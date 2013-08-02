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Porsche'den elektrik motorlu Panamera S E-Hybrid için 11 dakikalık video

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Porsche'den elektrik motorlu Panamera S E-Hybrid için 11 dakikalık video
Elektrikli otomobiller konusundaki çalışmalarına kurucusu Ferdinand Porsche döneminde başlayan Alman süper spor otomobil üretcisi, yüksek çalışma verimliliği sunan çevre dostu performans araçları için araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Resmi duyurusunu bir süre önce yaptığı 2014 model Panamera S E-Hybrid modeline, yukarıda belirttiğimiz çalışmalar çerçevesinde büyük önem veren Porsche, 11 dakikalık yeni bir video yayınladı.
Plug-in Hybrid teknolojisi ile geliştirilen araçta, yüksek performans için 3.0 Litre hacminde geleneksel V6 motora yer veriliyor. Aracın daha teknolojik yanı olan elektrikli motor altyapısına baktığımızda ise, karşımıza 9.4 kWh lityum-iyon pillerden beslenen 70 kW kapasiteli elektrik motoru çıkıyor. Her iki motor ile birlikte toplamda 410 beygirlik güce ulaşan yeni Panamera S E-Hybrid, 0-96Km/saat hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlarken, azami sürat olarak saatte 269Km hıza ulaşabiliyor. Söz konusu Porsche olunca kuşkusuz akıllara gelen ilk madde performans oluyor ancak Panamera S E-Hybrid, performanstan taviz vermeden daha verimli sürüşü hedef alan bir araç. Açıklanan verilere göre dört kapılı spor otomobil, sadece elektrik motoru devrede ilen 35Km yol gidebiliyor, ayrıca toplamda 3.1 litre/100 km yakıt tüketimi ve 71 gram CO2 emisyon değerleri sunuyor. 
Geleceğe dönük olarak daha fazla modelinde elektrikli motor seçeneği sunmayı planlayan Porsche, geliştirdiği teknolojileri kademeli olarak tüm araçlarında kullanmayı hedefliyor. Tüm bu planlar doğrultusunda hitap ettiği kesim açısından elektrikli motor seçeneğinin ilk aşamada daha uygun bir opsiyon olduğu Panamera modelini S E-Hybrid seçeneği, yurt dışında 78,100 dolar seviyesinden başlayan yani Panamera 4S modelinden biraz yüksek bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulacak. 


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Moribito 6 yıl en beğenilen
Bu araclar TR'de yayginlassin, 1 ay sonra dunyanin en pahali elektrigi rekorunu aninda aliriz.
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iboocum 6 yıl
Artık reklamdaki htc one'dan giriyorum donanimhabere
Yanıtla +13
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haberelectro 6 yıl
Almanlar hybrid işine ağırlık verdi vereli japonculardan hybrid çığırtkanlığı duymuyoruz artık. Japon abiler 15 yıldır hybrid yapıyor ama bu seviyeye gelemediler. Asıl vole s500 plug-in modeli ve porsche 918 ile gelecek. Bunlar ısınma turları.
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hollowman_ 6 yıl
Moribito
Bu araclar TRde yayginlassin, 1 ay sonra dunyanin en pahali elektrigi rekorunu aninda aliriz.

istanbul ankara arası 5 tl ye geliyor.
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ogameci 6 yıl
elektriği araçlara yakıştıramıyorum ben ya

markası ne olursa olsun
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@CAN@ 6 yıl
Porsche yi aldıkta elektriklisi eksik kaldı.
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Hamdi0555 6 yıl
Ve ayrıca videoda tanıtılan araç;
porsche.com.tr/...

Ek:

Yakıt deposu " 80 LT " yani düz hesap, 80 LT x 5 TL = 400 TL
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Rouvax 6 yıl
Geçen Hafta Reno Fluence in elektrikli aracını test sürüşü yaptım, 53bin TL fiyatı var herşey dahil. Ayrıca ETV mi nedir onu ödemiyorsunuz. Teşvik gibi birşey bu. ARaç tam şarj ile 180 ile 220 km arasında mesafe kat etmenizi sağlıyor. Eğer bahçeli bir eviniz varsa 3000TL ye evinize şarj ünitesi monte ediyolar yaklaşık 1 metre boyunda bir istasyon. Bu araçta adapter veriyorlar bu sekinlikle daha iyi bir çözüm. Düşünün bugün cafeye girer girmez insanlar iphonelarını garsona şarj için teslim ediyorlar. Vale de bunun gibi bir ürün olabilir.

