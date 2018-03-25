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Waymo CEO'su: Uber'in kazasında bizim sürücüsüz aracımız olsaydı yaya ölmezdi

Alphabet'in otonom sürüş şirketi Waymo'nun CEO'sundan, Uber'in sürücüsüz aracının karıştığı ölümlü kazayla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. John Krafcik "bizim teknolojimiz bunu önleyebilirdi" dedi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alphabet'in otonom sürüş şirketi Waymo'nun CEO'su gündeme damga vuracak önemli açıklamalarda bulundu. Uber'in sürücüsüz aracının yaşadığı ölümlü kazayla ilgili konuşan John Krafcik "şirketimizin teknolojisi bunu önleyebilirdi" diyerek olaya farklı bir boyut getirdi.
Ayrıca Bkz. "Sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kazanın görüntüleri yayınlandı"
Deneyimli yönetici, Las Vegas'taki Ulusal Otomobil Satıcıları Birliği'nde bir araya geldiği otomobil satıcılarına, şirketin motorlu araç ölümlerini azaltma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan talihsiz kazaya da değinen Krafcik, Waymo'nun geliştirdiği sürücüsüz araç teknolojisinin, bu gibi durumların üstesinden gelebilecek seviyede olduğuna inandıklarını vurguladı.

Waymo'nun otonom araçları 8 milyon km yol katetti

Arizona'da 18 Mart tarihinde meydana gelen ölümlü kaza, otonom sürüş güvenliğini bir kez daha tartışmaya açmış durumda. Polis ve federal güvenlik düzenleyicileri, otonom modda seyreden Uber test aracının bir yayaya çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu kazayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.
2009 yılından bu yana sürücüsüz otomobiller üzerinde çalışan Waymo'nun otonom araçları, halka açık yollarda tam 8 milyon kilometre yol katetmeyi başardı. Şirket otonom araç teknolojisinin geliştirilmesi konusunda genel olarak rakiplerin önünde yer alıyor.

https://www.washingtonpost.com/news/dr-gridlock/wp/2018/03/24/waymo-ceo-on-fatal-autonomous-uber-crash-our-car-would-have-been-able-to-handle-it/?utm_term=.cb8b52adc012 Yorum Yaz
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NimbleSoul 1 yıl en beğenilen
A firması B firması fark etmez. Ölümlü bir kazanın ardından "bizim aracımız orada olsaydı ölmezdi" gibi açıklamalarla prim yapmaya çalışmaları hiç hoş değil.
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klişeavcısı 1 yıl
Ölümün ve ölünün üzerineden yapılan siyasetten nefret ediyorum
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obsesoz 1 yıl
Aynı olayı mankenlerle canlandırsınlar görelim.
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ardicli2000 1 yıl
O zaman UBER ihalesine girip kendilerini anlatıp, ispat edip kazansalardı. Ne bu artistlik.....
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JQKER 1 yıl
hani volvo da yaya koruma vardı ? görüntülere göre açılmamış
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AKTeknisyen 1 yıl JQKER
Volvo'da varda araba UBER için modifiye edildiği için araç yönetimi komple Über sistemine bağlı.Yani volvo sadece taşıyıcı platform olarak kullanılıyor.Yoksa malumunuz Volvo Tır'ın videosu var bu acil fren desteğini gösteren ve işini çok iyi yaptığı net görülüyor.
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El_domingo 1 yıl
Alphabet'in otonom sürüş şirketi Waymo şirketi tam ölu yiyici bir akbabaymış..boyle bir durumdan faydalanmaya calışmanın özeti bu bence..
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eulogy 1 yıl

Fırsatını buldun yaaa

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mladenbmv 1 yıl
madem o kadar garanti veriyor kendi eşini veya aile bireylerinden birisini test merkezinde maaşla çalıştırıp arabayın önüne atsın.
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tobepeople 1 yıl
Şahsi fikrim: Madem teknolojiye kendimizi emanet edeceğiz; gece görüşü de eklesinler sensörlere o zaman sorun çözülür araç çok daha erken fark ederdi...Ancak insan gözü o kazayı fark edemezdi. Ben kendi adıma bir ihtimal fark edebilirdim ,karanlık yollarda direk uzunu açar kontrol ederim herkes yapmaz...
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teramit 1 yıl tobepeople
var zaten öyle bir sistem, lidar gece de görür, uber becerememiş waymo nunkiler çalışıyor, gece görüş sistemi olmadan yol alacak kadar salak değiller ama sistem iyi çalışmamış işte.
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mahmut716 1 yıl
o zaman kendisinı sahneye davet ediyoruz, şu kurşun geçirmez cam reklamındaki gibi, firma sahibi camın arkasına geçti test etmişti, bu arkadaş da aynı sahneyi hazırlasin ve denesin
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mementopolis 1 yıl
Firmalar da igrenclesmis... Bizim sürücüsüz arac olsaymis mis.... Tükürdügümün...
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1ses1 1 yıl
Aynı koşullarda aracın durduğunu gösteren video atsın inanalım. Miş muş ile olmaz bu olay.
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Kerim5100 1 yıl
Boş beleş sallamak ne güzel :/
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