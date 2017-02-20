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Porsche 911 üzerinden Doom oynadı [VİDEO]

Bir YouTuber, Porsche 911 model otomobilini kullanarak Doom II oynadı. Paylaşılan videoda oyunun oynanışı görünüyor ve oyunun otomobile nasıl yüklendiğinden bahsediliyor.
2 yıl
4,9b
1
22
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Porsche 911 üzerinden Doom oynadı [VİDEO]
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Doom sevdalarını bir adım öteye taşıyarak farklı cihazlar üzerinden oyunu oynayanlara bir yenisi daha eklendi. Printer, ATM cihazı, hesap makinesi ve hatta Apple’ın Touch Bar’ı üzerinden oynanan Doom, şimdi de Porsche 911 model bir otomobilden oynandı.

Dünyaca ünlü oyunu otomobiline yüklemeyi akıl eden kişi, YouTube’daki “Vexal” isimli kanalın sahibi olan Matt Swartout. Matt, oyunun bulunduğu USB belleğe aracın VIN numarasını girmiş ve Porsche 991’in bilgisayar sistemini hata ayıklama moduna sokmuş. Bu şekilde oyunu ana bilgisayara yansıtabilen ve önceden belirlenmiş kontrollerle oyunu oynayabilen Matt, videoyu çektiği sırada trafiğe kapalı bir alanda olduğunu da belirtti.


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Nemésis 2 yıl en beğenilen Moueson
Abuk subuk oyunlar çıkmış? Yaşlanmışsın? Bu oyun ve Wolfenstein 3D 90'ların en ünlü oyunlarındandı, sen herhalde internet cafede GTA VC oynayıp şimdi yaşlandığını düşünenlerdensin.
Abuk subuk oyunlar çıkmış? Yaşlanmışsın? Bu oyun ve Wolfenstein 3D 90'ların en ünlü oyunlarındandı, sen herhalde internet cafede GTA VC oynayıp şimdi yaşlandığ...
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theseyma 2 yıl
Hahahaa istemsizce güldüm. Ayyh resmen işsizlik.
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xmen121 2 yıl
İlginç
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Teterboro 2 yıl
saçmalık
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trakyAli-1986 2 yıl
2012 model clio ya navigasyon yüklemeten çekiniyoruz bozulacak diye. Nerden nereye.
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alito 2 yıl
Ağır işsiz... Diyecem ama, herifin altında Porsche var.
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fnldstntn 2 yıl
Belki anlamayan vardır diye söylüyorum. GERÇEK DEĞİL.
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Hiçbiri 2 yıl fnldstntn
Nesi gerçek değil?
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keskin53 2 yıl
o kadar ugraşcagına "Porsche 911" sat parasıyla saglam oyuncu pc topla rahat rahat oyna
çevreyi korna sesiyle niye rahsıt ediyorsun
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Captain_Ivy 2 yıl
Oo hll knk spr dvm..
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bilir_kisi_M 2 yıl
Babam sağolsun. Porsche üzerinde doom oynayabiliyorum.
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BekirTemel 2 yıl
911 in içinde olup, doom oynayan hatta bunu düşünen ılık gibi birşeydir.
Herşeyin bir yeri zamanı var , kötü fikir iyi reklam-lar
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