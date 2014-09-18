Porsche Design P'9983 resmiyet kazandı





BlackBerry'nin finansal açıdan zor günler geçirmesine rağmen vazgeçemediği seri olan Porsche Design yeni üyesine resmi olarak kavuştu.





BlackBerry Porsche Design P'9983 modeli donanım olarak üst seviye sayılmasa da BlackBerry 10.3 işletim sistemi ve Blackberry Assistant dijital asistan ile satışa çıkan ilk telefon olma özelliğine sahip.





BlackBerry'ninpopüler fiziksel QWERTY klavyesini taşıyan modelde 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Çift çekirdekli 1.2GHz saat hıznda çalışan Snapdragon S4 Plus MSM8960 yongasetinden gücünü alan model 2GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor.





Arka tarafta 8MP çözünürlükte ön tarafta ise 2MP çözünürlükte bir kameraye yer veren BlackBerry Porsche Design P'9983, 2100mAh gücünde bir bataryaya sahip. WiFi, Bluetooth, GPS, NFC bağlantıları sunan cihaz 2000$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





Donanım açısından pek bir şey vaad etmeyen model firmanın gelişmiş arama fonksiyonları ile kullanıcıya hızlı cevaplar verebilen BlackBerry Assistant dijital asistan cihazı ilgi çekici yapıyor. Ayrıca BlackBerry Natural Sound teknolojisi sayesinde BBM Voice aktarımları daha kaliteli hale gelirken, BlackBerry 10 tarayıcısı da sayfaları daha hızlı işliyor.





Firma modeli özel kılmak adına BBM için özel bir PIN atıyor ve kullanıcılar bu özel PIN'den karşısındakinin Porsche Design kullanıcısı olduğunu anlayabiliyor. Modelin satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.

http://www.phonearena.com/news/Porsche-Design-P9983-now-official-comes-with-BlackBerry-10.3-and-BlackBerry-Assistant_id60803