Porsche 911 üzerinden Doom oynadı [VİDEO]

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Doom sevdalarını bir adım öteye taşıyarak farklı cihazlar üzerinden oyunu oynayanlara bir yenisi daha eklendi. Printer, ATM cihazı, hesap makinesi ve hatta Apple’ın Touch Bar’ı üzerinden oynanan Doom, şimdi de Porsche 911 model bir otomobilden oynandı.

Dünyaca ünlü oyunu otomobiline yüklemeyi akıl eden kişi, YouTube’daki “Vexal” isimli kanalın sahibi olan Matt Swartout. Matt, oyunun bulunduğu USB belleğe aracın VIN numarasını girmiş ve Porsche 991’in bilgisayar sistemini hata ayıklama moduna sokmuş. Bu şekilde oyunu ana bilgisayara yansıtabilen ve önceden belirlenmiş kontrollerle oyunu oynayabilen Matt, videoyu çektiği sırada trafiğe kapalı bir alanda olduğunu da belirtti.