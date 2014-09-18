Porsche Design P'9983 resmiyet kazandı

Haber Editörü
BlackBerry'nin finansal açıdan zor günler geçirmesine rağmen vazgeçemediği seri olan Porsche Design yeni üyesine resmi olarak kavuştu.
BlackBerry Porsche Design P'9983 modeli donanım olarak üst seviye sayılmasa da BlackBerry 10.3 işletim sistemi ve Blackberry Assistant dijital asistan ile satışa çıkan ilk telefon olma özelliğine sahip.
BlackBerry'ninpopüler fiziksel QWERTY klavyesini taşıyan modelde 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Çift çekirdekli 1.2GHz saat hıznda çalışan Snapdragon S4 Plus MSM8960 yongasetinden gücünü alan model 2GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor.
Arka tarafta 8MP çözünürlükte ön tarafta ise 2MP çözünürlükte bir kameraye yer veren BlackBerry Porsche Design P'9983, 2100mAh gücünde bir bataryaya sahip. WiFi, Bluetooth, GPS, NFC bağlantıları sunan cihaz 2000$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Donanım açısından pek bir şey vaad etmeyen model firmanın gelişmiş arama fonksiyonları ile kullanıcıya hızlı cevaplar verebilen BlackBerry Assistant dijital asistan cihazı ilgi çekici yapıyor. Ayrıca BlackBerry Natural Sound teknolojisi sayesinde BBM Voice aktarımları daha kaliteli hale gelirken, BlackBerry 10 tarayıcısı da sayfaları daha hızlı işliyor.
Firma modeli özel kılmak adına BBM için özel bir PIN atıyor ve kullanıcılar bu özel PIN'den karşısındakinin Porsche Design kullanıcısı olduğunu anlayabiliyor. Modelin satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.
http://www.phonearena.com/news/Porsche-Design-P9983-now-official-comes-with-BlackBerry-10.3-and-BlackBerry-Assistant_id60803 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cihazi pazarlarken ki hedef kitlesi zaten biz degiliz;) Son olarak ,bir OS 10 deneyiminden sonra cogunuzun fikrinin %100 degisecegine de bahse girerim ;)
Bu telefona pahalı deniyorsa vertu vs ne?
Ekstradan bu cihazlar zaten vertu vs alan adamlar için öyle alıyım sistemi rootlayım bilmem ne diycek adamın değil.
Adam alıcak bunu aletin tasarımı için alıcak yani özetle bu telefon parası olana....
Adaletini Dunya
Yok telefonun ederi 200$ ama 2000$ istemişler. Bu ve buna benzer yorumları yapan kişiler. Bu telefon yakın bi telefon yapıp piyasaya çıkarsın ilk ben alacam söz veriyorum. :D Açık adreste verebilirim.
Onlar bişeyler biliyorda telefon yapıp piyasaya sürüyolar. Sizde bişeyden çakmadığını için donanımhaberde yorum atıyorsunuz. Farkı kaptınız mı genşşşşler he? D: