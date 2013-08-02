Porsche'den elektrik motorlu Panamera S E-Hybrid için 11 dakikalık video

Elektrikli otomobiller konusundaki çalışmalarına kurucusu Ferdinand Porsche döneminde başlayan Alman süper spor otomobil üretcisi, yüksek çalışma verimliliği sunan çevre dostu performans araçları için araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Resmi duyurusunu bir süre önce yaptığı 2014 model Panamera S E-Hybrid modeline, yukarıda belirttiğimiz çalışmalar çerçevesinde büyük önem veren Porsche, 11 dakikalık yeni bir video yayınladı.

Plug-in Hybrid teknolojisi ile geliştirilen araçta, yüksek performans için 3.0 Litre hacminde geleneksel V6 motora yer veriliyor. Aracın daha teknolojik yanı olan elektrikli motor altyapısına baktığımızda ise, karşımıza 9.4 kWh lityum-iyon pillerden beslenen 70 kW kapasiteli elektrik motoru çıkıyor. Her iki motor ile birlikte toplamda 410 beygirlik güce ulaşan yeni Panamera S E-Hybrid, 0-96Km/saat hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlarken, azami sürat olarak saatte 269Km hıza ulaşabiliyor. Söz konusu Porsche olunca kuşkusuz akıllara gelen ilk madde performans oluyor ancak Panamera S E-Hybrid, performanstan taviz vermeden daha verimli sürüşü hedef alan bir araç. Açıklanan verilere göre dört kapılı spor otomobil, sadece elektrik motoru devrede ilen 35Km yol gidebiliyor, ayrıca toplamda 3.1 litre/100 km yakıt tüketimi ve 71 gram CO2 emisyon değerleri sunuyor.

Geleceğe dönük olarak daha fazla modelinde elektrikli motor seçeneği sunmayı planlayan Porsche, geliştirdiği teknolojileri kademeli olarak tüm araçlarında kullanmayı hedefliyor. Tüm bu planlar doğrultusunda hitap ettiği kesim açısından elektrikli motor seçeneğinin ilk aşamada daha uygun bir opsiyon olduğu Panamera modelini S E-Hybrid seçeneği, yurt dışında 78,100 dolar seviyesinden başlayan yani Panamera 4S modelinden biraz yüksek bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulacak.



