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    Renault, 2027'ye kadar Avrupa dışında sekiz yeni model tanıtacak

    Renault, Avrupa dışındaki ülkelerde gelirini artırmak için 2027'ye kadar üreteceği yeni araçları iki ana platformda toplayacak. Bu konuda Türkiye'ye de önemli görevler düşüyor.
    Renault, 2027'ye kadar Avrupa dışında sekiz yeni model tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Renault, 2027 yılına kadar tamamlamayı planladığı, Avrupa dışındaki uluslararası pazarda genişleme planını açıkladı. Fransız üretici, belirtilen tarihe kadar sekiz yeni model piyasaya sürecek. Bizim de detaylarını paylaştığımız yeni Kardian, bu modellerin ilki olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, bu planını gerçekleştirmek için toplam 3 milyar euro yatırım yapacak.

    Renault, 2027'ye kadar piyasaya süreceği yeni modelleriyle alakalı bazı detayları da paylaştı. Buna göre, sekiz modelden beş tanesi kompakt ve orta segmentte konumlandırılacak. Kardian, B-SUV kategorisinde giriş seviyesini oluştururken, diğer iki model de üst segmentte yer alacak. Araçların gövde tipi açıklanmadı fakat Renault'nun paylaştığı görselde çoğunun SUV gövde tipinde olacağını görebiliyoruz.

    Renault, 2027'ye kadar Avrupa dışında sekiz yeni model tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre, Renault, Avrupa dışındaki 80 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu da üreticinin küresel satışlarının yüzde 43'üne (2022 verilerine göre yaklaşık 650 bin adet) denk geliyor. Şirketin bu konuda önemli bir hedefi var: 2027 yılına kadar net gelirlerini 2019'a kıyasla ikiye katlamak. Renault, bunu başarmak için yeni geliştirdiği araçları iki yeni modüler platform üzerinde toplamayı planlıyor. Motor seçeneği olarak da Avrupa dışında satacağı her üç araçtan birinin hibrit veya %100 elektrikli olmasını hedefliyor.

    CMA Platformu

    Fransız üreticinin sözünü ettiği iki ana platformdan ilki CMA (Kompakt Modüler Mimari). Halihazırda Volvo, Smart, Zeekr ve Lotus gibi Geely markalarının kullandığı bu platform, Renault-Geely iş birliği sayesinde Fransız markanın yeni geliştireceği D ve E segment araçlarda da kullanılacak. Söz konusu araçlar hibrit güç aktarma sistemi odağında önden veya dört tekerlekten çekişli olarak geliştirilecek. Bu platformu kullanacak modeller Güney Kore'deki Busan fabrikasında üretilecek.

    Renault Group Modular Platform

    Renault, 2027'ye kadar Avrupa dışında sekiz yeni model tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Renault'nun bahsettiği ikinci platform ise Renault Group Modular Platform olarak adlandırılıyor. Yeni tanıtılan Kardian SUV ve Niagara pickup konsepti bu platform üzerine geliştirilmiş. Renault, bu platformun ölçeklenebilir, fazlasıyla esnek, rekabetçi ve verimli olduğunun altını çiziyor. Söz konusu platform, 4 ila 5 metre aralığında gövde uzunluğuna sahip araçlara ev sahipliği yapacak.

    Ön, orta ve arka bölümden oluşan bu platformun önü bölümü tamamen sabit. Ölçeklenebilir olan orta bölüm ise 2.6 ila 3 metre aralığında dört farklı aks mesafesine göre ayarlanabiliyor. Arka bölüm ise üç farklı versiyona sahip. Renault, söz konusu platformun önden veya dört tekerlekten çekişli olmak üzere benzin, LPG, hafif hibrit ve tam hibrit hibrit gibi pek çok güç aktarma sistemine ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu belirtti.

    Renault'nun ikinci platformu üzerine geliştirilecek modeller Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni modüler platformu kullanacak olan araçlar Latin Amerika, Türkiye, Fas ve Hindistan'da üretilecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/renault-invest-32-bln-eight-new-models-global-re-launch-2023-10-25/ https://www.carscoops.com/2023/10/renault-to-launch-8-new-models-for-markets-outside-europe-by-2027/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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