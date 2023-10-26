Renault, 2027'ye kadar Avrupa dışında sekiz yeni model tanıtacak

Renault, 2027'ye kadar piyasaya süreceği yeni modelleriyle alakalı bazı detayları da paylaştı. Buna göre, sekiz modelden beş tanesi kompakt ve orta segmentte konumlandırılacak. Kardian, B-SUV kategorisinde giriş seviyesini oluştururken, diğer iki model de üst segmentte yer alacak. Araçların gövde tipi açıklanmadı fakat Renault'nun paylaştığı görselde çoğunun SUV gövde tipinde olacağını görebiliyoruz.
CMA Platformu
Fransız üreticinin sözünü ettiği iki ana platformdan ilki CMA (Kompakt Modüler Mimari). Halihazırda Volvo, Smart, Zeekr ve Lotus gibi Geely markalarının kullandığı bu platform, Renault-Geely iş birliği sayesinde Fransız markanın yeni geliştireceği D ve E segment araçlarda da kullanılacak. Söz konusu araçlar hibrit güç aktarma sistemi odağında önden veya dört tekerlekten çekişli olarak geliştirilecek. Bu platformu kullanacak modeller Güney Kore'deki Busan fabrikasında üretilecek.
Renault Group Modular Platform
Ön, orta ve arka bölümden oluşan bu platformun önü bölümü tamamen sabit. Ölçeklenebilir olan orta bölüm ise 2.6 ila 3 metre aralığında dört farklı aks mesafesine göre ayarlanabiliyor. Arka bölüm ise üç farklı versiyona sahip. Renault, söz konusu platformun önden veya dört tekerlekten çekişli olmak üzere benzin, LPG, hafif hibrit ve tam hibrit hibrit gibi pek çok güç aktarma sistemine ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu belirtti.
Renault'nun ikinci platformu üzerine geliştirilecek modeller Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni modüler platformu kullanacak olan araçlar Latin Amerika, Türkiye, Fas ve Hindistan'da üretilecek.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/renault-invest-32-bln-eight-new-models-global-re-launch-2023-10-25/ https://www.carscoops.com/2023/10/renault-to-launch-8-new-models-for-markets-outside-europe-by-2027/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.