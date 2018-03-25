Waymo CEO'su: Uber'in kazasında bizim sürücüsüz aracımız olsaydı yaya ölmezdi

Alphabet'in otonom sürüş şirketi Waymo'nun CEO'su gündeme damga vuracak önemli açıklamalarda bulundu. Uber'in sürücüsüz aracının yaşadığı ölümlü kazayla ilgili konuşan John Krafcik "şirketimizin teknolojisi bunu önleyebilirdi" diyerek olaya farklı bir boyut getirdi.

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"Sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kazanın görüntüleri yayınlandı"

Deneyimli yönetici, Las Vegas'taki Ulusal Otomobil Satıcıları Birliği'nde bir araya geldiği otomobil satıcılarına, şirketin motorlu araç ölümlerini azaltma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan talihsiz kazaya da değinen Krafcik, Waymo'nun geliştirdiği sürücüsüz araç teknolojisinin, bu gibi durumların üstesinden gelebilecek seviyede olduğuna inandıklarını vurguladı.

Waymo'nun otonom araçları 8 milyon km yol katetti

Arizona'da 18 Mart tarihinde meydana gelen ölümlü kaza, otonom sürüş güvenliğini bir kez daha tartışmaya açmış durumda. Polis ve federal güvenlik düzenleyicileri, otonom modda seyreden Uber test aracının bir yayaya çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu kazayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

2009 yılından bu yana sürücüsüz otomobiller üzerinde çalışan Waymo'nun otonom araçları, halka açık yollarda tam 8 milyon kilometre yol katetmeyi başardı. Şirket otonom araç teknolojisinin geliştirilmesi konusunda genel olarak rakiplerin önünde yer alıyor.

https://www.washingtonpost.com/news/dr-gridlock/wp/2018/03/24/waymo-ceo-on-fatal-autonomous-uber-crash-our-car-would-have-been-able-to-handle-it/?utm_term=.cb8b52adc012