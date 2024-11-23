Ronaldo ve MrBeast videosu 25 milyon izlenmeyi geçti, asıl sürpriz haftaya

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda YouTube platformuna resmen adım atan ve kendi kanalında yayına başlayan Cristiano Ronaldo, kısa sürede 67 milyon aboneye ulaşarak rekor kırdı. Bir süredir sürpriz bir konuk duyurusu yapan Ronaldo, dün sürprizini açıkladı.

Ronaldo ve MrBeast

331 milyon abone ile YouTube platformunun en çok abonesi olan fenomen hesabı MrBeast, Ronaldo’nun kanalına konuk oldu. Ronaldo, MrBeast ile YouTube macerası hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Özellikle Messi’yi bekleyen önemli bir kitle ise hayal kırıklığına uğradı. Bu video saatler içerisinde 25 milyon izlenme rakamını geride bıraktı.

Ronaldo YouTube’da uçuyor 3 ay önce eklendi

İzleyiciler tüm sürprizin bundan ibaret olduğunu zannederken MrBeast asıl sürprizi açıkladı. Ronaldo ile muhtemelen futbol içerikleri olacak özel bir video, 30 Kasım tarihinde MrBeast kanalında yayınlanacak. Daha sonra aynı videonun UR Cristiano kanalında da yayınlanacağı açıklandı.





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