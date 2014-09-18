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Porsche Design P'9983 resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Porsche Design P'9983 resmiyet kazandı

BlackBerry'nin finansal açıdan zor günler geçirmesine rağmen vazgeçemediği seri olan Porsche Design yeni üyesine resmi olarak kavuştu.

BlackBerry Porsche Design P'9983 modeli donanım olarak üst seviye sayılmasa da BlackBerry 10.3 işletim sistemi ve Blackberry Assistant dijital asistan ile satışa çıkan ilk telefon olma özelliğine sahip. 

BlackBerry'ninpopüler fiziksel QWERTY klavyesini taşıyan modelde 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Çift çekirdekli 1.2GHz saat hıznda çalışan Snapdragon S4 Plus MSM8960 yongasetinden gücünü alan model 2GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. 

Arka tarafta 8MP çözünürlükte ön tarafta ise 2MP çözünürlükte bir kameraye yer veren BlackBerry Porsche Design P'9983, 2100mAh gücünde bir bataryaya sahip. WiFi, Bluetooth, GPS, NFC bağlantıları sunan cihaz 2000$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

Donanım açısından pek bir şey vaad etmeyen model firmanın gelişmiş arama fonksiyonları ile kullanıcıya hızlı cevaplar verebilen BlackBerry Assistant dijital asistan cihazı ilgi çekici yapıyor. Ayrıca BlackBerry Natural Sound teknolojisi sayesinde BBM Voice aktarımları daha kaliteli hale gelirken, BlackBerry 10 tarayıcısı da sayfaları daha hızlı işliyor. 

Firma modeli özel kılmak adına BBM için özel bir PIN atıyor ve kullanıcılar bu özel PIN'den karşısındakinin Porsche Design kullanıcısı olduğunu anlayabiliyor. Modelin satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.  

http://www.phonearena.com/news/Porsche-Design-P9983-now-official-comes-with-BlackBerry-10.3-and-BlackBerry-Assistant_id60803 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar ben dokunmatik ekranlarda yazamıyorum pek sevemedim lakin; bu tarz bir telefona iyi bir kamera ve instagram twitter gibi uygulamaları pratikleştirseler kesinlikle alırım.
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uL$ 5 yıl
Bu telefona pahali diyen herkes sanirim pazarlama muduru yav bakin isinize gucunuze :) parasi olan alir zaten adamlarda farkli bir seri cikarmis iste ve o telefonu alan kisi zaten pahali demez alamayan kisi pahali der cunku alamadigi icindir. Piyasada bin tane secenek var sana uyan teli al git iste benim (param olsa ) bir gecede evde takilirim ertesi gun bu teli alirim parasi olan 5 bin tl ye sise actiriyor beyler bu neki.... Adamlar yapmis soncta ben suan alamiyorum ve benim icin pahali bir telefon ayni zamanda i6 plusta cok hapali cunku para yok :;)
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KaiKiseN 5 yıl
Surada yazananlarin cogu Porche dizaynin ne demek oldugunu ,telefonu pahali yapan etmenleri ve farkliliklari ,kisacasi cihaz hakkinda yarisi kadar bile bilgiye sahip olmadiklarina adim gibi eminim.
Cihazi pazarlarken ki hedef kitlesi zaten biz degiliz;) Son olarak ,bir OS 10 deneyiminden sonra cogunuzun fikrinin %100 degisecegine de bahse girerim ;)
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dawras 5 yıl
Bu telefona pahalı demek biraz saçma olur çünkü en azından işletim sistemi var ki işletim sistemi android desteği,gelişkin bbmi,güvenlik sistemleri vs.
Bu telefona pahalı deniyorsa vertu vs ne?
Ekstradan bu cihazlar zaten vertu vs alan adamlar için öyle alıyım sistemi rootlayım bilmem ne diycek adamın değil.
Adam alıcak bunu aletin tasarımı için alıcak yani özetle bu telefon parası olana....
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Lightr 5 yıl
Blackberry artık son kozlarını oynuyor
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307kd 5 yıl Lightr
son kozlar diyemeyiz çünkübu telefonun kozluk tarafı yok daha çok fantazi gibi. orta sınıf ama 2000 dolarlık telefon. para manyağı olmuş kişilere yönelik daha çok. bb artık telefon tarafını iplemiyor. bunu kendileri de açıkladılar. daha çok sunucu ve gömülü(araç işletim sistemleri gibi) sistemlerle uğraşıyorlar. çok da iyi işler çıkarıyorlar (mercedes vb firmalarla çalışıyorlar) telefonlarında işletim sistemleri bence şuan en iyisi ama daha göze batan kampanyalar lazım satabilmeleri için... telefoncuların bile büyük bir kısmı z10 dan da os10 dan da bi haber mesela. bu da dediğim gibi telefon kısmını 2.plana atmalarından kaynaklanıyor...
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ø 5 yıl
Bu paranın 4/3'üyle iPhone 6 Plus 128 GB alınır ve ios keyfinin dibine vurulur.
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alp0007 5 yıl
Alın dostlar evinizi satın alın, dijital asist denen şey varmış. (Sazan avı başladı)
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
bb nin klavye koyma mecburiyeti var sanırım, yav klavyesiz çıkar mükemmel olsun şu telefon
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Tom Hagen 5 yıl
Porsche dizaynlı telefon şahin parası..
Adaletini Dunya
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MyI 5 yıl
Boş yorum yapmayın, daha iyisini yapında daha ucuza satın o zaman. :D
Yok telefonun ederi 200$ ama 2000$ istemişler. Bu ve buna benzer yorumları yapan kişiler. Bu telefon yakın bi telefon yapıp piyasaya çıkarsın ilk ben alacam söz veriyorum. :D Açık adreste verebilirim.
Onlar bişeyler biliyorda telefon yapıp piyasaya sürüyolar. Sizde bişeyden çakmadığını için donanımhaberde yorum atıyorsunuz. Farkı kaptınız mı genşşşşler he? D:
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Krone 5 yıl
O paraya LG G2 + Playstation 4 + 42 İnç LED TV alınır.
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hayansame 5 yıl
Ekranin 3.1 inc olduguna eminmisiniz, bb classic gibi 3.5 yapmalari lazimdi. 3.1 inc bi sure sonra yetersiz kaliyor. Cok guzel tasarim ama talihsiz ekran boyutu.
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nhttt 5 yıl
fakirler ölsün porştan selamlar
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