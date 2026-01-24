Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’dan 5 bin kilometrelik tarihi otonom sürüş: Sıfır müdahaleyle tamamladı

    2024 Tesla Model S, Los Angeles’tan New York’a uzanan 5 bin km’lik yolu tek bir insan müdahalesi olmadan tamamladı. Zorlu kış şartlarında gerçekleşen sürüş, FSD’nin geldiği noktayı ortaya koydu.

    Tesla’dan 5 bin kilometrelik tarihi otonom sürüş Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yaklaşık dokuz yıl önce verdiği ve uzun süre boyunca gerçekleşmeye bekleyen sözü nihayet bağımsız bir ekip tarafından hayata geçirildi. Bir Tesla, Los Angeles’tan New York’a kadar uzanan yaklaşık 5 bin kilometrelik yolu, sürüş sırasında hiçbir insan müdahalesi olmadan tamamladı.

    The Drive’ın haberine göre bu yolculuğun arkasındaki isim, eski otomotiv gazetecisi ve yatırımcı Alex Roy oldu. Roy ve alanında uzman bir ekip, 2024 model Tesla Model S ile ABD’yi uçtan uca katetti. Yolculuk, New York Midtown’dan Redondo Beach’e, yani batıdan doğuya doğru tamamlandı.

    Roy’a bu yolculukta, yapay zeka alanında üst düzey yöneticilik yapmış ve büyük bir otomobil üreticisinde otonom sürüş projelerinde görev almış Warren Ahner ile uzun süredir otonom sürüş teknolojilerine ilgi duyan Paul Pham eşlik etti. Roy, bu iki ismin FSD sistemi konusundaki derin bilgisi olmadan yolculuğu tamamlayamayacağını vurguladı.

    5 bin kilometre ve 58 saatlik sürüş

    Tesla’dan 5 bin kilometrelik tarihi otonom sürüş Tam Boyutta Gör
    Model S, farklı nedenlerle yapılan bazı rotadan sapmalara rağmen toplam 3.081 millik (yaklaşık 4.960 km) yolculuğu tamamen kendi kendine tamamladı. Sürüş 58 saat 22 dakika sürdü ve araç bu süreçte ortalama 100 km/s hızla ilerledi. Araçta HW4 donanımı ve FSD v14.2.2.3 kullanıldı. Yolculuğun yaklaşık 10 saat 11 dakikalık kısmı ise sadece şarj için beklemekle geçti.

    Roy’un verdiği bilgiye göre yolculuk boyunca kayda geçen tek “müdahale”, sistemden değil, tamamen insan kaynaklıydı. Roy, direksiyona yanlışlıkla dokunduğunu söylüyor. Bunun dışında, aracın tüm sürüşü ve hatta şarj istasyonlarına giriş çıkışları bile FSD tarafından yönetildi.

    Daha önce de ABD’yi boydan boya geçen otonom sürüş denemeleri yapılmıştı. Ancak bu sürüşlerin çoğu, Elon Musk’ın 2016’da vaat ettiği Los Angeles-New York hattını kapsamıyordu ya da daha elverişli hava koşullarında gerçekleştiriliyordu. Bu açıdan bakıldığında yeni deneme hem güzergah hem de zorlu kış şartları nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Bu arada tüm yolculuğun birden fazla kamera ile kayda alındığını ve videonun yakında yayınlanacağını da belirtelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin kullanırken spor yapılır mı laptop power tuşu olmadan açma uzaktan noter satışı nasıl yapılır toki kurasında torpil var mı polo en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum