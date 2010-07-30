Porsche 918 Spyder üretime giriyor

Daha önceki bir haberimizde, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu'nun, dizel motorlara olan ilgisini elektrikli motor teknolojilerine kaydıracağını belirtmiştik. Çatısı altındaki tüm markalarda agresif bir dönüşüm planlayan ve yeni nesil otomobil teknolojilerinde endüstriye yön vermeyi hedefleyen Volkswagen cephesine önemli bir karara imza atıldı ve Porsche 918 Spyder için üretime yeşil ışık yakıldı. Hibrit motor tasarımına sahip olan 918 Spyder için Porsche tepe yöneticisi Michael Macht daha önceki bir açıklamasında "Porsche içerisinde 918 Spyder'ın üretilmesini istemeyecek kimse yok" demişti. 1900'lü yılların başında dünyanın ilk elektrikli otomobilini hazırlayan Porsche, hem tasarımı hem de sahip olduğu teknolojik alt yapısıyla süper-spor otomobil arenasında "ezber bozan" olarak tanımladığı 918 Spyder'ın performans, yakıt tasarrufu, verimlilik ve çevre duyarlılığı gibi pek çok başlıkta zirveye aday olacağını iddia ediyor.
Porsche 918 Spyder'ın geliştirilme çalışmaları Zuffenhausen tesislerinde, montajı ise Zuffenhausen'deki fabrikada yapılacak ve bu sayede tüm süreç firmanın anavatanı Almanya'da gerçekleştirilmiş olacak. Ortaya konumlandırılan 3.4 litre hacmindeki V8 motorun 500 beygir güç ürettiği 918 Spyder'da, tekerlere konumlandırılan elektrik motorları ise toplamda 218 beygir ek güç sağlayacak. Porsche tarafından geliştirilen çift kavramalı 7 ileri vites kutusunun kullanılacağı 918 Spyder, 0-100 Km hızlanmasını ise sadece 3.2 saniyede gerçekleştirebilecek. 1 galon benzinle yaklaşık 125 Km yol gidebileceği belirtilen 918 Spyder, Porsche için önemli bir kilometre taşı olacak zira bu modelden elde edilen bilgiler gelecekteki Porsche modellerinin şekillendirilmesinde kullanılacak.
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Arkadaşlar Çernobil bizim hacı murat kalitesindeyken, Fransa'nın elektriğinin %80 nini karşılayanlar son model Porsche gibi... Teknik olarak konuşursak;
Çernobil'in güvenlik basamakları 3 kat (4 de olabilir tam hatırlamıyorum)iken Avrupadaki eski modellerin 7, yenilerinin ise tam 11 kat. Dolasıyla, bir santral tamamıyla imha olsa bile kendi üzerine kapanan santralden yayılan radyasyon bir radyodan yayılandan bile daha az... Eski Doğu Almanyada Rusya'nın yaptığı sıfır km santrali, birleşme sonrası Almanya yıllardır söküyor(üstelik sökme maliyeti yapmaktan çok çok daha fazla) İşin ÖZETİ, nükleer santral Rusyadan falan değil Avrupadan alınır, maliyeti daha yüksektir, ama canını seversen :) :-) :-)
100-200 ve 100-300.. Bunlar önemli evet.. Ama sadece bizim milletimiz için.. Ekran kartı çıkartmışlar deseler , kaç mhz de çalışıyor diyoruz önce :S:S:S:S
Almanya fiyatı 500.000 € yazmışlar
tuttum bu tasarımı
herkeze kısmet olur diyelim inş .
100-200 ve 100-300
Top speed cok onemli onlar ne alemde acaba
tabi çernobilin üstüne de bomba atılmıştı yaa ne çabuk unutmuşum... orada sittin sene canlı yaşayamıyor senin haberin var mı? ayrıca elektrik üretiminin büyük bir kısmı fosil yakıtlar (doğalgaz,linyit) üzerinden üretiliyor bunu da yazmıştım ama tabii dünyaya at gözlükleriyle bakınca böyle oluyor
Bak Bakalım Çernobile
Aha vallaha yakaladım.Sen bizim başbakanımızsın İtiraf et
bizim fiorino bile 1.3 dizel 4.5lt yakıyor 100kmde bu süper ekonomik heleki paranın hesabını bilmeyen ensesi kalınlara göre
birde bu hibrit teknolojisini ticarilere uygulasalar manyak kazanc saglar rampada 42ton yükle tırmanan bitır elektirik motoru yardımı ile rampayı 90km ile cıkabilir inerkende gene bi alternatör ile boşalan pilleride doldurur artı firende yaptıracagı için arabanın firen tesisatıda eskimez bölece daha az mazotla daha cok yol alır bu teknolojiyi 10 yıl icinde tüm ticarilerden bekliyorum zaten tutup birisi bunu koysa ticarilere gerikalat tüm firmalarda koymak zorunda kalır