Gelelim aracın performansına , hiç spor araba kullanmamış genelde station ve sedan C sınıf turbo dizel ve benzinli araçlar kullanmış biri olarak söyleyeceğim bu aracın "gaz" pedalına bastığınız da en iyi ivmelenen olduğunu söyleyebilirim. Yol gürültüsü dışında hiç bir gürültü yok. iyi asfaltta inanılmaz bir konfor olduğunu söyleyebilirim.

Sistem nasıl çalışıyor ?

Aylık 80Euro ya bataryasını kiralamış oluyorsunuz, bu 80 Euro ya batarya size ait değilk konsiye haline geliyor aracın bataryası herhangi bir sorun da vs de veya bakım da bataryanın değişmesi gerekiyorsa herşeyi firma hallediyor. 0 dan tam dolu şarj elde etmek için elektrik faturanıza toplamda 5 TL ek masraf geldiğini söylüyorlar. Yani her ay her gün bataryayı 0 dan tam dolu şarj etseniz yani hergün 200km kadar yol yapsanız toplam 5*30+80 Euro masrafınız oluyor ki en masraflı hali bu.

Yetkili ile konuyu özetledik ve şunu söylüyor, Müstakil bir eviniz var ise eğer bu araçla şehir dışına çıkmayı planlamıyorsanız tam sizin için bir araç bu, ama aracınızı çok amaçlı kullanıyorsanız yani sık sık şehir dışı uzun yol vs ise ikinci araç olarak almanız sizi tam mutlu edecektir diyor.

Sonuç olaraki bu araç bir porche - hem tam elektrikli hem hybrid olarak çalışabiliyor. Kesinlikle benim aradığım çözüm keşke bu seçenekler başka araçlarda da olsa. Bu tip çözümler tam ve gerçek geçiş dönemlerinin araçları. SAhip olmak isterdim.





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Hamdi0555 6 yıl
O araç bu araç değil ama hybrid olanı zaten vardı. Videodaki geliştirilmişi oluyor galiba.

sahibinden.com/...


sahibinden.com/...
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cokbaska 6 yıl
Bırak elektriği su ile gübre ile çalışan arabalar var.Sorun şu elektrik pompası neden var videoda özellikle üstünde durdular.Arabanın tekerlekleri döndükçe bir elektrik enerjisi ortaya çıkmıyormu neden şarj istasyonu olsunki? Bu elektrikli arabalar yaygınlaşınca ne değişecek , benzinin adı elektrik olacak.İnsanlık adına gelişme yok....
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AynştaynınKayıpÇocuğu 6 yıl
kısa mesafede çok işe yararlar tasarımda güzel, bikaç yıla pillerde devrim olursa o zaman önü açılır
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DaRKFoRCeS 6 yıl
geçen Mesut Bey'e sorduğum soruda hala umutlu olduğunu gördüm ilerler diye düşünüyor bu ülke için.genele baktığımda hiçbirşeyin olmayacağını görüyorum.elalem yapıyor bizde alıyoruz.birlik olmayan yerde dirlik olmaz.vergide alırlar zamda yaparlar.
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infom@n 6 yıl
kimi_raikonen
elektrikli otomobil teknolojisi henüz emekleme aşamasında devlet büyük ar ge yatırımları yaparsa bizim de elektrikli otomobillerimiz hata markalarımız olabilir.

Güldürme beni antpil vardı devlet baba kapattı hacılara özel sağlık meslek lisesi yaptı ayrıca diğer yorumları mı da okursan sevinirim :)
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infom@n 6 yıl
sevket861
Orijinalden alıntı: erci501fiyatın güzelliğine bak arkadaş 78.100 dolarbiz sadece hayal edelim :(
Sen bir de burdaki fiyatını gör üç katına çıkar v6 3lt motor performans ve vergi canavarı

Elektrikli arabaların Türkiye'de ki aylık vergisini bir araştırsana :) Devlet baba utanmadan ekstra vergi koymuş hemde aylık :)
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infom@n 6 yıl
Şarj aletini çok saçma yapmışlar. Bagajdan çıkarıp yere koyacağım ve arabayı öyle şarja bırakıp gideceğim ??? 1 saat geçmeden çalınır:) yada üstünde tepinirler :) bunun birde yazı, kışı, buzu, yağmuru, çamuru var öylece yere şarj aleti koymak saçmalık ötesi. Bari elektrikli süpürgelerin fişi gibi makaralı olsaydı. Ayrıca universal şarj soketi de yanında dururdu.
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