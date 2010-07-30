Porsche 918 Spyder üretime giriyor

Daha önceki bir haberimizde, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu'nun, dizel motorlara olan ilgisini elektrikli motor teknolojilerine kaydıracağını belirtmiştik. Çatısı altındaki tüm markalarda agresif bir dönüşüm planlayan ve yeni nesil otomobil teknolojilerinde endüstriye yön vermeyi hedefleyen Volkswagen cephesine önemli bir karara imza atıldı ve Porsche 918 Spyder için üretime yeşil ışık yakıldı. Hibrit motor tasarımına sahip olan 918 Spyder için Porsche tepe yöneticisi Michael Macht daha önceki bir açıklamasında "Porsche içerisinde 918 Spyder'ın üretilmesini istemeyecek kimse yok" demişti. 1900'lü yılların başında dünyanın ilk elektrikli otomobilini hazırlayan Porsche, hem tasarımı hem de sahip olduğu teknolojik alt yapısıyla süper-spor otomobil arenasında "ezber bozan" olarak tanımladığı 918 Spyder'ın performans, yakıt tasarrufu, verimlilik ve çevre duyarlılığı gibi pek çok başlıkta zirveye aday olacağını iddia ediyor.