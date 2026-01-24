Tesla’dan 5 bin kilometrelik tarihi otonom sürüş: Sıfır müdahaleyle tamamladı

The Drive’ın haberine göre bu yolculuğun arkasındaki isim, eski otomotiv gazetecisi ve yatırımcı Alex Roy oldu. Roy ve alanında uzman bir ekip, 2024 model Tesla Model S ile ABD’yi uçtan uca katetti. Yolculuk, New York Midtown’dan Redondo Beach’e, yani batıdan doğuya doğru tamamlandı.
Roy’a bu yolculukta, yapay zeka alanında üst düzey yöneticilik yapmış ve büyük bir otomobil üreticisinde otonom sürüş projelerinde görev almış Warren Ahner ile uzun süredir otonom sürüş teknolojilerine ilgi duyan Paul Pham eşlik etti. Roy, bu iki ismin FSD sistemi konusundaki derin bilgisi olmadan yolculuğu tamamlayamayacağını vurguladı.
5 bin kilometre ve 58 saatlik sürüş
Roy’un verdiği bilgiye göre yolculuk boyunca kayda geçen tek “müdahale”, sistemden değil, tamamen insan kaynaklıydı. Roy, direksiyona yanlışlıkla dokunduğunu söylüyor. Bunun dışında, aracın tüm sürüşü ve hatta şarj istasyonlarına giriş çıkışları bile FSD tarafından yönetildi.
Daha önce de ABD'yi boydan boya geçen otonom sürüş denemeleri yapılmıştı. Ancak bu sürüşlerin çoğu, Elon Musk'ın 2016'da vaat ettiği Los Angeles-New York hattını kapsamıyordu ya da daha elverişli hava koşullarında gerçekleştiriliyordu. Bu açıdan bakıldığında yeni deneme hem güzergah hem de zorlu kış şartları nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Bu arada tüm yolculuğun birden fazla kamera ile kayda alındığını ve videonun yakında yayınlanacağını da belirtelim.