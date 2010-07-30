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Porsche 918 Spyder üretime giriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,7b
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37
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Porsche 918 Spyder üretime giriyor
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Daha önceki bir haberimizde, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu'nun, dizel motorlara olan ilgisini elektrikli motor teknolojilerine kaydıracağını belirtmiştik. Çatısı altındaki tüm markalarda agresif bir dönüşüm planlayan ve yeni nesil otomobil teknolojilerinde endüstriye yön vermeyi hedefleyen Volkswagen cephesine önemli bir karara imza atıldı ve Porsche 918 Spyder için üretime yeşil ışık yakıldı. Hibrit motor tasarımına sahip olan 918 Spyder için Porsche tepe yöneticisi Michael Macht daha önceki bir açıklamasında "Porsche içerisinde 918 Spyder'ın üretilmesini istemeyecek kimse yok" demişti. 1900'lü yılların başında dünyanın ilk elektrikli otomobilini hazırlayan Porsche, hem tasarımı hem de sahip olduğu teknolojik alt yapısıyla süper-spor otomobil arenasında "ezber bozan" olarak tanımladığı 918 Spyder'ın performans, yakıt tasarrufu, verimlilik ve çevre duyarlılığı gibi pek çok başlıkta zirveye aday olacağını iddia ediyor.

Porsche 918 Spyder'ın geliştirilme çalışmaları Zuffenhausen tesislerinde, montajı ise Zuffenhausen'deki fabrikada yapılacak ve bu sayede tüm süreç firmanın anavatanı Almanya'da gerçekleştirilmiş olacak. Ortaya konumlandırılan 3.4 litre hacmindeki V8 motorun 500 beygir güç ürettiği 918 Spyder'da, tekerlere konumlandırılan elektrik motorları ise toplamda 218 beygir ek güç sağlayacak. Porsche tarafından geliştirilen çift kavramalı 7 ileri vites kutusunun kullanılacağı 918 Spyder, 0-100 Km hızlanmasını ise sadece 3.2 saniyede gerçekleştirebilecek. 1 galon benzinle yaklaşık 125 Km yol gidebileceği belirtilen 918 Spyder, Porsche için önemli bir kilometre taşı olacak zira bu modelden elde edilen bilgiler gelecekteki Porsche modellerinin şekillendirilmesinde kullanılacak.

Porsche 918 Spyder üretime giriyor
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Porsche 918 Spyder üretime giriyor
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Porsche 918 Spyder üretime giriyor
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DH Misafiri 8 yıl
porsche benim için ferrari ve lamborghini'den sonra gelirdi ama bu 918 çok muhteşem bir otomobil olacak gibi 1 galon benzin ile 125 km yol katetmek hiçte kolay bişey değil porsche mühendislerini tebrik etmek lazım
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cemoki 8 yıl
Carrera GT nin varisi sonunda geliyor
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DH Misafiri 8 yıl
Porsche Muhteşem!
Arkadaşlar Çernobil bizim hacı murat kalitesindeyken, Fransa'nın elektriğinin %80 nini karşılayanlar son model Porsche gibi... Teknik olarak konuşursak;
Çernobil'in güvenlik basamakları 3 kat (4 de olabilir tam hatırlamıyorum)iken Avrupadaki eski modellerin 7, yenilerinin ise tam 11 kat. Dolasıyla, bir santral tamamıyla imha olsa bile kendi üzerine kapanan santralden yayılan radyasyon bir radyodan yayılandan bile daha az... Eski Doğu Almanyada Rusya'nın yaptığı sıfır km santrali, birleşme sonrası Almanya yıllardır söküyor(üstelik sökme maliyeti yapmaktan çok çok daha fazla) İşin ÖZETİ, nükleer santral Rusyadan falan değil Avrupadan alınır, maliyeti daha yüksektir, ama canını seversen :) :-) :-)
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artenis 9 yıl
General Motor EV1 dosyasını Elektirikli motorlu arabalarla ilgilenen arkadaslar arasştırabılır, ustu ortulen ve 1980 lerde devrım yapan bir aracdı.
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OSINOS 9 yıl
0-200 ve 0-300
100-200 ve 100-300.. Bunlar önemli evet.. Ama sadece bizim milletimiz için.. Ekran kartı çıkartmışlar deseler , kaç mhz de çalışıyor diyoruz önce :S:S:S:S
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bwhiteshark 9 yıl
Tasarımı çok güzel, özellikle jantlar dantel gibi :-) Ama bu araba bizim yollara gitmez.
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Jr09 9 yıl
Püffffffffffffffffffffffff




