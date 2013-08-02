Porsche'den elektrik motorlu Panamera S E-Hybrid için 11 dakikalık video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Elektrikli otomobiller konusundaki çalışmalarına kurucusu Ferdinand Porsche döneminde başlayan Alman süper spor otomobil üretcisi, yüksek çalışma verimliliği sunan çevre dostu performans araçları için araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Resmi duyurusunu bir süre önce yaptığı 2014 model Panamera S E-Hybrid modeline, yukarıda belirttiğimiz çalışmalar çerçevesinde büyük önem veren Porsche, 11 dakikalık yeni bir video yayınladı.
Plug-in Hybrid teknolojisi ile geliştirilen araçta, yüksek performans için 3.0 Litre hacminde geleneksel V6 motora yer veriliyor. Aracın daha teknolojik yanı olan elektrikli motor altyapısına baktığımızda ise, karşımıza 9.4 kWh lityum-iyon pillerden beslenen 70 kW kapasiteli elektrik motoru çıkıyor. Her iki motor ile birlikte toplamda 410 beygirlik güce ulaşan yeni Panamera S E-Hybrid, 0-96Km/saat hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlarken, azami sürat olarak saatte 269Km hıza ulaşabiliyor. Söz konusu Porsche olunca kuşkusuz akıllara gelen ilk madde performans oluyor ancak Panamera S E-Hybrid, performanstan taviz vermeden daha verimli sürüşü hedef alan bir araç. Açıklanan verilere göre dört kapılı spor otomobil, sadece elektrik motoru devrede ilen 35Km yol gidebiliyor, ayrıca toplamda 3.1 litre/100 km yakıt tüketimi ve 71 gram CO2 emisyon değerleri sunuyor.
Geleceğe dönük olarak daha fazla modelinde elektrikli motor seçeneği sunmayı planlayan Porsche, geliştirdiği teknolojileri kademeli olarak tüm araçlarında kullanmayı hedefliyor. Tüm bu planlar doğrultusunda hitap ettiği kesim açısından elektrikli motor seçeneğinin ilk aşamada daha uygun bir opsiyon olduğu Panamera modelini S E-Hybrid seçeneği, yurt dışında 78,100 dolar seviyesinden başlayan yani Panamera 4S modelinden biraz yüksek bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulacak.
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istanbul ankara arası 5 tl ye geliyor.
markası ne olursa olsun
porsche.com.tr/...
Ek:
Yakıt deposu " 80 LT " yani düz hesap, 80 LT x 5 TL = 400 TL
Gelelim aracın performansına , hiç spor araba kullanmamış genelde station ve sedan C sınıf turbo dizel ve benzinli araçlar kullanmış biri olarak söyleyeceğim bu aracın "gaz" pedalına bastığınız da en iyi ivmelenen olduğunu söyleyebilirim. Yol gürültüsü dışında hiç bir gürültü yok. iyi asfaltta inanılmaz bir konfor olduğunu söyleyebilirim.
Sistem nasıl çalışıyor ?
Aylık 80Euro ya bataryasını kiralamış oluyorsunuz, bu 80 Euro ya batarya size ait değilk konsiye haline geliyor aracın bataryası herhangi bir sorun da vs de veya bakım da bataryanın değişmesi gerekiyorsa herşeyi firma hallediyor. 0 dan tam dolu şarj elde etmek için elektrik faturanıza toplamda 5 TL ek masraf geldiğini söylüyorlar. Yani her ay her gün bataryayı 0 dan tam dolu şarj etseniz yani hergün 200km kadar yol yapsanız toplam 5*30+80 Euro masrafınız oluyor ki en masraflı hali bu.
Yetkili ile konuyu özetledik ve şunu söylüyor, Müstakil bir eviniz var ise eğer bu araçla şehir dışına çıkmayı planlamıyorsanız tam sizin için bir araç bu, ama aracınızı çok amaçlı kullanıyorsanız yani sık sık şehir dışı uzun yol vs ise ikinci araç olarak almanız sizi tam mutlu edecektir diyor.
Sonuç olaraki bu araç bir porche - hem tam elektrikli hem hybrid olarak çalışabiliyor. Kesinlikle benim aradığım çözüm keşke bu seçenekler başka araçlarda da olsa. Bu tip çözümler tam ve gerçek geçiş dönemlerinin araçları. SAhip olmak isterdim.
sahibinden.com/...
sahibinden.com/...
Güldürme beni antpil vardı devlet baba kapattı hacılara özel sağlık meslek lisesi yaptı ayrıca diğer yorumları mı da okursan sevinirim :)
Elektrikli arabaların Türkiye'de ki aylık vergisini bir araştırsana :) Devlet baba utanmadan ekstra vergi koymuş hemde aylık :)
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