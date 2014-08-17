Pop-up reklam sistemini geliştiren Zuckerman kullanıcılardan özür diledi





Tarayıcımız ile internette gezinirken aniden ayrı bir pencere olarak karşımıza çıkan reklamlar oldukça rahatsız edici olsa da hem yayıncısına hem de reklam verene oldukça iyi gelirler kazandırabiliyor. Ancak bu sistemi ilk geliştiren Ethan Zuckerman'ın internet kullanıcılarına mesajı var.





Zuckerman verdiği uzun bir röportajda rahatsız edici pop-up reklam türünü geliştirdiği için internet kullanıcılarından özür diledi ve reklam tabanlı iş modelinden vazgeçtiğini belirterek çevrimiçi toplumun da daha iyi bir çözüme odaklanmasını istedi.





90'lı yıllardan bu yana web teknolojileri geliştiren Zuckerman, kendisine yatırım yapan bir işletme için o dönem oldukça işe yarayan bir reklam sistemi geliştirdi. Bu sistem sayfadan bağımsız bir şekilde reklam gösterimi yapabiliyordu. Bu sistem daha sonra pop-up reklamlar olarak ün kazandı.





Ancak Zuckerman zamanla internetin en nefret edilen reklam araçlarından birisini yarattığını fark etmiş. Öyle ki bu araç giderek daha rahatsız edici ve daha fazla kişisel bilgi toplayan bir yöneteme dönüşmüş.





Massachusets Teknoloji Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapan Zuckerman iyi niyetlerle geliştirdikleri bu aracın geldiği son noktadan dolayı oldukça üzgün. Zuckerman reklamcılığın içerikleri ve servisleri desteklemek için bir araç olması gerektiğine ve asla zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerektiğine inanıyor.





Zuckerman reklamlar sayesinde internette ücretsiz içeriklere erişmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak artık bir değişimin zamanı geldi ve abonelik tarzındaki hizmetler bu değişimin bir parçası olabilir.

http://www.digitaltrends.com/computing/sorry-trouble-says-inventor-pop-ad/#!bEZ5uu