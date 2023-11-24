2024 Porsche Panamera tanıtıldı: Daha güçlü motorlar, yeni aktif süspansiyon

Yeni Porsche Panamera, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Porsche Panamera, selefiyle kıyaslandığında benzer bir silüete sahip olsa da tasarımındaki değişimler ilk bakışta belli oluyor. Ön bölüme baktığımızda, kaput üzerindeki güç çizgilerinin daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Farların genel şekli korunsa da yeni grafiklere sahipler ve artık matrix LED teknolojisini standart olarak sunuyorlar. Bunlara ek olarak, tampondaki hava girişleri daha büyük ve ön plakanın üzerinde de yatay bir hava kanalı bulunuyor.
Yeni Panamera'ya yandan bakıldığında çok kollu jantlar hemen dikkat çekiyor. Genel görünüm aynı fakat ön çamurluğun arka ucundaki hava kanalının tasarımının değiştirildiğini görmekteyiz. Özellikle arka sütundaki çerçeve şeklinin de değiştirildiği modelde boydan boya uzanan ince şerit şeklindeki arka ışık imzası, dörtlü egzoz uçları, difüzör ve keskin çizgilerden oluşan daha sportif bir görünüm dikkat çekiyor.
Klima kontrolleri ve havalandırma menfezlerinin de revize edildiği yeni Panamera'da soğutmalı cep telefonu şarj ünitesi standart özellikler arasında bulunuyor. Güvenlik tarafında ise opsiyonel olarak sunulan Porsche InnoDrive özelliğinin geliştirilerek daha yüksek otonom seviyesi sunduğu ifade ediliyor.
2024 Porsche Panamera'da dört farklı E-Hybrid güç aktarma sistemi sunuluyor. Tüm bu versiyonların mevcut kasa ile kıyaslandığında daha güçlü, daha verimli ve daha uzun menzil sunduğu ifade ediliyor ancak şimdilik sadece bir versiyon detaylandırılmış. Diğer versiyonlarla ilgili detaylar ise ilerleyen süreçte parça parça ortaya çıkacak.
Hibritin dışında 2.9 litre turbo V6 motora sahip versiyonlar da var. Eskisine göre daha güçlü olan bu motor, 23 hp artışla 348 hp maksimum güç sunuyor. Panamera, bu motor ile 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlarken, dört tekerlekten çekişli Panamera 4'te ise bu süre 4,7 saniye olarak karşımıza çıkıyor
Avrupa'da siparişe açılan 2024 Porsche Panamera'nın fiyatı 107.800 eurodan başlayıp Turbo E-Hybrid ile birlikte 192.500 euroya kadar tırmanıyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.