Ronaldo ve MrBeast videosu 25 milyon izlenmeyi geçti, asıl sürpriz haftaya

Ronaldo ve MrBeast
331 milyon abone ile YouTube platformunun en çok abonesi olan fenomen hesabı MrBeast, Ronaldo’nun kanalına konuk oldu. Ronaldo, MrBeast ile YouTube macerası hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Özellikle Messi’yi bekleyen önemli bir kitle ise hayal kırıklığına uğradı. Bu video saatler içerisinde 25 milyon izlenme rakamını geride bıraktı.
İzleyiciler tüm sürprizin bundan ibaret olduğunu zannederken MrBeast asıl sürprizi açıkladı. Ronaldo ile muhtemelen futbol içerikleri olacak özel bir video, 30 Kasım tarihinde MrBeast kanalında yayınlanacak. Daha sonra aynı videonun UR Cristiano kanalında da yayınlanacağı açıklandı.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.