2024 Porsche Panamera tanıtıldı: Daha güçlü motorlar, yeni aktif süspansiyon

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Porsche, 2024 model Panamera üzerindeki örtüyü kaldırdı. Üçüncü nesline geçiş yapan yeni Porsche Panamera, tazelenen iç ve dış tasarımı, aktif havalı süspansiyon sistemi ve genişletilmiş E-Hybrid motor gamıyla dikkat çekiyor.

Yeni Porsche Panamera, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Porsche Panamera, selefiyle kıyaslandığında benzer bir silüete sahip olsa da tasarımındaki değişimler ilk bakışta belli oluyor. Ön bölüme baktığımızda, kaput üzerindeki güç çizgilerinin daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Farların genel şekli korunsa da yeni grafiklere sahipler ve artık matrix LED teknolojisini standart olarak sunuyorlar. Bunlara ek olarak, tampondaki hava girişleri daha büyük ve ön plakanın üzerinde de yatay bir hava kanalı bulunuyor.

Yeni Panamera'ya yandan bakıldığında çok kollu jantlar hemen dikkat çekiyor. Genel görünüm aynı fakat ön çamurluğun arka ucundaki hava kanalının tasarımının değiştirildiğini görmekteyiz. Özellikle arka sütundaki çerçeve şeklinin de değiştirildiği modelde boydan boya uzanan ince şerit şeklindeki arka ışık imzası, dörtlü egzoz uçları, difüzör ve keskin çizgilerden oluşan daha sportif bir görünüm dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Panamera'nın iç mekanında Taycan'dan esintiler taşıyan üç ekranlı konsol tasarımı göze çarpıyor. Sürücünün önündeki 12.6 inç kavisli gösterge ekranı ve merkezdeki dokunmatik multimedya ekranına ek olarak yolcu tarafında opsiyonel olarak sunulan bir ekran daha mevcut. Bir diğer dikkat çekici unsur da vites topuzunun orta konsoldan alınması olmuş. Bu durum orta alanda daha fazla alan oluştururken vites seçici de direksiyonun sağ tarafına taşınmış.

Klima kontrolleri ve havalandırma menfezlerinin de revize edildiği yeni Panamera'da soğutmalı cep telefonu şarj ünitesi standart özellikler arasında bulunuyor. Güvenlik tarafında ise opsiyonel olarak sunulan Porsche InnoDrive özelliğinin geliştirilerek daha yüksek otonom seviyesi sunduğu ifade ediliyor.

2024 Porsche Panamera'da dört farklı E-Hybrid güç aktarma sistemi sunuluyor. Tüm bu versiyonların mevcut kasa ile kıyaslandığında daha güçlü, daha verimli ve daha uzun menzil sunduğu ifade ediliyor ancak şimdilik sadece bir versiyon detaylandırılmış. Diğer versiyonlarla ilgili detaylar ise ilerleyen süreçte parça parça ortaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıda sözünü ettiğimiz Panamera Turbo E-Hybrid, 4.0 litre twin-turbo V8 motora, 25.9 kWsa'lik bataryadan güç alan bir elektrik motoruna ve 8 ileri çift kavramalı PDK şanzımana sahip. Toplamda 670 beygir güç sunan bu model, maksimum 314 km/s son hıza ulaşabilirken 0-100 km/s hızlanmasını da sadece 3 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, WLTP'ye göre 93 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

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Hibritin dışında 2.9 litre turbo V6 motora sahip versiyonlar da var. Eskisine göre daha güçlü olan bu motor, 23 hp artışla 348 hp maksimum güç sunuyor. Panamera, bu motor ile 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlarken, dört tekerlekten çekişli Panamera 4'te ise bu süre 4,7 saniye olarak karşımıza çıkıyor

Avrupa'da siparişe açılan 2024 Porsche Panamera'nın fiyatı 107.800 eurodan başlayıp Turbo E-Hybrid ile birlikte 192.500 euroya kadar tırmanıyor.

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