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blackdreamss 9 yıl
Tasarım, tüketim çok iyi bide fiyatı güzel olsa(öyle bi ihtimal yok :(( )
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Ex-Diesel 9 yıl

blackdreamss

Tasarım, tüketim çok iyi bide fiyatı güzel olsa(öyle bi ihtimal yok :(( )



Almanya fiyatı 500.000 € yazmışlar
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JrMaster 9 yıl
Fena valla :)
tuttum bu tasarımı
herkeze kısmet olur diyelim inş .
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ATTRACTION 9 yıl
0-200 ve 0-300

100-200 ve 100-300

Top speed cok onemli onlar ne alemde acaba
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mehmetgirgin 9 yıl
iç tasarımı bilim kurgu filmlerinden fırlama gibi
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hacı.basat 9 yıl
Nükleer santrallerin çevreye zarar vermesi için birilerinin üstüne bomba atması lazım, bu olmuyorsa çevreye zararlı demek doğru değil. Olabilecek en kötü ihtimal üstünden hiç bir iş yapılamaz, kalem bile üretilmez, sonuçta birinin gözüne batıp kör edebilir.
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murettep 9 yıl
Hasanhh

Nükleer santrallerin çevreye zarar vermesi için birilerinin üstüne bomba atması lazım, bu olmuyorsa çevreye zararlı demek doğru değil. Olabilecek en kötü ihtimal üstünden hiç bir iş yapılamaz, kalem bile üretilmez, sonuçta birinin gözüne batıp kör edebilir.

tabi çernobilin üstüne de bomba atılmıştı yaa ne çabuk unutmuşum... orada sittin sene canlı yaşayamıyor senin haberin var mı? ayrıca elektrik üretiminin büyük bir kısmı fosil yakıtlar (doğalgaz,linyit) üzerinden üretiliyor bunu da yazmıştım ama tabii dünyaya at gözlükleriyle bakınca böyle oluyor

Bak Bakalım Çernobile
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DeepNote 8 yıl

Hasanhh

Nükleer santrallerin çevreye zarar vermesi için birilerinin üstüne bomba atması lazım, bu olmuyorsa çevreye zararlı demek doğru değil. Olabilecek en kötü ihtimal üstünden hiç bir iş yapılamaz, kalem bile üretilmez, sonuçta birinin gözüne batıp kör edebilir.



Aha vallaha yakaladım.Sen bizim başbakanımızsın
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korsanzeki168 9 yıl
"1 galon = 3,78 litre benzinle yaklaşık 125 Km yol katedebileceği belirtilen 918 Spyder" bu bir devrim bu arabanın agırlıgı kac kilo acaba smart for two gibi bişi olmasın yada yanlış yazım...
bizim fiorino bile 1.3 dizel 4.5lt yakıyor 100kmde bu süper ekonomik heleki paranın hesabını bilmeyen ensesi kalınlara göre
birde bu hibrit teknolojisini ticarilere uygulasalar manyak kazanc saglar rampada 42ton yükle tırmanan bitır elektirik motoru yardımı ile rampayı 90km ile cıkabilir inerkende gene bi alternatör ile boşalan pilleride doldurur artı firende yaptıracagı için arabanın firen tesisatıda eskimez bölece daha az mazotla daha cok yol alır bu teknolojiyi 10 yıl icinde tüm ticarilerden bekliyorum zaten tutup birisi bunu koysa ticarilere gerikalat tüm firmalarda koymak zorunda kalır
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