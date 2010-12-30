PowerColor su soğutmalı Radeon HD 6970 LCS modelini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde çift fanlı soğutucu kullandığı özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini tanıtan PowerColor, bugün yaptığı açıklamayla su soğutmalı Radeon HD 6970 modelini de duyurdu. LCS serisi altında hazırlanan yüksek performans odaklı yeni modelde, konusu uzman isimlerden birisi olan EK firmasıın geliştirdiği Bakır tabanlı su soğutma bloğuna yer veriliyor. Tam yük altında kartı 50 derecenin altında tuttuğu belirtilen su soğutma bloğu ile hız aşırtmacılara ve performans tutkunlarına göz kırpan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor.

256-Bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor Grafik işlem birimi 925MHz'de, bellekleri ise 5700MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine de destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan su soğutmalı Radeon HD 6970 LCS'nin, PowerColor tarafından yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.