Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024 Porsche Panamera tanıtıldı: Daha güçlü motorlar, yeni aktif süspansiyon

    Almanya'daki fiyatı 107.800 eurodan başlayan yeni nesil Panamera, tazelenen iç ve dış tasarımı, gelişmiş teknolojileri, adaptif havalı süspansiyonu ve güçlü E-Hybrid motorlarıyla dikkat çekiyor.
    Yeni Porsche Panamera tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Porsche, 2024 model Panamera üzerindeki örtüyü kaldırdı. Üçüncü nesline geçiş yapan yeni Porsche Panamera, tazelenen iç ve dış tasarımı, aktif havalı süspansiyon sistemi ve genişletilmiş E-Hybrid motor gamıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Porsche Panamera, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Porsche Panamera, selefiyle kıyaslandığında benzer bir silüete sahip olsa da tasarımındaki değişimler ilk bakışta belli oluyor. Ön bölüme baktığımızda, kaput üzerindeki güç çizgilerinin daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Farların genel şekli korunsa da yeni grafiklere sahipler ve artık matrix LED teknolojisini standart olarak sunuyorlar. Bunlara ek olarak, tampondaki hava girişleri daha büyük ve ön plakanın üzerinde de yatay bir hava kanalı bulunuyor.

    Yeni Panamera'ya yandan bakıldığında çok kollu jantlar hemen dikkat çekiyor. Genel görünüm aynı fakat ön çamurluğun arka ucundaki hava kanalının tasarımının değiştirildiğini görmekteyiz. Özellikle arka sütundaki çerçeve şeklinin de değiştirildiği modelde boydan boya uzanan ince şerit şeklindeki arka ışık imzası, dörtlü egzoz uçları, difüzör ve keskin çizgilerden oluşan daha sportif bir görünüm dikkat çekiyor.

    Yeni Porsche Panamera tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Panamera'nın iç mekanında Taycan'dan esintiler taşıyan üç ekranlı konsol tasarımı göze çarpıyor. Sürücünün önündeki 12.6 inç kavisli gösterge ekranı ve merkezdeki dokunmatik multimedya ekranına ek olarak yolcu tarafında opsiyonel olarak sunulan bir ekran daha mevcut. Bir diğer dikkat çekici unsur da vites topuzunun orta konsoldan alınması olmuş. Bu durum orta alanda daha fazla alan oluştururken vites seçici de direksiyonun sağ tarafına taşınmış.

    Klima kontrolleri ve havalandırma menfezlerinin de revize edildiği yeni Panamera'da soğutmalı cep telefonu şarj ünitesi standart özellikler arasında bulunuyor. Güvenlik tarafında ise opsiyonel olarak sunulan Porsche InnoDrive özelliğinin geliştirilerek daha yüksek otonom seviyesi sunduğu ifade ediliyor.

    2024 Porsche Panamera'da dört farklı E-Hybrid güç aktarma sistemi sunuluyor. Tüm bu versiyonların mevcut kasa ile kıyaslandığında daha güçlü, daha verimli ve daha uzun menzil sunduğu ifade ediliyor ancak şimdilik sadece bir versiyon detaylandırılmış. Diğer versiyonlarla ilgili detaylar ise ilerleyen süreçte parça parça ortaya çıkacak.

    Yeni Porsche Panamera tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yukarıda sözünü ettiğimiz Panamera Turbo E-Hybrid, 4.0 litre twin-turbo V8 motora, 25.9 kWsa'lik bataryadan güç alan bir elektrik motoruna ve 8 ileri çift kavramalı PDK şanzımana sahip. Toplamda 670 beygir güç sunan bu model, maksimum 314 km/s son hıza ulaşabilirken 0-100 km/s hızlanmasını da sadece 3 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, WLTP'ye göre 93 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    Hibritin dışında 2.9 litre turbo V6 motora sahip versiyonlar da var. Eskisine göre daha güçlü olan bu motor, 23 hp artışla 348 hp maksimum güç sunuyor. Panamera, bu motor ile 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlarken, dört tekerlekten çekişli Panamera 4'te ise bu süre 4,7 saniye olarak karşımıza çıkıyor

    Avrupa'da siparişe açılan 2024 Porsche Panamera'nın fiyatı 107.800 eurodan başlayıp Turbo E-Hybrid ile birlikte 192.500 euroya kadar tırmanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara citroen servis tavsiye dalin şampuan saç döker mi komi garson farkı siemens ankastre set kullanıcı yorumları cildiye rapor verir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız