Zuckerman verdiği uzun bir röportajda rahatsız edici pop-up reklam türünü geliştirdiği için internet kullanıcılarından özür diledi ve reklam tabanlı iş modelinden vazgeçtiğini belirterek çevrimiçi toplumun da daha iyi bir çözüme odaklanmasını istedi. 

90'lı yıllardan bu yana web teknolojileri geliştiren Zuckerman, kendisine yatırım yapan bir işletme için o dönem oldukça işe yarayan bir reklam sistemi geliştirdi. Bu sistem sayfadan bağımsız bir şekilde reklam gösterimi yapabiliyordu. Bu sistem daha sonra pop-up reklamlar olarak ün kazandı. 

Ancak Zuckerman zamanla internetin en nefret edilen reklam araçlarından birisini yarattığını fark etmiş. Öyle ki bu araç giderek daha rahatsız edici ve daha fazla kişisel bilgi toplayan bir yöneteme dönüşmüş. 

Massachusets Teknoloji Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapan Zuckerman iyi niyetlerle geliştirdikleri bu aracın geldiği son noktadan dolayı oldukça üzgün. Zuckerman reklamcılığın içerikleri ve servisleri desteklemek için bir araç olması gerektiğine ve asla zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerektiğine inanıyor. 

Zuckerman reklamlar sayesinde internette ücretsiz içeriklere erişmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak artık bir değişimin zamanı geldi ve abonelik tarzındaki hizmetler bu değişimin bir parçası olabilir.  

http://www.digitaltrends.com/computing/sorry-trouble-says-inventor-pop-ad/#!bEZ5uu Yorum Yaz
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Prequel 4 yıl
Bildiğin internetin Oppenheimer'ı. Özrünü kabul falan etmiyoruz lan. Git şimdi bir köşede öl.
PS: Yeni vurgunu da abonelik sistemi herhalde? Bence kusur musur kabul etme yok, çıkarcılık var.
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TheDivision 4 yıl
Premiumsuz olurmu hiç ya *-*

DonanımHaber+ ile gönderildi.>
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haklısın toprAAm 4 yıl
hala reklam gören var yani vay be
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murdocklawless 4 yıl
allah belasını versin bu zuckerman'ın.
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OutSecT 4 yıl
peki biz özrünü kabul edecek miyiz
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Mr xXx 4 yıl
Mobilden girince reklam yok pc yatıyor kenarda artık herşeyi Mobilden daha rahat
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Captain_Ivy 4 yıl
İyi olur. Bıkmıştım artık..
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#ŞARBAY# 4 yıl
Cani cehenneme
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Cremiesto 4 yıl
O değilde yazık hala eski premium'u kullananlar var paraya kıyın biraz


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1 Yanıt Yanıtla
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Mr xXx 4 yıl Cremiesto
Cremiesto
O değilde yazık hala eski premium'u kullananlar var paraya kıyın biraz


< Bu mesaj DH Premium+ kullanılarak atılmıştır. >


+18 içeriklere erişim sağlayabiliyor muyuz dh pre ile?


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alaz1903 4 yıl
zuckerman ismi de manidarmış. ismiyle kafiyeli "iyi niyet dileklerini" çokça almıştır zamanında.
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